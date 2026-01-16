ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版

尹錫悅與賴清德　除非政黨永不輪替「否則惡行必然遭到追訴」

我們想讓你知道…除非台灣永遠政黨不輪替，否則賴清德政府的惡行，必然必須遭到追訴。南韓特別檢察官在庭上說，尹錫悅的作為，「實屬破壞憲法秩序的重大事件，史無前例」，這句話，賴清德也完全適用。

▲。（圖／路透）

▲南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴被彈劾下台，南韓特別檢察官小組13日以內亂罪首謀為由，求處尹錫悅死刑，成為南韓史上第二名被求處死刑的前總統。（圖／路透）

●單厚之／資深媒體人

南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴被彈劾下台，南韓特別檢察官小組13日以內亂罪首謀為由，求處尹錫悅死刑，成為南韓史上第二名被求處死刑的前總統。與其同時，立法院昨天也正式展開對賴清德的彈劾程序，雖然彈劾的門檻過高，最終必然不可能成功，但賴清德下台之後是否會遭到法律追訴，則在未定之天。

南韓第一個被求處死刑的前總統是全斗煥，因1980年光州事件動用軍隊鎮壓示威、涉嫌內亂罪首謀被求處死刑，全斗煥1996年一審被判死刑，上訴後改判無期徒刑，1997年被時任總統金泳三赦免。

由於國際特赦組織已經將南韓歸類為實質廢除死刑的國家，自1997年來從未執行死刑，不管法院最終判決如何，尹錫悅的下場應該也不會是死刑。

眾所周知，南韓歷任總統都沒有好下場，從1948年首任總統李承晚開始，要不就流落他鄉、要不就因軍事政變下台，1993年後的文人政府，歷任總統則多涉及貪腐醜聞被追訴，盧武炫還跳崖身亡；尹錫悅的前三任總統，李明博、朴槿惠都涉貪入獄，最終以特赦解決，文在寅（2017~2022）至今仍因女兒與前女婿利益輸送案，持續被檢方調查。

反觀台灣，歷任總統只有陳水扁涉貪遭起訴，保外就醫還可以趴趴走，主持電視節目受阻還可以嗆行政院長卓榮泰。而馬英九總統任內只有引發「九月政爭」的檢察總長黃世銘被起訴，已經無罪定讞；在擔任總統之前的特別費案也已無罪定讞，「三中案」（國民黨黨產案）去年12月31日台北高院維持一審無罪判決。

台灣、韓國總統下場不同，一是因為民情、民風不同，台灣不像韓國那樣民風強悍，對犯罪的前總統一定要追殺到底。台灣和韓國都曾是日本殖民地，韓國人談起那段歷史咬牙切齒，台灣人卻相對戀殖，對那段歷史正面的多。但雖然受到日本影響，台灣的政客卻從來不講「謝罪」那一套。

台灣、韓國最大的差別在於制度，台灣總統四年一任，連選得連任一次，所以第一任通常不會太誇張，第二任即便想放飛自我，同黨同志也會給予一定的壓力和制衡。

韓國總統則是一任五年、不得連任，大總統制則又給總統太大的權力，根本無人能夠制衡，所以特權貪腐發生的機會就多得多；尹錫悅宣布戒嚴前，執政黨根本沒有人知道此事，自然也就無從阻止。

「實屬破壞憲法秩序的重大事件，史無前例」　這句話賴清德也完全適用

賴清德雖然是雙少數總統，但上任以來卻把「名為雙首長制，實則接近總統制」，做得像是韓國大總統制。不僅發動大罷免，失敗後仍不罷休，先是行政院拒絕依法編列軍警消調薪預算，接著又以行政院長「不副署」讓立法院通過的《財劃法》無法生效，行政權自此一權獨大，完全不受立法院的監督制衡。

韓國的憲法法院能以全票通過尹錫悅的彈劾案，讓尹錫悅不得不下台。台灣的憲法法庭卻永遠站在賴清德那一邊。113年憲判字第9號將《立法院職權行使法》修正條文幾乎全部判定違憲，同時還否定釋字325、釋字585號相關的精神，完全站在行政部門的那一邊。

接著又在新法、舊法皆人數不足的情況下，僅以5名大法官就做出114年憲判字第一號，宣布《憲法訴訟法》修正條文違憲，就連要求大法官不足額時，總統必須於兩個月內補提大法官，都被認定是「課予總統憲法未規定的義務」、侵犯總統提名權，違反憲法分立原則。

賴清德的作風是，有法律漏洞就鑽法律漏洞，沒有漏洞就自己戳一個洞，行政部門曲解憲法、濫行擴權，憲法法庭把自己當成《憲法》本尊，視法律與立法權於無物。兩者聯手之下，憲政所有監督制衡的設計全都被破壞殆盡，僅剩下賴清德一個人至高無上，無人能夠制衡。

賴清德變成可以呼風喚雨、權力無邊的大總統，但整個憲政卻已經搖搖欲墜。雖然換做任何一個人上來，可能都會極端享受這樣集權的快感，但恐怕也都無法接受不執法、不副署、司法凌駕立法的諸多憲政惡例，成為未來憲政的常態。更遑論行政部門還有諸多侵害陸配人權、肆意對公務員忠誠調查的惡行，都不得不矯正，台灣的民主才能重回正軌。

台灣民風寬厚，所以對歷任總統都不願多加追究，但賴清德就職短短一年多，對憲政和民主已經造成難以復原的損害，若未來的人想要導正，勢必要重新審判、這其中涉及的機關和人，並給予適當的懲罰，才能為憲政正名，讓民主回到正軌。

除非台灣永遠政黨不輪替，否則賴清德政府的惡行，必然必須遭到追訴。南韓特別檢察官在庭上說，尹錫悅的作為，「實屬破壞憲法秩序的重大事件，史無前例」，這句話，賴清德也完全適用。

▼除非台灣永遠政黨不輪替，否則賴清德政府的惡行，必然必須遭到追訴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

關鍵字: 單厚之 雲論 尹錫悅 賴清德 憲政 南韓 台灣

