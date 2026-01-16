ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
從違憲疑慮到地方議會癱瘓：民選獨裁的制度警訊

▲▼花蓮縣議會國民黨黨團書記長吳建志。（圖／本報資料照）

▲▼花蓮縣議會國民黨黨團書記長吳建志。（圖／本報資料照）

吳建志／花蓮縣議會國民黨黨團書記長

立法院昨（15）日就賴清德總統彈劾案召開全院委員會公聽會，孫文學校總校長張亞中以學者身分直言指出：當總統行為已具明顯違憲疑慮，卻因政治現實使彈劾機制形同失效，台灣是否正一步步滑向「民選獨裁」？這並非對單一政治人物的道德指控，而是對整體憲政制度是否仍能正常運作的嚴肅拷問。

▲▼ 賴清德彈劾案第二場公聽會,張亞中 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼張亞中出席賴清德彈劾案第二場公聽會。（圖／記者徐文彬攝）

民主的核心，從來不只是選舉授權，而在於權力行使過程中是否仍受到制衡、限制與責任追究。一旦制度被架空，選舉便只剩形式，民主則淪為包裝權力的外衣。

回顧賴清德上任以來的多項政治作為，不難發現其對國會制衡機制的抗拒心態。憲法不再是行為的最高準則，而被視為可操作、可彈性詮釋的政治工具；支持者成為動員資源，異議者則被貼上標籤、加以排除。這樣的治理邏輯，已從民主協商滑向權力支配，從制度政治退化為意志政治。

▲▼花蓮縣議會國民黨黨團書記長吳建志。（圖／本報資料照）

然而，這樣的危機並非僅存在於中央。當我們檢視地方政治，同樣可見高度相似的劇本。以張峻於縣議會中的作為為例，透過不當或過度行使議會權力，使縣政預算無法正常審議，縣政運作因此延宕。監督權被扭曲為阻撓權，否決權被擴張為癱瘓權，制度功能遭到實質破壞。

議會監督行政，正當性建立於「為公共利益把關」，而非淪為政治對抗的工具。當預算審議被無限上綱、程序遭刻意拖延，真正受害的不是行政首長，而是縣民的公共服務、建設進度與社會安全。此時的議會，不再是民主防線，而成了制度運作的瓶頸。

更值得警惕的是，無論中央或地方，這類行徑背後皆展現出相同的權力心態：制度不是約束，而是手段；法律不是界線，而是策略；民意不是整體公共意志，而是可被選擇性動員的工具。當掌權者或多數者自認站在「正義一方」，便合理化程序破壞，否定反對聲音的正當性。

這正是「民選獨裁」最危險之處。它不靠戒嚴或政變，而是披著民主外衣，逐步侵蝕民主內涵。它以選舉正當性否定制衡必要性，以多數優勢壓制少數權利，最終使民主淪為勝者全拿的權力遊戲。

台灣需要的民主，不是「我贏所以我對」，而是「即便我贏，我仍受限制」。這不只是對賴清德的質問，也是對每一位握有制度權力者的提醒。當任何一方逾越界線，民主受傷的，終將是整個社會。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 雲論 吳建志 張亞中 民主獨裁

