【浩鼎案落幕】許文彬／司法改革應落實檢方「撤回起訴」良制

▲中央研究院前院長翁啟惠。（資料照／記者李毓康攝）

●許文彬／律師，中華人權協會名譽理事長。曾任檢察官。

中央研究院前院長翁啟惠被士林地檢署檢察官以「違背職務收受賄賂」的貪污重罪起訴，經過地院長達兩年之久的審理，於上個月宣判無罪。檢察官日前決定「不上訴」，全案終告確定。雖是還被告清白，畢竟正義已遲到。就翁啟惠個人及中研院機關之聲譽，已經造成傷害！社會輿論固然多認同檢方不上訴，唯仍不免有所遺憾。

其實按照現行刑事訴訟的法制，當檢方對被告提起公訴之後，若於院方審理的過程中，證據調查已顯示被告之行為根本不足以構成犯罪之要件，那麼，不待法官做出「無罪」之判決，檢察官就該儘早做出「撤回起訴」的動作。如此既可快還被告清白，讓正義不要遲到，同時也可讓法官免去製作無罪判決書的勞煩，以節省國家的司法資源。

然而，在司法實務運作的歷史回顧中，立法者所訂的「撤回起訴」良制，長期被檢察機關忽略了。如今執政當局正推動司法改革方策，實則只要能注意及此，設法落實，即可解決許多刑事偵審案件遭人民詬病的沉痾。就檢察官而言，也不用為「顧面子」而不肯把自己所提的「公訴」予以「撤回」。其間尚牽涉檢察官辦案考績之問題，法務部亦當研擬如何落實「撤回起訴」制度的考評辦法，從而可讓社會觀感耳目一新。

觀乎《刑事訴訟法》第一章「法例」，開宗明義即已規定：「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有利及不利之情形，一律注意。」（第二條第一項）。也就是說，在刑事法制中，檢察官之角色，並非當然站在被告的對立面；而是要與院方、辯方共同來發見「實質的真實」，以期毋枉毋縱，實現司法正義的理想目標。而該法第二百六十九條旨意，乃呼應此良制之精神，明定：「檢察官於第一審辯論終結前，發見有應不起訴、或以不起訴為適當之情形者，得撤回起訴。」從而希能及早了結冤案，避免刑事訴訟歹戲拖棚。

總而言之，有關翁啟惠所涉「浩鼎案」，從「檢方提起公訴」、「院方判無罪」，到「檢方不上訴」；其間在一審就已歷經兩年多的冗長過程，實在值得執法者記取教訓。而且，這也正好給了主政者於倡行「司法改革」之際的另類啟示！

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