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【浩鼎案落幕】林智群／檢方不上訴，Happy ending？

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 ▲翁啟惠。（資料照／記者李毓康攝）

▲主筆照片

●林智群／執業律師。

浩鼎案一審宣判無罪，士林地檢署研議後也決定不上訴，全案判決確定！

當然翁啟惠的社會名譽及聲望甚至人格遭到無情的摧毀，那份愛台灣這片土地的心情受到嚴重傷害，這樣的結果是不可逆的，但是對於一個被搜索、以貪污重罪被起訴的案件，這已經是可以想像到的最好的結局了！

地檢署勇於認錯

1／地檢署勇於認錯，決定不上訴這個決定，也許對地檢署面子有若干傷害，但站在保護人民的立場，這樣的決定是對的！

如果檢察官只為了自己的面子而不斷上訴，被告一再被折騰的社會成本，只是為了維持地檢署的臉面，那也是辜負了刑事訴訟法第2條規定的「檢察官應於被告有利及不利之情形一律注意」！

檢察一體

2／另外從法律面來看，士林地檢署是根據檢察機關妥速辦理刑事案件實施要點第20、21點作出不起訴決定的！

第20點第1項是這樣規定的，檢察官於審查第一、二審之無罪判決，如認其認事用法確無違誤，並無上訴必要，經載明理由或意見送請檢察長核定後，應即不提起上訴。

這是給地檢署檢察官的一個判斷空間，也就是當一審或二審無罪，檢察官發現法院判斷正確，起訴檢附的證據明顯無法說服法官時，可以說明理由報檢察長核定，決定不上訴。

第21點是這樣規定的，對於案件應否上訴或非常上訴有疑義時，檢察總長、檢察長應邀集主任檢察官、承辦檢察官會商，並依據案卷審慎決定是否提起上訴。

這是針對有疑義的案件，就是這個案子有沒有上訴空間有疑問時，檢察總長或檢察長可以找主任檢察官跟承辦檢察官討論，決定是否上訴。

上面兩個規定，其實是檢察系統在「案件起訴後」的煞車，也就是起訴後發現證據不足以認定有罪，甚至法院審理過程新發現或揭露的證據，證明被告確實無辜，那檢察系統可以利用這兩個規定，進行煞車，讓案件不要在法院系統繼續跑下去，讓無辜的被告可以提早下車。

不過接下來還有另外一個問題，就是地檢署面對這樣的社會矚目重大案件，他的好球帶是放寬了（傾向有罪推定）？還是變窄了（傾向無罪推定）？

根據法務部發佈的統計資料，地檢署從民國95年至105年，案件起訴率是42％至49％，也就是有案件進地檢署，其中有42％至49％會被起訴，而這些被起訴的案件，到一審有94.9％至96.4％會被判有罪。

那翁啟惠浩鼎案，是落在那42％至49％裡面，被起訴，這個沒什麼，但進入一審後，這個案子竟然落入那被判無罪的5.1％至3.6％，這就非常匪夷所思了！

畢竟這麼重大的案件，社會大眾對檢察官的合理期待，都是認為檢察官會審慎檢視手上證據，不會隨便出手，檢察官偵查後，既然決定起訴，必然有相當明確的犯罪事證，結果進入一審，這個案子竟然被判無罪，而且是檢察官起訴案件裡少數被一審法院判無罪的！

一審判決出來後，檢察長召集主任檢察官及承辦檢察官討論後，也認為依目前訴訟實務運作及貪污有罪判決證據力門檻，難獲改判有罪機會，那這樣的結果只會指向一個可能性，就是社會矚目案件，可能會讓檢察官見獵心喜，導致好球帶放寬（傾向有罪推定）！

當然這只是一個個案，目前並沒有統計上的數據可以證明這樣的可能性存在，只是單從這個案子的發展歷程來看，上面所說的可能性，確實存在！

這個文章並非想要追究誰誰誰的責任，而是檢察系統其實可以針對類似個案進行檢討，像是大醫院內部討論手術失敗案例一樣，目的不是追究責任，而是找出這個案子為什麼會犯錯的原因？犯錯在哪裡？

沒有經過這樣的深刻檢討，檢察系統可能未來還是會在相同的地方犯下一樣的錯誤，不僅傷害人民對司法的信任度，對被告而言，也是一種折磨！

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