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治國豈能靠網紅？台灣政治淪為一場綜藝表演秀...

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▲韓國瑜、柯文哲可謂目前人氣最高的「政治網紅」。（合成圖／資料照）

●黃映溓／網路媒體人。

台灣政壇瘋搞網紅，蔚然成風，上自總統、閣揆，下至閣員僚屬，競相掀起網路賣萌討拍風潮。

歷經2018年底九合一大選挫敗，蔡英文總統從「文青」轉型「網紅」，「回鍋」閣揆蘇貞昌更是不遑多讓，標榜執政不在多言，卻要能接地氣，讓人民有感。不讓稍早引領風潮的「韓流」專美於前，民進黨當朝權貴跟緊時尚腳步，唯恐政治人氣在網路世界銷聲匿跡。

網際網路，無遠弗屆，民眾好惡，傳遞神速，拜現代化科技之賜，傳統的政治領域也出現了劃時代的革命，網際網路跨越時空地域，展現迅速串聯的行動力，堪稱二十一世紀行銷決戰的主戰場，從2013年洪仲丘事件，網友透過網路在凱達格蘭大道號召五十萬的「白衫軍運動」揭開序幕，要求軍隊社會化，最後促成軍審法於三日內修法，在承平時期，將軍人審判從軍法體系全面移至民間司法單位，撼動國際視聽。

歷經2014年318太陽花以及2015年反課綱兩波學生運動，2014年底及2016年初地方和中央兩場選舉，延續到2018年底這次九合一基層大選，3C產品通訊軟體主導選情，創造媒體話語權，展現的驚人實力，已然獲得印證。

前行政院長賴清德早在台南市長任內，就曾經接連在大馬路旁、高鐵車廂內發揮醫師專業，「適時」拯救病患，而湊巧的是，竟然能在第一時間被粉絲將影片PO上網瘋傳轉載分享，不論是否事前精心設計佈局，透過網路直播，形塑出賴清德親民、專業形象，深植人心。至於同樣擁有醫師背景的前嘉義市長涂醒哲也曾經發揮「醫生專業」，看見路人車禍好心下車協助，幕僚刻意PO上臉書，卻引來各界一陣撻伐，慘遭網路酸民狠批，根本就是在東施效顰學「賴神」。這下子，當不成「涂神」，畫虎不成反類犬，適得其反，確是始料所未及。

政治人物成敗都是社群媒體，回顧 2015年春節前夕，桃園市新屋保齡球館發生大火，當時剛上任的前桃園市長鄭文燦「同步」在臉書頻頻PO出即時狀況更新，宛如電視連續劇劇情一般，高潮迭起，扣人心弦，簡直把人命當兒戲，一度備受訾議，飽受抨擊。

新竹市長林智堅上任之初，也曾在FB臉書PO文，指新竹市立動物園中的兩隻紅毛猩猩、一隻孟加拉虎不見蹤影，希望網友協尋，引發網友熱議。新竹市動物園隨後澄清，是因園區整修，將動物移置台北市立動物園，並無逃脫情事，請民眾不需擔心。確認是烏龍一場後，網友紛紛留言砲轟。新竹市府團隊驚覺事態嚴重，最後才由林智堅親自出面滅火，對於造成民眾恐慌表示歉意。這起事件，突顯年輕世代執政團隊玩笑開過了頭，根本分不清網際網路虛擬世界與執政現實的分際。

「文章千古事，得知寸心知」。這是唐朝詩聖杜甫流傳千古的經典佳句，魏晉名士曹丕在亙古名著「典論‧論文」當中也說道：「蓋文章，經國之大業，不朽之盛事」。正所謂：「真感情，必定是好文章」，但是，治國豈容華麗辭藻，文案堆砌，花拳繡腿，討好賣乖，虛晃一招？搞網紅又豈能經世濟民，匡正時弊，普渡蒼生，圓滿成就國政大事？

要搞網紅，首先得讓自己真心感動！當國家領導階層迷戀耽溺於網路世界的虛實夢幻，樂此不疲、過度操作、沾沾自喜，並藉此做為掩飾執政無能的護身符，遮蓋施政無方的萬靈丹，台灣的政治已然淪為一場綜藝表演秀，教人民情何以堪！

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