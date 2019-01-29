從理科太太看媒體　Youtuber比你想的更有影響力！

▲理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

●劉涵竹／電視新聞主播、主持人，長年採訪製作財經、房產、美食、旅遊專題報導，對於時尚、美感也有自我一套哲學。

「嗨！大家今天過的好嗎？歡迎回來晚間新聞，我是劉涵竹。」如果大家熟悉的正經八百的新聞主播，開場招呼語變成這樣，你會覺得很錯愕，打電話到電視台投訴？還是很新潮，馬上被圈粉？相信大家對於這樣的開場白，已然不陌生，最近網路紅人「理科太太」幾乎是一日一新聞，這種討論度，宛如當年掀起名模熱的林志玲。



時代變遷，電視媒體的江山，就像北極圈的融冰一樣，版塊又再一步的移向youtube。



最近某次採訪時，跟大四學生聊天，妹妹說：「妳長的有點像Gina耶！」我滿臉黑人問號說那是誰？她說是個美妝youtuber，我還得上網查一下Gina是哪位？這讓我很意外，畢竟以往講到長相的話題時，總習慣以明星臉做比喻，以為這才是大眾認知的最大公約數。然而，對年輕人來說，youtuber、instagramer才是他們天天會收看的「star」。聊天時第一個閃過他們腦海的才能最真實反應年輕人現下的思維。

我在FB粉絲團和IG上丟了同一個問題問網友：「比較想看主播工作感還是私下感的照片？」結果出現非常明顯的分歧：FB有73％的網友投工作，但IG有83％投私下。再細看我的受眾組成，FB集中在35-54歲的年齡層，而IG則是25-44歲居多。常聽人說，現在是老人才在用FB，年輕人都用IG了，我同意這個說法，但是不知道分流這麼嚴重！我們跟年輕人想的，有多不一樣！

舉例而言，服裝師每次都要拍我們穿著品牌衣服的主播照，提供給服裝贊助商，我們也總以為，拍在主播台上或綠key前的，廠商會比較喜歡，這樣才可以跟消費者說，「這件爆款是主播穿去上電視的喔！」想不到廠商說，「我們需要涵竹私服感的照片。」也就是說，一件上衣，他們並不希望我罩著西裝外套、下身穿窄裙，端坐在主播台上；而是我配個自己的裙、褲，最好是在喝咖啡的日常穿搭。也對！畢竟他們要賣給小女生、OL，讓他們想像穿上這件衣服，可以拍個網美照。

結論：可以認老，但不能服老。既然知道老了，就要改變。

當我們還站在傳統媒體的思維和高度，看待「看似」不夠正統的自媒體時，難保不會有前浪死在沙灘上的一天，就算老兵不死，恐怕最終也落個凋零。

我們的職業與年紀、社經地位，目前正是社會的中堅份子，有傳統優勢、有消費能力，還可以講話大聲，但，還能大聲多久？終究我們會老，年輕人會大，怎麼樣把我們的觀念、甚至推銷，植入到年輕人的腦中，才是學問。

所以無怪乎蔡依林、郭富城這些天王天后，也都願意進入YOUTUBE的小框中，哪怕被他們整一下也好，這樣才夠可愛、才夠親民！這才是年輕人要看的巨星風采。年輕人哪有可能晚上六點半趕回家開電視，鎖定綜藝節目或新聞呢？

永遠別忘了十幾年前我們首選NOKIA、MOTO，畢竟沒有按鍵怎麼行？不能掀蓋怎夠潮？現在你看看大家手上拿什麼手機就知道了。

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