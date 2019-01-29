ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

從理科太太看媒體　Youtuber比你想的更有影響力！

雲論

 

▲理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

●劉涵竹／電視新聞主播、主持人，長年採訪製作財經、房產、美食、旅遊專題報導，對於時尚、美感也有自我一套哲學。

「嗨！大家今天過的好嗎？歡迎回來晚間新聞，我是劉涵竹。」如果大家熟悉的正經八百的新聞主播，開場招呼語變成這樣，你會覺得很錯愕，打電話到電視台投訴？還是很新潮，馬上被圈粉？相信大家對於這樣的開場白，已然不陌生，最近網路紅人「理科太太」幾乎是一日一新聞，這種討論度，宛如當年掀起名模熱的林志玲。

時代變遷，電視媒體的江山，就像北極圈的融冰一樣，版塊又再一步的移向youtube。

最近某次採訪時，跟大四學生聊天，妹妹說：「妳長的有點像Gina耶！」我滿臉黑人問號說那是誰？她說是個美妝youtuber，我還得上網查一下Gina是哪位？這讓我很意外，畢竟以往講到長相的話題時，總習慣以明星臉做比喻，以為這才是大眾認知的最大公約數。然而，對年輕人來說，youtuber、instagramer才是他們天天會收看的「star」。聊天時第一個閃過他們腦海的才能最真實反應年輕人現下的思維。

我在FB粉絲團和IG上丟了同一個問題問網友：「比較想看主播工作感還是私下感的照片？」結果出現非常明顯的分歧：FB有73％的網友投工作，但IG有83％投私下。再細看我的受眾組成，FB集中在35-54歲的年齡層，而IG則是25-44歲居多。常聽人說，現在是老人才在用FB，年輕人都用IG了，我同意這個說法，但是不知道分流這麼嚴重！我們跟年輕人想的，有多不一樣！

舉例而言，服裝師每次都要拍我們穿著品牌衣服的主播照，提供給服裝贊助商，我們也總以為，拍在主播台上或綠key前的，廠商會比較喜歡，這樣才可以跟消費者說，「這件爆款是主播穿去上電視的喔！」想不到廠商說，「我們需要涵竹私服感的照片。」也就是說，一件上衣，他們並不希望我罩著西裝外套、下身穿窄裙，端坐在主播台上；而是我配個自己的裙、褲，最好是在喝咖啡的日常穿搭。也對！畢竟他們要賣給小女生、OL，讓他們想像穿上這件衣服，可以拍個網美照。

結論：可以認老，但不能服老。既然知道老了，就要改變。

當我們還站在傳統媒體的思維和高度，看待「看似」不夠正統的自媒體時，難保不會有前浪死在沙灘上的一天，就算老兵不死，恐怕最終也落個凋零。

我們的職業與年紀、社經地位，目前正是社會的中堅份子，有傳統優勢、有消費能力，還可以講話大聲，但，還能大聲多久？終究我們會老，年輕人會大，怎麼樣把我們的觀念、甚至推銷，植入到年輕人的腦中，才是學問。

所以無怪乎蔡依林、郭富城這些天王天后，也都願意進入YOUTUBE的小框中，哪怕被他們整一下也好，這樣才夠可愛、才夠親民！這才是年輕人要看的巨星風采。年輕人哪有可能晚上六點半趕回家開電視，鎖定綜藝節目或新聞呢？

永遠別忘了十幾年前我們首選NOKIA、MOTO，畢竟沒有按鍵怎麼行？不能掀蓋怎夠潮？現在你看看大家手上拿什麼手機就知道了。

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄 editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 88論壇 劉涵竹 88論壇劉涵竹 理科太太 網紅 youtuber IG
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
從理科太太看媒體　Youtuber比你想的更有影響..
邱智淵／白色力量大挫？從馬克洪看柯文哲的總統之路
2019年是5G元年？談5G通訊技術發展困境
苦苓／2020蔡英文最想跟誰配？
鍾文榮／寒夜點燈拜斗求安康，又是為哪樁？

推薦閱讀

冏星人風波：網紅西進潮，真的是單純商業行為？

高雄人就選個「網紅」市長吧！

蔡又晴／蔣月惠、學姊、虧雞福來爹—網紅是政途通行證..

鍾文榮／寒夜點燈拜斗求安康，又是為哪樁？

苦苓／2020蔡英文最想跟誰配？

網評／台灣人最常唸錯的12個英文單字

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

吳淡如／當男人變心...只能怪自己不會耍手段？

台灣就像被掏空的銀行

黃奎博／從美國聯邦政府停擺風波，看川普談判術

相關文章

20歲千萬網紅「現身30秒」！8千少女擠爆商場...釀塞車8小時

20歲千萬網紅「現身30秒」！8千少女擠爆商場...釀塞車8小時

近年來有許多人自行經營網路頻道，靠著當YouTuber闖出一片天，美國一名年僅20歲的網紅查爾斯（James Charles）靠著拍化妝教學..

45分鐘前

快訊／IG崩潰死當！照片限動消失全空白…全球網友哀嚎：末日來了

快訊／IG崩潰死當！照片限動消失全空白…全球網友哀嚎：末日來了

韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！再吞2碗泡麵...真實體重曝光

韓版「千千」狂嗑9隻40cm大蝦！再吞2碗泡麵...真實體重曝光

台灣就像被掏空的銀行

台灣就像被掏空的銀行

5個攝影IG追蹤起來！你也可以拍出像李聖經的絕美照片

5個攝影IG追蹤起來！你也可以拍出像李聖經的絕美照片

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

今天送神日「搶好位說好話」！越..

今天送神日「搶好位說好話」！越..

2020小英跟誰配？　苦苓說是..

台灣人最常唸錯的12個英文單字

釋字 771 號：長大才爭遺產..

當男人變心...只能怪自己不會..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面