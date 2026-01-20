ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

我們想讓你知道…政治領袖不能夠只想到選舉，必須要理解自己國家的核心價值，用智慧跟謀略翻轉局勢，逃避不能解決問題，一條看起來安全好走的路，不見得就是正確的路。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安日前接受專訪時表示，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，這樣的表態很安全，但卻迴避了關於中華民國核心價值的重要議題。（圖／記者李毓康攝）

●劉宗夏／金融分析者

台北市長蔣萬安日前接受《中國時報》專訪時表示，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，這樣的表態很安全，但卻迴避了關於中華民國核心價值的重要議題！那就是台灣人可不可以說自己是中國人？說自己是中國人合理嗎？

逃避不能解決問題　蔣市長有想過自己的責任？

記得侯友宜選總統的時候也是不斷被綠營逼問關於92共識以及中國人認同的議題，的確，台灣長期在有心人的誤導之下，說自己是中國人已經被汙名化，明明是對中華民國根源的認同，卻被扭曲成了是認同對岸政權。

國民黨的政治明星們不敢捅這個馬蜂窩，是聰明還是在逃避？侯友宜當時想要爭取跨黨派的選票，所以極力避開這個燙手山芋，但是從最後的結果來看，他得票擴張性很有限，而且可能連泛藍的票都丟了不少，記得那時候有部分原本親藍的媒體人或意見領袖，選擇支持柯文哲。

誰都想要爭取跨黨派的支持，但是不敢捍衛核心價值，或者逃避困難的議題，長久下來終究是：該來的躲不掉！中華民國憲法精神就是堅持我們是中國的正統，既然這樣，為什麼中華民國國民不能說自己是「台灣人也是中國人」？

可以想像，國民黨的政治人物會擔心一旦說自己也是中國人，會被民進黨抓到機會狠打造成民意支持度大幅下降，在許多政治人物眼中，碰這個議題等於是自殺行為，會極其謹慎，甚至恐懼！但是身為蔣家後代以及強調捍衞中華民國的蔣市長，有沒有想過自己的責任？

打安全牌永遠迴避這個重要議題，而不是想辦法去澄清，把過去被民進黨誤導的觀念扭轉過來，也許無法一下子翻轉，但至少不能永遠逃避，只看眼前的民意，這樣的政治領袖是缺乏勇氣跟眼光的，該怎麼找機會一步步的去澄清，扭轉被民進黨長期誤導的觀念？

人必須顧到眼前，但是也不能夠只看眼前，蔣市長很重視民意，那如果有一天，美國支持台獨，台灣多數人民也支持台獨，蔣市長是不是也要隨波逐流跟著民意走呢？民意當然重要！但是民意如流水，民意也可能會走錯方向，再調整。

政治領袖不能夠只想到選舉，必須要理解自己國家的核心價值，用智慧跟謀略翻轉局勢，逃避不能解決問題，一條看起來安全好走的路，不見得就是正確的路，現在火紅的人工智慧巨擘輝達，當初就是忍耐不隨波逐流才有今天的舉世成就。

一條正確的路，可能不是好走的路。

▼不敢捍衛核心價值，或者逃避困難的議題，長久下來終究是：該來的躲不掉！中華民國憲法精神就是堅持我們是中國的正統，既然這樣，為什麼中華民國國民不能說自己是「台灣人也是中國人」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

