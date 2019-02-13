畢殿龍／藍綠競逐2020的大咖，是最後一搏或使命感..

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

臺灣藍、綠、白各色政治巨頭，對參選2020領導人選舉，正經曆著要不要參選、參選之後勝算幾何、參加必輸的大選對自己的利弊等各種盤算和焦慮。其實，考量政治人物參選上述情勢，只需觀察分析，他們自身在政治舞臺上還有多少機會以及當選之後和整個社會會帶來何種影響就能一清二楚了。

蔡英文如不爭取連任，就會成為臺灣歷史上第一位只做了一屆的領導人。她的政治人生會在最低迷的時候落幕。其退休之後的人生落寞，結局也許比有家庭、天倫之樂的李登輝、陳水扁、馬英九頗有不如。如不爭取最後的連任努力，政治上更無再起機會。

賴清德被社會各界普遍看作是比蔡英文代表綠營參選更有機會獲勝的人。但其優柔寡斷的個性，被外界認為既不肯挑戰蔡英文，自己跳出來參選，又不願意給蔡英文做副手參與一場必輸的選舉。很多人認為賴清德如不自己出來作為主咖參選2020，也許2024的機會更大。筆者理解恰恰相反：參選2020，才是賴清德保持2024最後的機會。

賴清德捨棄人氣之王的臺南市長不做，而擔任蔡英文行政院長，不但沒有救到蔡英文，還中了蔡英文一石二鳥之計：行政院長做得好給蔡英文增分、做不好就是第一個替罪羊，挑戰蔡英文連任的資格就被消耗殆盡。民進黨九合一大選慘敗之後，賴清德的民調高於蔡英文。社會各界都希望賴清德至少被拱出來拯救民進黨2020的選情。賴清德若能循民進黨黨內初選參選2020，是最好的選擇。如最後連蔡英文的副手都不做，按照民進黨2020後可能會有的資源，2024的機會也不屬於賴清德。

參選2020也是柯文哲最後的機會。按照藍、綠現在都不能推出最能勝選候選人的情形，他頗有勝選的希望。即便後續的發展讓其無法勝選，帶職參選對其有益無害。柯文哲只要參與，就會對自己長期政治生涯積蓄更多、更大的能量。不參選，柯文哲會失去最好的機會，今後距離大位也會越來越遠。實在看不出他不選的理由，除非他自認為自己沒有為整個臺灣服務的能力。

藍營裏面，2020看似是馬英九最後機會，但他最不需要這樣的機會。只要在選與不選和輔選中增加自己的曝光度對其已足夠了。

王金平、吳敦義從年齡上看，這次參選是其最後的機會。也正是如此，即便明知選不上，也想不放棄這個過程和通過這個過程體現自己的角色。

朱立倫儘管從年齡看後面似乎還有機會。但即便這次的機會就已十分勉強，除了當年「換柱」顯露的自己人格、領導缺陷之外，其過於典型的國民黨形象，至今的各種論述都沒有給人眼睛一亮、值得期待的方向和力度。如走傳統路線，朱立倫給臺灣帶來一定的穩定的能力不需懷疑。

2020也許不是韓國瑜最後的機會，但可能是最好的機會。韓國瑜的個性不可能當王金平或任何政治人物的副手。其如能當副手證明已可突破擔任高雄市長時間太短的禁錮。他何不自己參選，卻去做他人副手？

韓國瑜的人氣會有足以延續到大選期間的能量。但更長時間後，也許人氣仍然很高，但已不是巔峰。尤其是如蔡英文連任成功，兩岸的局勢會更緊張、民進黨對其的壓力會更大、更加無法實現自己造福高雄人民的理想。如最後的結果是只有其參選才是阻止蔡英文連任的選擇，相信他不會排斥這種選項。另外，如果基層、特別是高雄市民願意借出韓國瑜在更大平臺上為大家創造不可能，被簇擁帶職參選更是應有之義。

韓國瑜無論選與不選，都不應過早表示。尤其是即便不選，保持含糊對國民黨和高雄市甚至其個人都有利。理由如下：

其一，韓國瑜只要不明確承諾放棄參選2020，民進黨蔡英文政府，就會對韓國瑜客氣很多。特別是這期間高雄應再增加和增強向中央尋求政策和資金支持的力度。民進黨給不給高雄，都對韓有利。

其二，韓國瑜即便國民黨大老逼問也不鬆口放棄參選2020，藍營的太陽們就會繃緊神經，不會搞怪太多。最好由此能逼迫國民黨競逐大位的人，更加明晰兩岸政策的方向，不要在繼續騙選票。

其三，韓總維持參選的模糊性，會持續增加媒體的關注度。對提升高雄市在世界的能見度有好處。也對其執政消除打壓和各種障礙有利。由此而衍生的各種話題，對韓國瑜維持高人氣度也有利。

其四，韓國瑜不可放棄自己最後需要承擔整個國民黨乃至挽救整個臺灣的責任的可能。

綜觀上述政治人物，除了韓國瑜之外，他們更多考慮的是自己政治生命的走向和結局，而沒有更多使命的體悟：蔡英文搞台獨未必強過賴清德；穩定兩岸的能力甚至遠輸柯文哲；治理能力不如一個地方首長。其爭取連任的使命感未必有其說的冠冕堂皇。國民黨目前有意參選的政治人物，也是更多自己的算計，舍我其誰的背後，看到的也只是馬英九的「維持現狀」不能給臺灣一個遠景和方向。一旦藍綠再次輪替，各方面回到原點都不可能。只能跟著民進黨的方向走，讓自己越來越沒有靈魂和凝聚。韓國瑜的轟動，很大程度是對這種狀態的反動。

臺灣目前有意參選的政治人物，更多考量的是自己、想多糊弄一些選票。充其量都是職業政客而不是能夠解決臺灣方向問題、獲得長期穩定的政治家。也許個別政治人物、個別時候有拯救蒼生為己任的使命感，但多數是騎機車載人的心態：坐別人的車不放心，不如自己駕車載別人。豈不知自己的技術更差！更有甚者，獲取巴士駕駛權，是要直接和火車對撞，用一車的人命賭對方不敢跟自己玩「膽小鬼遊戲」。難怪民眾對未來選舉會失望：如不能選個更能解決問題的領導人，那就寧可選個柯文哲這樣好玩的人娛樂大眾吧！

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