華納併購　MAGA派大戰自由派





▲串流起家的Netflix、甲骨文（Oracle）創辦人拉里‧艾里森（Larry Ellison）的兒子大衛‧艾里森（David Ellison），兩派人馬高調「爭娶」老牌影視娛樂集團華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery, WBD）。（圖／路透）

●蔡薇怡／金融業資深工作者

每次金融市場走了幾年大多頭後，老闆跟公司的口袋都有滿滿的鈔票，就會爆發戲劇情節十足的購併案！串流起家的Netflix、甲骨文（Oracle）創辦人拉里‧艾里森（Larry Ellison）的兒子大衛‧艾里森（David Ellison），兩派人馬高調「爭娶」老牌影視娛樂集團華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery, WBD），劇情曲折，真人實境演出金融市場近年最強檔的商戰大戲。

美國媒體巨頭的購併大戰 一場政治煙硝味極為濃厚的MAGA戰爭

這起購併大戰，參與者都是超級富豪、最頂級的明星，連美國總統川普都在旁邊吆喝，名人群聚、鈔票滿天飛，吸引全球吃瓜群眾圍觀，大家都想知道，《超人》、《蝙蝠俠》、《哈利‧波特》、《魔戒》、《權力遊戲》，還有一大群電影老祖宗如兔寶寶、《魂斷藍橋》、《北非諜影》，甚至被MAGA群眾尊為美國國力最高峰、從好萊塢演員一直當到美國總統的雷根的舊作，最後會不會集體「改嫁」，進入網路串流新貴Netflix的大宅門。

好萊塢不只會拍片，更無時無刻不在創造戲劇性的話題，好萊塢製片廠、媒體的購併買賣，群聚著抽雪茄的大亨、辦公室疊得滿天高的鈔票、爾虞我詐的商戰怪招，看似好人其實是壞人、今天的敵人明天就變成盟友，隨時都有意外轉折的情節，戲劇張力甚至比電影螢幕上的還精彩。

這場搶親大戲，聘金已經堆高到超過上千億美元（新台幣3兆元），而待嫁新娘（華納董事會）還在猶豫，即使新娘同意，身邊一大堆叔叔阿姨、甚至村內的警察也還有意見，2025年爆發的華納兄弟購併戰，將會延續到2026年。

與過往無數場好萊塢購併大戰相較，2025年這場購併戰最具標誌性的差異，就在這是一場政治煙硝味極為濃厚的MAGA戰爭。站在買方、拚命拉高價格、像孔雀那樣展翅炫耀者有三咖，分別是Netflix、大衛‧艾里森所掌控的派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance），以及媒體巨頭康卡斯特（Comcast），爭搶併購華納兄弟。

最先出價、表達併購意願的艾里森父子是川普的盟友，爸爸在川普身邊主導星際之門AI資料中心國家大計，2025年更因為獲得OpenAI超過3千億美元的訂單，一度坐上全球首富的寶座，鈔票堆得跟喜馬拉雅山那樣高。

2025年才42歲的大衛‧艾里森原本只有一家中小型的電影製片公司，2025年8月才完成併購老牌巨頭派拉蒙，瞬間成為市場一哥，併購華納兄弟就成了大衛‧艾里森毫不遮掩，甚至是唯一的企業目標。

而一路猛吹媒體產業「破壞式創新」號角的Netflix，不只是電影產業150年來最大的顛覆者，更被視為挑戰MAGA價值的自由派。Netflix的創辦人兼董事長里德‧哈斯汀（Reed Hastings）是民主黨的大金主，他不是傳統「與政治保持距離」的商人，而會三不五時對民主黨與美國的高層政治發表驚悚的意見，2024年他率先發難，公開要求年邁的拜登交棒，2025年也一馬當先力挺加州州長紐森。紐森是當今美國最知名的「川黑」，民主黨領袖中直接對戰川普的第一線。

《超人》、《哈利‧波特》、還有兔寶寶當然沒有政治色彩，但是這場世紀婚禮的競逐，因為兩個男主角旗幟鮮明地站在美國政治光譜的兩端，演變成MAGA與自由派大戰，在雙方爭搶中，MAGA支持者甚至在網路上發起退訂Netflix的運動，抵制自由派藉著華納兄弟的購併擴張政治影響力。

當然，Netflix的哈斯汀是精明的生意人，他在川普的反移民大戰中，針對H1B簽證的限制，表明支持川普整治H1B簽證濫發的政策，讓很多民主黨人錯愕，Netflix高層也用盡各種方法拉攏川普與白宮團隊，試圖藉著好萊塢的魅力來吸引川普，避免自己變成MAGA攻擊的標靶。

原本最早表態併購華納兄弟的艾里森，因為Netflix參戰而被迫墊高購併成本，到2025年12月中截稿前，艾里森已經出價6次，包括給股東的買價、承接負債與銀行借款，艾里森的併購邀約如今已經超過1千億美元了。艾里森精心布局的購併，被Netflix以更高價破壞，甚至布下難以下嚥的毒蘋果，MAGA陣營的兄弟們當然憤恨難平，檯面上下、媒體內外動員所有資源，用盡各種手段想要趕走Netflix這個討厭鬼。

但是串流起家的Netflix哪裡可能輕易被趕走。Netflix不只是全球最大的影音串流媒體平台，成功打入全球超過3億客戶的客廳，實際客戶超過10億人，Netflix現在更不甘於只放電影、電視劇，還切入網路遊戲以及體育賽事直播。華納兄弟A級的電影版權、乃至旗下的HBO串流平台，如果能搭上Netflix，就會是媒體產業破壞性創新的完勝終極戰局。

最重要的是，Netflix有強大的購併軍火庫，公司總市值高達4,400億美元，現金、股票、技術、客戶一應俱全，2024年12月出價每股27.7美元的現金加股票，總值827億美元的條件給華納兄弟的董事會，買價硬是比派拉蒙的710億美元加碼了117億美元（約新台幣3,600億元）、拉高16.5%，這種闊氣的手法，完全展現「老子就是有錢」的氣勢。

更精彩的來了，大衛‧艾利森立刻用「我的金庫深不見底」的氣勢，反手輾壓Netflix。他在Netflix出價827億美元，而且跟華納董事會簽意向書之後不到一個禮拜，就搬來超過1千億美元，而且全數都是白花花的現金，提出總金額1,084億美元、100%現金的最新邀約，希望華納兄弟董事會再三思考。

重要的是，艾利森這次不只是把家底全數押下，把一度是全球首富的爸爸搬出來，還有美國銀行、花旗集團、阿波羅全球管理公司總額540億美元的資金承諾，這還沒完，艾里森家族因為支持川普而與阿拉伯投資人關係升溫，1,084億美元的買方團體竟然一口氣出現了沙烏地阿拉伯、阿布達比、卡達的國家政府投資基金。

艾利森團隊展現不只有錢、有美國龍頭金融集團、中東石油大亨的支持，還有一位極為特殊的股東：川普女婿庫許納（Jared Kushner）。庫許納用個人的基金公司Affinity Partners加入艾利森的競標股東團，擺明向Netflix嗆聲、也告訴華納兄弟的股東，「美國總統站在我這邊！」只不過，庫許納政治象徵性太強，已經退出艾利森的團隊，避免了川普家族政治力量直接介入企業併購的爭議。

傳統媒體產業面臨世代交替挑戰 不斷藉著購併、重組尋找再生力量

傳統媒體產業面臨世代交替的挑戰，原本就藉著購併尋求再生的回春藥方，華納兄弟探索集團雖然可以溯源到上個世紀的初期，但是這家公司在2022年春天才剛剛被電信巨頭AT&T買下。

AT&T是老牌的電信龍頭，基於轉型策略從2018年開始花了6年的時間，才完成華納媒體集團（WarnerMedia）與探索頻道（Discovery, Inc.）的購併大業，前後也花了超過1千億美元。

AT&T將內容為主的華納與頻道為主的探索合併成WBD集團，前後也才2年，就又啟動將頻道與內容兩大事業集團分拆的重組計畫，原本預計在2026年第3季將業務分拆為兩個集團，一是電影、電視和HBO Max等影視製作和串流平台，另一則是CNN、TNT、Discovery等頻道。

AT&T的媒體事業重組計畫還在進行，大衛‧艾里森就去跟公司提案，在2025年9月首度出價，試圖買下電影、電視和HBO Max等影視製作和串流平台，在鈔票決定一切、股東權益至上的華爾街，AT&T如果可以將原本只值三百多億美元的電影電視與HBOMax這個事業群，換回超過1千億美元的現金，將漫長且不確定因素甚高的事業轉換成白花花的鈔票，當然就該放棄原有的內部重組計畫，直接出售換現金來為股東創造利益。

美國媒體巨頭的購併大戰，對台灣的消費者影響不大；在自媒體訊息爆炸的今天，《超人》、《魔戒》再有名，也只是歷史的光環之一，而且不論誰贏得AT&T董事會的最終同意，這些著名的影片也都會在影視串流平台上看得到。

倒是美國傳統媒體面臨串流媒體的挑戰，不斷藉著持續購併、重組、打掉重練來尋找再生的力量，這樣的企業戰略值得台灣許多傳統產業的創業者，在進行世代交替的接班布局中借鏡：在廣大的商場與金融市場，再老的面孔也有重新包裝、返老還童、不斷重生的機會；沒有夕陽產業，只有夕陽企業，只要跟上人類社會創新的潮流，就有永續的價值。

▼與過往無數場好萊塢購併大戰相較，2025年這場購併戰最具標誌性的差異，就在這是一場政治煙硝味極為濃厚的MAGA戰爭。（圖／路透）



