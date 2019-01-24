畢殿龍／藍、綠都別逼韓國瑜出來選總統

▲韓國瑜巡視魚市場。（資料照／高雄市新聞局提供）

●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

臺灣2020年大選，藍綠白等有心競逐大位的人，逐漸浮上水面並以各種方式儲集能量爭取出線。政治觀察者們普遍認為，柯文哲是否參選將是最大的變數。已經出爐的各種民調，柯文哲的勝率都具有相當優勢。但目前坊間醞釀著另一個更大的變數：韓國瑜該不該、會不會選2020？關鍵看藍、綠陣營會不會逼韓國瑜來參選！

臺灣已經出爐的各家多波次的民調，均沒有將韓國瑜列入比較。原因一是，韓國瑜剛剛選上高雄市市長，自身落跑會對不起高雄市的鄉親。社會各界也均做此判斷和思考。二是，韓國瑜也無意和參與現在國民黨的「大選麻將」。但以韓國瑜的個性和目前藍、綠對其高雄執政的影響，韓國瑜由原來的不可能正變得越來越有可能。

韓國瑜會被綠營再逼出來嗎？

韓國瑜如主動出來參選一定是被逼出來的，就像柯文哲和大家認為的那樣，民進黨搶了他的菜攤，韓國瑜搶了民進黨的江山。

綠營對韓國瑜高雄執政的阻力還是助力，仍是逼韓國瑜是否競逐2020的關鍵。韓國瑜目前最大的菜攤是「高雄市政」。

韓國瑜當選高雄市長後，全力以赴拼經濟。而拼經濟最重要的條件，一如他競選時所言：用承認符合中華民國憲法精神的「九二共識」為基礎，只有道路、沒有圍牆帶領高雄市民拼經濟。他卑微的希望是，民進黨政府即便不特別給予資金支持，也要給予政策支持，不要妨礙其發展包括大陸在內的經濟合作。

蔡英文新年之後的政策方向，將可能摧毀韓國瑜的夢想。蔡英文元旦講話和對習近平《告臺灣同胞書》40周年回應時，將「九二共識」扭曲為「一國兩制」，並要求各政黨不要再提「九二共識」。

韓國瑜對民進黨政府加大對大陸對抗力度的做法，公開發出三問：你不熱愛中華民國；要台獨無膽又無力；你又不認同「九二共識」。你究竟要將臺灣2300萬民眾帶向何方？

民進黨留下高雄市負債3000億新台幣和5000路坑等千瘡百孔的爛攤子，韓國瑜沒在怕；高雄市綠營20多個議員集體輪番轟炸和今後執政的持續為難，也沒在怕；民進黨中央政府答應給高雄市的資金沒有更多，甚至以各種方式設置障礙也沒有在怕。但如果逼迫其放棄「九二共識」則會讓其困死在圍牆內。按照韓國瑜越挫越勇和認真負責的個性，如果參選總統是其突破障礙的唯一選擇，相信即便艱困他也會努力一搏的。

韓國瑜參選2020，缺少的不是人氣和支持度，而是其當選高雄市長時間短。

但這並非不能突破的困擾：他可以告訴高雄民眾，目前的大環境讓他拼經濟遭遇空前困難。他參選會將「開通屏東大機場在內的大臺南規劃一個經濟發展特區」的規劃，作為首要的施政理念。當選會獲取臺灣全體民眾支持，即便不能當選也會對高雄市能見度提高、發展高雄市經濟更有利。

韓國瑜會被藍營逼出來選嗎？

藍營也同樣有逼韓國瑜參選的可能。藍營自身因素逼其參選主要是：其一，藍營幾個太陽為自己利益內鬥厲害，黨內權力平衡，寧可讓給高人氣的韓國瑜；其二，其他黨派推出的候選人，讓國民黨獲勝無望，黨內只有推出韓國瑜迎戰；其三，國民黨其他參選人在民進黨打壓下，不斷退縮兩岸政策。如新的論述：「九二共識，一中各表；和平民主，兩岸雙贏」沒有了當初《國統綱領》和中華民國憲法下的終極統一。這是將大陸當作冤大頭糊弄已經無法獲得大陸的認同。

國民黨應對民進黨「九二共識」扭曲時，連一個政治評論員陳揮文都不如。陳揮文能夠發現並質疑：蔡英文多次稱呼「中華民國」為「這個國家」逐漸將「中華民國」暗度陳倉為「中華民國臺灣」；他們有沒有資格參選中華民國的總統和公職？國民黨集體沉默和反擊無力，內心深處只不過想貼近民進黨的論述，免得被攻擊。韓國瑜曾經多次感歎，國民黨對兩岸和未來缺少強有力論述，應是對國民黨政治人物自動放棄中華民國憲法最有力武器的不滿。

韓國瑜競選市長期間，對中華民國的熱愛貫穿整個過程，讓人看到方向的引領和凝聚的力量。為了理念，韓國瑜應該參加國民黨內部的初選，不一定要獲得資格，而是像張亞中一樣，有一個公開辯論的機會，促使國民黨對臺灣的未來確定一個更明確的方向。讓假國民黨不要用模糊的描述騙取選票。

韓國瑜只要願意，要參加黨內辯論應該不是問題。

所以，完全認為韓國瑜缺席2020大選，還言之過早。藍、綠陣營都存在著逼其出來參選的因素。只不過綠營的逼迫會讓他主動站出來；藍營的逼迫則更多是被眾人拱出參選而已。2020大選格局還充滿著變數。柯文哲、韓國瑜兩個人氣王，南北呼應帶職參選，會是最具戲劇張力的看點。已經不需要密集拜票參選的今天，什麼可能都有可能發生。如果藍、綠都不想韓國瑜出來參選，大家最好都對他好點、自己也表現更優異一些。

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