反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵工程





▲近年多場實際戰爭已清楚顯示，無人機不再只是戰場輔助角色，而是徹底改變作戰型態的關鍵力量。（圖／軍聞社）

●周宇平／前國防部參謀本部飛彈指揮部計畫處長

近年多場實際戰爭已清楚顯示，無人機不再只是戰場輔助角色，而是徹底改變作戰型態的關鍵力量。從俄烏戰爭、中東衝突到北約東翼部署，自殺型、FPV與蜂群無人機已成為低成本、高消耗、可快速量產的主要攻擊手段。其對傳統防空、地面部隊與關鍵設施造成的壓力，已迫使各國將反無人機系統（Counter-UAS, C-UAS）列為優先建軍項目。

這不僅是裝備投資 而是攸關未來戰場生存的國家級工程

對台灣而言，這並非抽象的趨勢，而是高度迫切的現實問題。地狹人稠、關鍵設施密集、戰場縱深有限，使台灣極易成為小型無人機飽和攻擊的高價值目標。單靠傳統防空飛彈或火砲，不僅成本效益失衡，也難以有效應對低空、慢速、多目標的威脅。反無人機能力，已成為影響戰場存活與國家防護韌性的基礎門檻。

國際經驗顯示，成熟的反無人機體系並非單一裝備，而是「系統工程」。其核心包括多模偵測（雷達、光電、頻譜）、AI識別與融合判斷、軟殺（電磁干擾、誘導）與必要硬殺手段的組合運用，並且必須納入指揮管制體系運作。北約、美國、英國與印度等國，已完成實彈測試與制度化演練，並開始大量部署。這說明反無人機早已不是實驗性能力，而是現代軍隊的標準配備。

問題在於，台灣是否仍以「外購拼裝」的思維面對這項關鍵能力。在高強度衝突情境下，外購裝備不僅可能受制於出口管制、補給中斷與資通安全風險，也難以依台海特殊的電磁與作戰環境快速調整。反無人機系統若缺乏自主設計與掌控能力，戰時等同於「被鎖定參數的防禦」。

因此，反無人機不應只是單一軍種或單一建案，而必須上升為「國家隊層級」的整合工程。其核心精神不在於完全閉門自研，而是由國家高階主導，整合軍事需求、國安應用與產業能量，建立可持續演進的國造體系。

具體而言，最務實的路徑是「實戰經驗技轉＋在地深化重構」。引進已具戰場驗證的主系統或次系統，可大幅縮短試錯期、降低研發風險；但技轉的目的不是複製，而是掌握系統架構、關鍵參數與設計邏輯，進一步重構為符合台灣戰場需求的版本。包括頻段與功率設定、干擾策略、指管通聯介面、模組化設計與量產能力，皆須掌握在國內。

這正是國家隊的關鍵價值所在。若缺乏高階統籌，反無人機容易流於分散採購、比價導向、系統互不相通，最終形成「有裝備、無體系」的問題建軍。唯有由國家層級主導，整合國防部、中科院、產業與科研單位，才能確保系統可整合、可升級、可量產、可戰時持續供應。

更重要的是，反無人機國家隊並非只為軍事用途。具實戰背景的反無人機技術，經國造深化後，可延伸至機場、港口、能源設施、政府機構與重大活動防護，形成軍民通用規格，擴大產製規模並降低單位成本。這將建立「軍方需求帶動產業成熟、產業成熟反哺國防」的正向循環。

總結而言，反無人機系統已成為檢驗台灣國防自主與產業安全的試金石。透過國家隊模式推動「技轉導入＋自研自製」，台灣才能在最短時間內建立可信賴的反無人機作戰能力、累積可持續演進的產製能量，並在戰時真正擺脫外部供應鏈制約。這不僅是一項裝備投資，而是一項攸關未來戰場生存的國家級工程。

▼透過國家隊模式推動「技轉導入＋自研自製」，台灣才能在最短時間內建立可信賴的反無人機作戰能力、累積可持續演進的產製能量，並在戰時真正擺脫外部供應鏈制約。（圖／記者蘇靖宸攝）

