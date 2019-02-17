洪仲清／在孩子的困擾行為裡，看見父母的責任

▲。（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

有時候家長的耐性被磨光了，心裡的負面情緒難解，便像是認同文化中，孩子是來向父母「討債」的觀念，把孩子罵得一無是處，怨嘆自己的生命悲苦。這時候可以去體認到，家長會有雙重痛苦：沒辦法過好自己的生活，以及沒辦法讓孩子過好孩子的生活！

別急著走出來，跟著家長在負面情緒裡安住。這時候就是慢慢地聽，緩緩地回應，讓家長能把在生活中，難以盡情對人紓解的無奈，悉數交代。常常講著講著，就回到家長小時候，那時候他也沒被好好地對待，那時候很多大人的責備他也不知道該怎麼辦。

恍恍惚惚間，過去與現在有著巧妙的重疊。

情緒就是這樣，給它足夠的時間，會來也會走，有匯聚也有消散的轉換。尤其得到了同理與支持之後，在心中得到了力量，凝固的開始鬆動、停滯的開始前進，內在便開始有了新的面貌。

「其實我也有不對的地方！」

不是每位家長都能走到這一步，但只要家長能給自己機會，陪著陪著，就可能走到柳暗花明。

做家長的人，心裡常常偷偷地自責著，不管有沒有公開坦承。那自責，便是痛苦的來源之一。有些人在表面上看來不痛苦，一點責任都不想負，那或許是他心裡有苦，但又不敢接觸，於是逃避，遂成了一種自我放棄。

一個孩子的行為，包括困擾行為，是由孩子的先天本性，以及後天成長環境共同影響著。而後天成長的環境，跟家長有脫不了的關係，所以孩子的行為給人造成困擾，家長常常第一個被究責，這也是自然。

「到底孩子的困擾行為，跟我有什麼關係？」

要把這個問題，放到自己心裡好艱難。所以有些家長乾脆把錯全推到孩子身上，有些爸爸則把責任全歸因於負責育兒的媽媽。大部分父母很難一時之間承擔起來，尤其情緒上常過不去，所以常常造成孩子已經有困難了，藉著困擾行為在求救了，還繼續被打壓。

不一定是父母蓄意造成的，只是有相關，這一點可以先意知清楚。如果追根究柢，父母的個性，也並非全由己意養成，像是有些人天生脾氣溫和，有些人耐心有限，有些人體力充沛，有些人只要一累就發飆…

認知到孩子的行為，跟父母如何產生關連，這便是一種負責。

光是認知清楚孩子的行為跟自己的關係，就不容易，常常要有自我成長與自我教育的努力。父母背著罪惡感，對孩子的幫助也不大，重點在於花時間精力搞清楚現況，先能接納孩子與自己，給大家一條活路，才有能量繼續走下去。

孩子的行為常能映照出父母的不足，像是有些父母連自愛都有困難，怎麼談得上多愛孩子呢？

過於嚴厲的父母，常常連自己的人際關係都有困難，更別說需要更多愛心與耐心的親子關係了。所以進一步透過孩子的回饋，去坦承自己的不足，以作為重新調整跟孩子互動的基礎，這也是為自己負責。

每個人的起跑點都不同，包括每個孩子，所以常以一種理想化的期待來要求自己，讓自己跟孩子產生挫折，不如踏踏實實從現況出發。多走一步是一步，有多少體力走多少路，我們對關係的期望越多，關係常常也越是容易崩落。

即使年紀大了之後，也可以重新開始，只要有心。

有一位老媽媽很遺憾，自己以前對女兒實在嚴苛，沒給多少溫暖的陪伴。現在孫女出生了，女兒在忙工作，她藉著照顧孫女，開始學習怎麼樣跟孩子好好講道理。不知不覺地，她跟女兒的關係，也在無形中走向和解。

願意好好建設自己的人，就能當孩子一輩子的父母，這也是一種對角色負責任的方式。

「為你好」再也沒那麼有說服力，很多作為常要小心檢視我們的動心起念。父母常有私慾，帶孩子的時候很常為了一時的方便，而沒考慮到長遠。

像是有位媽媽常在口頭上管不住孩子的時候，會對孩子說：「等你爸爸回來修理你！」

那麼，長久這樣跟孩子互動，孩子就可能學會，多堅持一點，媽媽就會放棄，於是出現了我們眼中的困擾行為。孩子覺得，反正等爸爸回來再說，那就越來越不把媽媽的話當一回事。

爸爸回來真的「修理」了孩子，是滿足了媽媽的期待，可是又損害了爸爸跟孩子的關係，長期來說，孩子心裡積累了許多負面情緒。所以有可能管教上更困難，孩子更像脫韁野馬，直到孩子離家，不管是念書還是工作，「問題」並沒有解決，只是將來會用另一種形式出現。父母常常偷偷貪圖的，就是拖到孩子長大之後，可以不必面對。

最難負的責任，就是意識與覺察。覺察自己的行為，跟自己的抱怨之間的關係，那是漫長教養工作時時刻刻得放在心上的功夫。

是負責，不是自責。坦承自己的不足，但同時沒忘記從現況往前走，而不只是在抱怨裡困守，這種態度，對父母跟孩子都會一輩子有益。

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