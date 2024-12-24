司法公正性再被質疑　法官憑什麼代柯文哲聲明請辭生效..

●林清汶／永然法律基金會顧問

民眾黨主席柯文哲從看守所中寄出主席辭職信，北院法官裁准交付文件的同時，卻又替民眾黨宣告「請辭意思到達，即生辭職效力」，引發白營不滿；法院立場本應超然獨立，卻擅自代為解釋黨章的作為極為不當，政治操作斧鑿斑斑。

柯文哲辭職黨主席在法律上屬「單方行為」，但仍要相對方即「到達民眾黨」後才生效力；如同一般法律行為大多係採「到達主義」。

如有當事人因訴訟事件要聲明上訴，文件仍應到法院時才發生效力，並非交給郵務機關就可算數了，因此如果到達法院後遲誤法定(20日)期間，就會因程序不合法而遭法院駁回上訴。

因此，法官在本案裁定書記載「請辭意思到達，即生辭職效力」，讓人誤解係「請辭意思到達法院」即已生「辭職效力」。

法官越俎代庖 公正不禁再度被質疑

再者，民眾黨依法係屬政治人民團體，其有自己的黨綱與組織及規範黨員作業流程，屆時如果民眾黨做出慰留決議，而柯文哲也同意並接受，法院將如何自處？公信力豈不被再遭踐踏？司法應是獨立、超然機關，民進黨政府已多次被挨批「政治黑手伸入司法」。

司法機關准予柯文哲通信的審查，應僅作內容是否洩漏犯罪案情之嫌，其餘不應多作置喙。所謂「法官不語」，意指法官不必為承審的案子多做解釋，此法諺也被延伸到成為法官之「禁口令」，即法官不宜作審判案情任何評論，全部的意旨都透過判決書內容昭告外界即可，此已形成為法官的行為準則。

如《法官倫理法》第 17 條前段:「法官對於繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序 公正之言論。」同法第3條「法官於執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。」

本次北院法官越俎代庖似有指引黨務之嫌，逕自介入解釋黨章定調柯文哲確定請辭，極為不當引發高度爭議性，讓司法的公正性不禁再度被質疑。



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