ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

司法公正性再被質疑　法官憑什麼代柯文哲聲明請辭生效？

我們想讓你知道…本次北院法官越俎代庖似有指引黨務之嫌，逕自介入解釋黨章定調柯文哲確定請辭，極為不當引發高度爭議性，讓司法的公正性不禁再度被質疑。

 

●林清汶／永然法律基金會顧問

民眾黨主席柯文哲從看守所中寄出主席辭職信，北院法官裁准交付文件的同時，卻又替民眾黨宣告「請辭意思到達，即生辭職效力」，引發白營不滿；法院立場本應超然獨立，卻擅自代為解釋黨章的作為極為不當，政治操作斧鑿斑斑。

柯文哲辭職黨主席在法律上屬「單方行為」，但仍要相對方即「到達民眾黨」後才生效力；如同一般法律行為大多係採「到達主義」。

如有當事人因訴訟事件要聲明上訴，文件仍應到法院時才發生效力，並非交給郵務機關就可算數了，因此如果到達法院後遲誤法定(20日)期間，就會因程序不合法而遭法院駁回上訴。

因此，法官在本案裁定書記載「請辭意思到達，即生辭職效力」，讓人誤解係「請辭意思到達法院」即已生「辭職效力」。

法官越俎代庖　公正不禁再度被質疑

再者，民眾黨依法係屬政治人民團體，其有自己的黨綱與組織及規範黨員作業流程，屆時如果民眾黨做出慰留決議，而柯文哲也同意並接受，法院將如何自處？公信力豈不被再遭踐踏？司法應是獨立、超然機關，民進黨政府已多次被挨批「政治黑手伸入司法」。

司法機關准予柯文哲通信的審查，應僅作內容是否洩漏犯罪案情之嫌，其餘不應多作置喙。所謂「法官不語」，意指法官不必為承審的案子多做解釋，此法諺也被延伸到成為法官之「禁口令」，即法官不宜作審判案情任何評論，全部的意旨都透過判決書內容昭告外界即可，此已形成為法官的行為準則。

如《法官倫理法》第 17 條前段:「法官對於繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表可能影響裁判或程序 公正之言論。」同法第3條「法官於執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。」

本次北院法官越俎代庖似有指引黨務之嫌，逕自介入解釋黨章定調柯文哲確定請辭，極為不當引發高度爭議性，讓司法的公正性不禁再度被質疑。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►川普再臨　全球挑戰與應對之道

►川普和習近平相向而行？　「川普2.0」值得期待

►敘利亞變天　地緣政治的衝擊及國際戰略意涵

►經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

投稿
申訴
關鍵字: 林清汶 雲論 民眾黨 柯文哲 請辭 法官 法官倫理法

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
NVIDIA收購Run:ai啟示錄　台灣法律如何跟..
張介能／七名大法官提名人全數否決　遺屬與社會的司法..
國際火線／大法師治國？南韓總統迷信有如驚悚劇！
迎接「川普2.0」　台廠供應鏈的再次遷移
印度該「向東看」還是「向西行」？　莫迪政府面臨抉擇

推薦閱讀

迎接「川普2.0」　台廠供應鏈的再次遷移

NVIDIA收購Run:ai啟示錄　台灣法律如何跟..

張介能／七名大法官提名人全數否決　遺屬與社會的司法..

印度該「向東看」還是「向西行」？　莫迪政府面臨抉擇

司法公正性再被質疑　法官憑什麼代柯文哲聲明請辭生效..

經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

意外還是血祭？保羅沃克和希斯萊傑之死都與這個團體有..

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

川普和習近平相向而行？　「川普2.0」值得期待

張競／逐名求利迷失人生的老狗

相關文章

說好的誓死抵抗3大案？　黃國昌點名許智傑：對得起吹風淋雨的人？

說好的誓死抵抗3大案？　黃國昌點名許智傑：對得起吹風淋雨的人？

立法院20日通過國民黨力推的三大法案《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨號召青鳥在外抗議；但民眾黨團總召黃國昌23日還原《財劃法..

22小時前

大法官同意權投票將出爐　至少過2人才能運作「她通過可能性最高」

大法官同意權投票將出爐　至少過2人才能運作「她通過可能性最高」

「青鳥師出無名、當局適可而止」　游盈隆：動員施壓是威權政黨手法

「青鳥師出無名、當局適可而止」　游盈隆：動員施壓是威權政黨手法

民眾黨強壯才可救柯文哲　蔡壁如：若林富男要選主席舉雙手贊成

民眾黨強壯才可救柯文哲　蔡壁如：若林富男要選主席舉雙手贊成

學姐、戰狼小姐姐等4人金流涉違法　最重判7年

學姐、戰狼小姐姐等4人金流涉違法　最重判7年

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

迎接「川普2.0」　台廠供應鏈..

迎接「川普2.0」　台廠供應鏈..

NVIDIA收購Run:ai啟..

大法官提名人全否決　遺屬與社會..

印度該「向東看」還是「向西行」..

司法公正性再被質疑　法官憑什麼..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面