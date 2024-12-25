《財劃法》三讀通過　卻成為中央撕裂地方的工具

▲立法院三大法案朝野大戰（圖／記者屠惠剛攝）

● 廖偉忠／志工

民進黨政府如何踐踏民主程序？立法院於12月20日三讀通過《財政收支劃分法》部分條文修正案，引起各界議論紛紛。原本各地方政府期盼中央多分配3,300億元以上補助，但財政部旋即表達強烈不滿，認為修法「未經充分討論」，甚至揚言此舉將「嚴重衝擊中央財政，影響全民福祉」。

然而，令人矛盾的是，民進黨政府與民進黨立委自己也都有提出各自的修正版本，一方面批評國民黨、民眾黨立委通過「惡法」，另一方面卻在投票時缺席、跑票，導致最終結果與民進黨團原本喊話的立場背道而馳，亦顯示出民進黨黨內溝通及動員的嚴重失靈。

民進黨「打口水戰」 朝野攻防不及內部分歧

民進黨政府及部分綠營人士，口口聲聲罵「白藍惡修三法」，試圖塑造國民黨與民眾黨「圍剿中央財政」的印象。然而，從修法前後的動員過程可以看出，民進黨並沒有徹底貫徹其所謂「擋惡法」的決心；甚至民眾黨立委黃國昌也透露，民進黨立委因內部線上協調混亂，使得原先應該穩固的綠營票數「跑了4個」，以致無法阻擋修法通過。

當時立法院席次佔多數的民進黨，在關鍵投票卻擋不下這個他們口中的「惡法」，不僅引發外界譁然，更讓人質疑民進黨團是否內部意見混亂、缺乏領導能力。

校園政治化亂象 用「洗腦」取代教育？

民進黨立委王義川在社群平台上自爆，跑到苗栗南庄的某活動場合，向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」，並聲稱「教育要從小做起，不放過任何可以宣傳的機會！」這番言論讓網友相當震驚。

幼兒教育原本應該單純、重視品格與學科啟蒙，但卻被刻意政治操作，讓幼童被迫接受政治立場灌輸。若說政治進入高等教育校園尚可討論「公民課程」的合理範疇，在幼兒階段就強行貼上對異己政黨的負面標籤，無疑已經是「超限操作」，不只踐踏教育專業，也嚴重損害孩子們的受教權。

「恐嚇式」言論醜態 行政院客委會主委公然恫嚇地方？

更令人驚訝的是，行政院客家委員會主委古秀妃，在12月24日出席台中市翁子國小的校舍修復與人行道啟用典禮時，居然藉《財劃法》三讀通過之由，公開宣稱「未來中央不能再照顧地方政府」，彷彿是在以中央補助資源要脅地方政府。

這種高高在上的語調，不僅破壞民主協商精神，更與民進黨政府曾經標榜的「地方治理」「溝通對話」背道而馳。這種做法形同告訴地方，「若不同意中央立場，就別想拿到資源」，顯示民進黨主政後的蠻橫姿態，將民主程序淪為政治鬥爭的籌碼。

▼行政院客家委員會主委古秀妃（右）。（圖／記者黃克翔攝）

立院副院長的「正確示範」 不將政治帶進校園

值得注意的是，同一天出現在翁子國小活動的，還有立法院副院長江啟臣。他雖然因當天院會行程無法親自到場，僅以電話方式致意，卻未將「財劃法」的朝野紛擾帶進校園。

他為該校帶來的是正面祝賀與祝福，希望保留百年校舍的歷史記憶，也讓學童擁有安全的通學步道，完全沒有借此場合大肆批評、耍政治口水或恐嚇地方。江啟臣強調「感謝中央客委會與地方政府攜手合作」，共同投入老舊日式建築的修復；也提醒要守護孩子的上下學安全。

這番發言展現了政治人物在校園場合應有的風度，並且聚焦在教育、歷史傳承及學童福祉，而非政治口水，更無任何「恐嚇式」言論。此舉正好與古秀妃主委的高調威脅姿態形成強烈對比。

▼立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

動員失能的荒謬 民進黨「自家版本」也阻擋不了三讀

需要特別強調的是，民進黨團在修法前就聲稱要推出自己的版本。既然民進黨團認為《財劃法》是「惡法」，又曾經放話要全力阻擋，卻沒有確實動員黨籍立委在表決時「防堵」到底，更沒有在法案進入協商時拿出「具體修正條文」並以理服人，導致法案在一片混亂中倉促通過。這看似「朝野大戰」，實際卻是民進黨黨團內部溝通不良、派系分裂的結果。黨內的「跑票」直接重創執政黨威信，也消磨民眾對民進黨「改革」口號的信心。

失去溝通與自省精神的執政黨

《財劃法》的修正通過，原本應該是中央與地方協力互動、落實「地方分權」的契機，但民進黨政府與黨團「高喊改革卻缺乏行動」的表現，反倒讓這場修法淪為政治鬧劇。從跑票風波到校園洗腦爭議，再到行政院官員的恐嚇言論，都顯示民進黨在面臨政策分歧時，依然缺乏執政黨應有的溝通、協調與自省能力。

民進黨常宣稱自己堅持民主價值，卻以行政資源、政治操作手段壓制不同聲音，或任由黨內派系互鬥。結果，法案在不透明、欠缺理性討論的氛圍中倉促通過。《財劃法》生變後，究竟誰該為「中央財政負擔過重」負責？中央若真擔心「無法再照顧地方」，當初為何不更積極協商或提出具體替代方案？

面對多數民眾對政策的疑惑和期待，民進黨需要的不是一味地向外甩鍋或一廂情願地宣傳「白藍惡法」，而是拿出成熟大黨的格局，檢討自身決策過程與黨內協商機制。

若持續以政治操作、口水攻防取代專業施政，最終受害的必然還是地方政府與所有台灣人民；反觀江啟臣在校園活動中的「祝福發言」才真正證明，政治人物的角色應是為孩子們帶來更安全、更美好的明天，而不是灌輸偏頗政治理念、恐嚇或撕裂社會。

▼民進黨坐議場地上抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

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