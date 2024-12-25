NVIDIA收購Run:ai啟示錄　台灣法律如何跟上科技併購浪潮？

▲NVIDIA 收購以色列新創公司 Run:ai。（圖／記者高兆麟攝）

● 陳擷安／科技集團法務

隨著 NVIDIA 收購以色列新創公司 Run:ai 一案獲得歐盟無條件批准，全球科技市場再次聚焦於 AI 算力市場的併購。這樁交易不僅透露科技巨頭在 AI 算力市場中的戰略佈局，也引發了關於技術壟斷、競爭法適用範圍，以及跨境監管協作等法律議題的討論。

對台灣而言，作為全球半導體產業鏈的重要樞紐，這起案例不僅具有法律層面的參考價值，更為台灣的法律制度、競爭政策及新創生態提出了重要啟示。

一、科技併購 法律框架與國際趨勢

NVIDIA 收購 Run:ai 案顯示，傳統以市場佔有率與營收門檻為核心的競爭法審查機制，已難以全面評估科技併購的潛在風險。現行的《公平交易法》第11條與第12條規範了企業合併的申報門檻，主要依據營業額與市場佔有率進行判斷。然而，這樣的審查標準在面對新興科技產業時，可能出現「門檻過高或過低」的盲點，導致某些具有戰略價值的技術性收購未被有效監管。

此外，全球科技市場的跨境特性也讓單一司法管轄區的審查面臨挑戰。台灣應借鏡歐盟競爭法的作法，將「技術潛力」、「數據掌控」及「市場未來影響力」納入審查標準，並加強與其他司法管轄區（如歐盟、北美）的跨境執法合作機制，建立資訊共用平臺，以確保台灣在全球科技併購的法律框架中發揮更積極的角色。

二、技術壟斷風險與法律應對

在 NVIDIA 收購 Run:ai 完成後，NVIDIA 將同時掌握 GPU 硬體及 GPU 調度軟體市場，這樣的技術整合可能形成新的市場壟斷風險。《公平交易法》第 9 條至第10 條明確規範了禁止濫用市場支配地位，包括排擠競爭者、限制交易對象及不公平競爭行為。

然而，在實際執法過程中，主管機關往往難以深入掌握科技產業的技術性壁壘。

因此，公平交易委員會（FTC）在未來的執法上，應更積極引入技術專家與產業顧問，進一步解析科技併購背後的市場影響，並對技術互通性、軟硬體相容性進行嚴格監管，確保競爭環境的開放性。同時，法律必須更明確地界定「技術整合」與「市場排擠」之間的界線，防止市場秩序受到不可逆的破壞。

▼公平交易委員會在未來的執法上，應更積極引入技術專家與產業顧問，進一步解析科技併購背後的市場影響。（圖／資料照）

三、新創企業 法律保護與競爭機制

Run:ai的案例透露了一個普遍現象：新創企業在面對科技巨頭的收購時，往往缺乏談判的議價能力及法律保障。《產業創新條例》及《國家核心關鍵技術認定辦法》雖有一定保護機制，但仍未能充分應對科技巨頭對具備關鍵技術的新創企業的併購行為。

台灣應考慮在法規上增加對「關鍵技術」與「數據安全」的特別審查條件，將特定新創企業併購案納入 「國家安全審查機制」 的範疇。

此外，政府應設立「新創併購諮詢機構」，提供新創企業在併購談判時的法律與財務諮詢，降低新創企業在面對跨國巨頭時的法律風險。

四、國家政策與法律框架 整合性調整

NVIDIA 收購 Run:ai 案再次強調，科技法律不能各自為政，而需要跨部門協調與整合。台灣在《個人資料保護法》、《公平交易法》以及《產業創新條例》等相關法規之間，應建立更加清晰的協作框架，確保在處理科技併購案時能迅速且有效地應對各種法律與市場風險。

同時，台灣應積極參與 「跨境科技法律合作機制」，與歐盟、北美及其他主要市場保持密切的政策交流，透過共用資訊、協同審查及聯合執法，確保台灣在全球科技市場變革中擁有足夠的法律話語權。

五、結論

NVIDIA 收購 Run:ai 案並非個案，而是全球 AI 算力市場競爭的縮影。對台灣而言，這起收購案帶來的法律挑戰，涵蓋了市場壟斷風險、技術自主性保障及跨境法規合作等多個層面。

未來，台灣應持續優化《公平交易法》及相關科技法律框架，增設更加靈活且具前瞻性的審查機制，強化跨境監管合作，並提供新創企業更多法律支持與保障機制。

唯有透過健全的法律體系與政策支持，台灣才能在全球科技產業鏈中，維持穩定的法律保障與競爭優勢，確保在這場 AI 算力競賽中立於不敗之地。

▼唯有透過健全的法律體系與政策支持，台灣才能在全球科技產業鏈中，維持穩定的法律保障與競爭優勢，確保在這場 AI 算力競賽中立於不敗之地。（圖／路透社）

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