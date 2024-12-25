大法官提名全軍覆沒　賴總統別再當家鬧事

▲總統賴清德、民進黨黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

● 葉慶元／中華民國法律政策協會副理事長

立法院昨（24日）順利完成對七位大法官人事同意權的投票；令人意外的是，不斷批評國民黨、民眾黨嚴審大法官人事案是毀憲亂政、中共同路人的民進黨，竟然祭出黨紀，要求黨團成員否決劉靜怡教授，否則開除黨籍，導致這次賴清德總統提名的七名大法官全軍覆沒。

在投票後記者會，民進黨黨團總召柯建銘委員強調，已先和賴清德總統電話溝通，強調黨團自主、國會自主；賴清德總統曾任立法委員，所以也能體諒。

針對此節，筆者則是略感精神錯亂。過去數週，民進黨不斷強調國民黨及民眾黨立委嚴格審查賴總統的大法官人事案是被中共收買、毀憲亂政，怎麼民進黨自己否決大法官被提名人就變成黨團自主、國會自主？

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大法官提名人選 充滿爭議只為火上加油

事實上，此次大法官人選提名的人選充滿爭議，賴清德總統無視國會朝大野小的現實，執意提名黨派色彩濃厚且專業具有相當爭議的人選，並且拒絕在提名前先與在野黨溝通、協商，就已經註定了今日的結果。或有以為，提名大法官，是總統的人事權。但，此一說法，顯然是視立法院對大法官的同意權於無物。

須知，大法官是憲法的守護者，必須超出黨派獨立行使職權，尤其是憲法的解釋，更不能囿於黨派立場而有偏失。在過往國民黨一黨專政時期，總統對於大法官的人選也是務求拔擢超越黨派之法學俊彥（如翁岳生大法官、劉鐵錚大法官、吳庚大法官等），馬英九擔任總統時，雖然國民黨在國會過半數，也注意黨派色彩的平衡（不少馬提名的大法官，在黨產條例等案件，都並未支持國民黨之立場）。

反觀賴清德總統，故意提名張文貞教授（之前立法院職權行使法憲法訴訟立場明顯偏向民進黨之鑑定人）、姚立明教授（賴清德競選總部主委）等深綠及墨綠人選，顯然目的並不在於確保人選過關，而是在藍綠對抗的局勢火上加油。

▼司法院正副院長及大法官被提名人。（圖／記者林敬旻攝）

早日與在野協商 好好擔任2300萬人的總統

筆者必須強調，黨派中立的大法官，才能發揮「憲法守護者」的角色，在朝野僵持不下的時候，以超然的立場定訟止紛，基於法律提供可行的解決方案（如當年促進國會全面改選）。總統提名一些顏色正確的歪瓜劣棗，只是在朝野對抗的局面火上加油，也毀棄了大法官這個名器，更讓臺灣限於政治亂鬥的局面而無法化解。

解鈴還需繫鈴人，為解決當前僵局，總統有義務提名中立專業、足昭公信的大法官人選，並且在重新提名前，與在野陣營進行開誠布公的協商。如此，即可免除憲法法庭不足憲法解釋最低會議及議決門檻的問題。

賴總統自己將大法官視為酬庸工具，卻批評國會拒絕通過歪瓜劣棗的人選導致憲法法庭停擺，根本是刻意誤導民眾，也無助於解決僵局。只能期待賴總統早日懸崖勒馬，不要繼續當家鬧事，好好擔任全臺灣2300萬人的總統。

▼總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

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