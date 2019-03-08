唐宇新／「教師法修法」可能會演變成火燒連環船事件！

▲教師上課。（圖／CFP）

文／唐宇新（Timcat Tang）

昨天賴清德在採訪中提到「現在民進黨已經剩下一口氣而已」，很明確的指出過一陣子的立委補選若是再敗，恐怕2020年後總統大選將失去執政舞台。風傳媒《寒暑假不再是「當然假期」！《教師法》修法明訂，教師須配合進修、備課》的報導一出，筆者臉書就任教學者的朋友馬上一片嘩然，想當然爾教師的假期權益這件事情受到衝擊是一件天大的事情。雖然教育部也趕緊出來滅火，不過野火滿山，這恐怕已經不是教育部在自己網站上貼個文就罷的事情了。

從修法的原意中看事件

單從風傳媒這則新聞下的相關報導來追，筆者看出了修法的端倪是為了《《教師法》大翻修！增訂停聘、解聘新規範，加速淘汰「不適任教師」》，再從同媒體報導的《教評會教師比例成攻防焦點！全國教師會：比例減少，不適任教師更難解決》主文中也可以看見『解聘不適任教師』這議題上的攻防。

當然，筆者觸及的新聞開頭就以福利年金改革做文章，接著引述到所謂的寒暑假不再是當然假期，這很明顯的就是以『教師休假權益』來挑戰閱聽眾的耐性。

我們就從基礎科普開始說起吧！

數感實驗室 Numeracy Lab（2016）曾經拿勞動部修法做勞工週休二日的議題做過探討，因為當時的老闆們這樣說「一年365天，員工正常休假日就多達117天，若再加上7天國定假日，及年資、年休假，上班天數不到178天，國外沒有這樣的，這等於是逼著不賺錢的企業出走、走不掉的只好減人、減生產。」在數感實驗室精確的計算過後得出一個這樣的結論「台灣2014年總工時約2135小時，就算因為政策調降100多小時，依然有兩千多小時，在OECD會員國統計中排名第五。比OECD會員國平均的1770小時多了200多個小時。」也就是若依據教師總上班日數200日來計算，非行政教師看起來得到了165天的假期。事實上這中間仍夾雜著週休二日與國定假日，若再精細的依據人事行政處發布的109年行事曆，全國放假總日數是115天，然後就會看見一個像是50天（365-200-115＝50）的完整教師假期。

當然教育部昨天緊急發文說明「本次教師法增訂第35條之目的，係在於提升法律規範之位階，使相關規定更明確，另將教師返校進行教學準備活動的規定法制化，並未改變現行寒、暑假制度」，其實也沒有把問題解釋的更清楚，因為依據現行的規定即如風傳媒在原報導中所提「未來公立高級中等以下學校未兼任行政職務教師，於學生寒暑假期間除返校服務外，必須配合教育部參加研究、進修或教學準備等活動，並配合災害防救。教育部次長范巽綠表示，配合12年國教課程綱要（108課綱）的上路，中小學教育有很多新的領域必須調適，因此在《教師法》中明訂，中小學教師應該利用寒暑假，為下學期備課。」這句話也只是提醒各位讀者這50天中，教師仍必須依據部內規定參與必要的學校行事活動，簡單講這就跟部隊在營放假一樣，只是老師們好命一些，可以在自己家裡待命而已。

然而教師的休假權益只有「教師請假規則」以及「公立中小學未兼任行政職務教師寒暑假期間返校活動事項及日數實施原則」這兩條命令當擋箭牌。在法的位階上遠不及教師法的層級，甚至連法令補充條文都比不上。扣除部份學校校長的山頭小霸王心態，這些常常以校內主官權責來威脅教師公差勤務與相關休假的事在筆者眼中如數家珍，數之不盡。教師無論病假、事假（長病假除外）其實都必須自付代課鐘點費，而且有時在校內找不到人代課時，你還真的請不了假。

筆者在此特別強調，教育部在說明上不能含糊其詞，不然很多校長會拿著雞毛當令箭，號令大軍在營備課數十日。

也就是《寒暑假不再是「當然假期」！》新聞會直接反饋到轉型正義後很多教師對於執政團隊的不滿，也就是執政團隊可能沒發現到年改中的延退機制可能在五年內會造成教育圈中新血減少、老化人力增加的問題。筆者常常傻笑著跟朋友提到「延退是件好事，因為未來學生必須隨時注意老師的輪椅與助行器上不了二樓，這是長照啊！國家延退是為了讓我這種人不要太早退休，因為可能會提早退化。而且還有學生在一旁隨侍。」

簡單講，教育部這次的修法草案可能真的得繃緊神經才行，同時也末成為執政團隊的豬隊友。

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