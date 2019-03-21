評／吳敦義真的是「綠懼人」嗎？

▲國民黨主席吳敦義日前接受ETToday《雲端最前線》專訪。(圖／資料照)

文／陳逸 (資深媒體人)

2018年11月24日的選舉大勝，對國民黨來說，簡直就是奇蹟發生，任誰都沒料到，失去中央政權，立法院成為少數，六都慘剩一都的破落戶，不到三年，搖身一變，再度成為一個生機勃勃的政黨。

國民黨能起死回生，原因明確，道理不難，一言以蔽之，就是「吳敦義擔任黨主席」，自從吳敦義2017年擔任國民黨黨主席之後，國民黨從此走大運，除了2018年11月24日創造的選舉奇蹟之外，連今年3月16日的立委補選失利，國民黨提名四人僅上一席，都能造成民進黨賴、蔡分裂，可以說，吳敦義不僅是國民黨的太陽，他還是國民黨的福星、吉祥物。

吳敦義擔任國民黨主席，最大的改變，就是這個政黨，已經逐漸減少犯錯做傻事，而民進黨執政之後，卻反而拼命幹愚蠢的事，兩年多累積下來，國民黨不起、民進黨不倒，那才奇怪。

國民黨以前常犯傻，黨內鬥爭搞分裂，而民進黨最喜歡痛揍這樣的國民黨，像是1994年台北市長選舉，國民黨分裂(黃大洲、趙少康)，讓陳水扁當選台北市長，2000年國民黨再度分裂(連戰、宋楚瑜)，又讓陳水扁以不到百分之四十的得票率，當選總統，連2016年總統選舉，都已經被看衰的國民黨，竟然還能發生換柱的黨內分裂事件，令人懷疑，這個政黨的智商到底幾何？

只是萬萬沒想到，自從吳敦義擔任黨主席之後，國民黨突然變聰明了，懂得團結了，以去年台中市長初選，盧秀燕與江啟臣之爭為例，兩人民調僅差百分之零點幾，當時民進黨的林佳龍心中竊喜，以為這又是場爽打分裂國民黨的好戲，結局卻是江啟臣真心支持盧秀燕，把爭取連任的林佳龍打入民進黨「失敗者聯盟」。

同樣，吳敦義徵召一個賣菜的，空降到高雄參選市長，看似無俚頭的決定，結局卻讓民進黨傻眼，選舉期間，國民黨空前團結，輔選精銳盡出，韓國瑜不但贏得漂亮，還「瑜」躍龍門，變成全台最大尾，吳敦義以前曾自稱「賣菜義」，這與提名賣菜郎有無關聯性，我們不得而知，但韓國瑜的成功，吳敦義在其中所扮演的角色，民進黨心裡可是雪亮得很。

反觀執政的民進黨，卻在吳敦義擔任國民黨黨主席期間，一而再再而三地幹著蠢事，在此舉幾個人名，即可見一斑：拔管吳茂昆、東廠張天欽、管媽好女婿、口譯哥趙怡翔、監察院陳師孟、乾淨媒賴清德、賣菜文青吳音寧，其他族繁不及備載。

在喜劇電影裡，反派努力幹著愚蠢的壞事，總是逗得觀眾哈哈大笑，但如果這個搞笑的角色，是由執政黨來扮演，對台灣民眾來說，可就一點都不好笑了，民進黨如果仍不自知，只會有越來越多不滿的民眾，翻著白眼對它說呵呵了。

值得玩味的是，民進黨似乎傳染了國民黨以前的傻病，在民進黨迫不及待，由黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊號召全體黨員，共同支持民意支持度最低的辣台妹競選連任後，緊接著，3月18日賴清德領表登記，加入民進黨總統初選戰局，民進黨正式上演一齣分裂大戲。

至於國民黨，內部四顆太陽相互爭輝，韓流也銳不可擋，當大家還在霧裡看花，猜測吳敦義到底選不選？朱王相爭，最後會不會是韓流出線時，吳敦義卻老神在在，胸有成竹，話不說清楚，局也不點破，吳敦義彷彿是在譜寫一本偵探推理小說，而提名誰、如何勝選，這個謎團可能要到了最後才會被揭曉。

不過，可以肯定的是，無論國民黨最後推出的王牌是誰，在吳敦義的運籌帷幄下，2020年的國民黨，依然會是團結的國民黨，而團結的國民黨，正是民進黨最擔心與害怕的夢靨和「綠懼人」。

●作者陳逸，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net