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苦苓／小英總統該怎樣應付賴清德

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▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

苦苓本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：老王呀！你說命運是怎麼決定的？

老王：是每個人的性格決定的，或者是上天決定的，不然呢？

老丁：但是有一個人的命運，卻是柚子決定的。

老王：你說誰？在台南選立委的謝龍介嗎？

老丁：不，我說的是小英總統。

老王：怎麼會？柚子和小英總統怎麼會有關係？別胡扯！

老丁：別急，你聽我慢慢道來：謝龍介選立委，不是因為韓流的加持、聲勢大漲嗎？本來很有希望當選的，沒想到他誤打誤撞搞了一個柚子事件，惹毛了麻豆的選民. . . 。

老王：對啊！他全部輸了3664票，但是光在麻豆就輸了3355票，可以說是輸在麻豆，也可以說輸在一棵柚子上，但. . .這和小英總統的命運又有甚麼關係？

老丁：有啊！謝龍介落選，當選的就是民進黨的郭國文，不只綠營士氣大振，花了18天沒日沒夜陪他選舉的賴清德也就士氣大振，去登記參加黨內的總統初選啦！

老王：嗯，如果賴神又打勝了這一場，那的確是影響了小英總統的命運，成為台灣史上第一個沒有連任的總統。可是，賴神這樣做不會被人說是破壞團結嗎？

老丁：跟團結有甚麼關係？每個黨在選舉時都會辦黨內初選，如果有人參加初選就叫破壞團結，那每個黨都不知道分裂幾次了！

老王：那...為什麼不支持小英總統連任呢？

老丁：連任？想當年洪秀柱的支持度掉到16％，不由分說就被「換柱」了，小英總統的支持度也曾經掉到15％，那不是更應該「換英」？

老王：那賴清德又有甚麼把握獲勝呢？

老丁：先不說他的支持度一向比小英高，你知道在有一項民調中，除了韓國瑜、柯文哲各有30％左右的支持率，小英總統只有15％，但還有15％左右是「三個都不選」的嗎？

老王：咦？莫非這「三個都不選」的就是支持民進黨，但不願意投給小英的15％？

老丁：很可能！那麼如果15加上15，賴清德也有機會得到30％左右的支持度，足以和韓、柯兩人抗衡了

老王：問題是現任的官員，民代紛紛跳出來表示支持小英總統，那將來萬一賴神初選獲勝了，大家不是很尷尬嗎？要怎麼彌補裂縫、再度合作呢？我跟你說，這些原本應該保持中立的人，才應該好好聽聽支持者的心聲呢！

老丁：哦？支持綠營的一般民眾反應如何？

老王：我聽到的，多半是大大鬆了一口氣，然後說「哦，我們民進黨總算有機會贏了！」

老丁：那賴清德就不能接受協調，先屈就一下小英的副總統，等2024再出馬一戰嗎？他的年紀也還不算太大呀！

老王：他如果肯當副總統，根本就不會出來登記選總統了，為今之計，只有兩個候選人來個「團結宣言」。

老丁：愛說笑！選舉就是互相競爭，要怎麼團結呀？

老王：就是共同發表宣言：第一，初選時絕不互相攻擊；第二，彼此都不用派系和組織動員；第三，選舉結果揭曉之後，失敗者無條件支持對方、擔任獲勝者的副總統候選人。

老丁：哇！這樣真的很團結、很能激勵人心耶！但如果現任總統不能連任、反而有可能擔任副總統，有這樣的例子嗎？小英總統能接受嗎？

老王：有啊，當初南非的白人總統克拉克，就是把總統候選人的位子讓給曼德拉，自己屈就副總統，創造勝利，而且穩定了政局，在歷史上留下了不可磨滅的地位。

老丁：嗯，這下子可能要換小英總統睡不著了. . .。

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