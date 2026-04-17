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皮克敏熱潮帶動全民戶外活動　空污卻讓台灣民眾「邊種花邊傷肺」

我們想讓你知道…皮克敏讓人們重新走上街頭，本是一件好事。但如果連基本的「乾淨空氣」都無法保障，那麼這場全民運動，恐怕將從健康促進，變成慢性傷害的開始。

散步減壓防禿頭！醫建議「玩皮克敏」曝原理：必須規律、持續

▲皮克敏在台掀起風潮。（圖／AI示意圖）

●王郁揚／世衛菸草減害專家

近期《Pikmin Bloom》（皮克敏）在台灣爆紅，掀起一股全民走出戶外、以步數換取遊戲成果的熱潮。從預防醫學與健康促進的角度來看，這種增加身體活動量的趨勢本應值得肯定。然而，當大量民眾因遊戲誘因增加戶外活動時間時，台灣長期未解的空氣污染問題，卻正成為被忽視的公共衛生危機。

當全民走出戶外卻暴露不良空氣品質中　這是明確的健康不正義

皮克敏的設計初衷，是鼓勵人們走出室內、親近環境，透過日常步行改善身心健康。但在台灣，即便進入春夏季節，臭氧（O₃）與光化學煙霧問題日益嚴重，加上交通排放與都市熱島效應，使得空氣品質在白天時段仍可能惡化。當民眾在這樣的環境下長時間戶外活動，實際上等同於增加污染物吸入量，對肺部與心血管系統造成潛在傷害。

從公共衛生角度來看，不論是PM2.5或臭氧污染，都已被國際研究證實會對人體健康造成影響。臭氧在高溫與日照強烈時更容易生成，會刺激呼吸道、引發咳嗽、胸悶，甚至降低肺功能。這意味著，在陽光普照、適合戶外活動的春夏季，反而可能隱藏另一種空污風險。

問題在於，當政府鼓勵運動、推動健康生活型態的同時，卻未同步提供一個安全的呼吸環境，這樣的政策落差，無疑讓民眾在「看似健康」的行為中承擔額外風險。

更值得反思的是，台灣社會近年對於健康風險的討論，往往集中於個人行為，例如吸菸、飲食或運動習慣，卻忽略了環境暴露所帶來的結構性風險。空氣污染不是個人選擇，而是政策與治理的結果。當全民因遊戲或政策誘導走出戶外，卻暴露在不良空氣品質中，這已不只是環保議題，而是明確的健康不正義。

作為長期關注菸草減害（Tobacco harm reduction）策略的研究者，我認為政府應採取更務實的態度，正視空污對健康的實質影響。減

害的核心精神，在於承認風險存在，並透過尼古丁菸品（例如電子菸或尼古丁袋）減少危害，而非僅停留在口號或責任轉嫁。例如，在高臭氧時段（通常為中午至午後）提供明確警示、優化交通與能源結構、加強都市綠化與污染源管理，都是政府應積極推動的方向。

此外，也建議民眾在享受皮克敏帶來的樂趣時，留意即時空氣品質指標（AQI），特別是臭氧濃度，避免在日照強烈時段長時間戶外活動，必要時採取防護措施，以降低健康風險。

皮克敏讓人們重新走上街頭，本是一件好事。但如果連基本的「乾淨空氣」都無法保障，那麼這場全民運動，恐怕將從健康促進，變成慢性傷害的開始。政府不能一邊鼓勵人民多走路、多種花，一邊卻又放任人民在污染中呼吸，這樣的矛盾，值得社會正視。

▼皮克敏讓人們重新走上街頭，本是一件好事。但如果連基本的「乾淨空氣」都無法保障，那麼這場全民運動，恐怕將從健康促進，變成慢性傷害的開始。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市,房價,空污,空氣品質。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字: 王郁揚 雲論 皮克敏 空污 菸害 政府

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