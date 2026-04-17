川習會前的鋪陳　中國如何設局把台灣推向拒絕交流的一方

▲從鄭習會後推出的十項措施，到近期要求全面復航，中國的策略已經出現明顯轉變。過去是等待台灣接受其政治前提，現在則改為主動丟議題、主動施壓。（圖／路透）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

中國近期透過既有民航聯繫機制，要求全面恢復兩岸客運直航，表面上是民航與市場需求問題，實際上卻是一場經過設計的政治操作。這一波出招的重點，不在於航班能否恢復，而在於逼出台灣的回應。只要賴政府基於現實條件採取審慎立場，就會被簡化為拒絕交流。中國真正要的，不是直航，而是讓台灣在川習會前，被推向拒絕交流的一方。

從等待善意到主動設局

從鄭習會後推出的十項措施，到近期要求全面復航，中國的策略已經出現明顯轉變。過去是等待台灣接受其政治前提，現在則改為主動丟議題、主動施壓。

這些動作不是零散事件，而是一連串有安排的佈局。議題一個接一個拋出，台灣的回應就被鎖在同一個框架中不斷解讀。最後留下的，不是政策細節，而是誰在推動、誰在阻擋的簡單印象。

明知不可行卻仍提出的政治效果

如果回到現實條件來看，全面恢復兩岸客運直航短期內並不可行。航點配置、航班運量、場站負荷，以及兩岸互動現況，都會影響政策執行。中國對這些限制不可能沒有掌握，卻仍在此時提出全面開放，這個議題從一開始就不是為了解決問題，而是為了製造政治效果。

關鍵在於回應。一旦台灣提出任何條件或風險評估，在中國持續強調開放的情況下，都會被直接貼上拒絕交流的標籤。議題被設計成只有兩種選擇，要嘛配合開放，要嘛承擔阻撓交流的責任，台灣的政策空間因此被壓縮。這不是單一政策爭議，而是一個刻意設計的政治對比。

透過民間管道轉嫁政治壓力

這種操作也反映在溝通管道上。中國並非以既有機制作為起點，而是刻意將順序顛倒，先對外喊話、設定開放立場，再回到民航聯繫機制或公會發函補上程序。

當議題已經被公開定義，後續的制度協商就不再是平等對接，而是被放進「台灣拒絕交流」的敘事中，成為強化這個形象的一部分。

川習會前的印象操作

這一連串動作並不只針對台灣內部。當台灣被呈現為不願開放的一方，這樣的訊號會被外部直接納入判斷。在當前國際環境下，決策者更在意對手的姿態，而非複雜的政策背景。誰願意談、誰在退讓、誰被認定拒絕交流，這些被簡化後的印象，反而更容易影響決策。

特別是在美國川普總統的決策風格中，對手的態度與談判姿態往往被放大解讀。當台灣被塑造成拒絕交流的一方，這種印象會直接進入川習會前的戰略評估。中國不需要讓直航真正落實，只需要讓這個形象成立，就已經達到階段性目的。這就是一場設計好的政治陷阱。更直接地說，這是一個無論台灣怎麼回應，都會輸的設計。

回到正確的互動架構

在這樣的設計之下，問題從來不在直航，而在於中國試圖透過交流議題設定互動條件。這些看似開放的安排，實際上附加政治前提，並刻意繞過政府機制，將兩岸互動轉化為可以操作的政治訊號。交流本身沒有問題，但當交流被納入特定框架，就不再只是交流，而是壓力工具。

面對這樣的操作，台灣的關鍵不只是是否開放，而是如何回應。任何涉及公權力與制度安排的議題，都必須回到政府對政府的正式對話，而不能被導向民間管道或片面施壓。這不只是程序選擇，而是界定誰有權代表台灣、誰能決定兩岸政策的基本立場。

一旦這個界線被模糊，問題就不會只停留在個別政策。當台灣無法堅持由民選政府進行對話，外界所看到的，就不再是制度運作，而是立場鬆動。這也是為什麼中國反覆操作類似議題的原因。當台灣被推向拒絕交流的位置，其談判位置，會在開始前就被對方決定。

▼特別是在美國川普總統的決策風格中，對手的態度與談判姿態往往被放大解讀。當台灣被塑造成拒絕交流的一方，這種印象會直接進入川習會前的戰略評估。（圖／路透）



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