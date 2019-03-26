莊博安／該怎麼伸出援手？陷入零度的冰寂─憂鬱症

▲憂鬱症比癌症更具殺傷力，因為可能沒有人知道如何伸出援手。（圖／pixabay）

●莊博安／諮商心理師。經營臉書粉絲專頁「標註自由 - 莊博安諮商心理師」。

「你該不會有憂鬱症吧？」

「不要跟我說你有憂鬱症喔。」

「你很容易心情不好欸，感覺你就是憂鬱症！」



獵奇、排拒、標籤化的言論，對憂鬱症患者是種極大的傷害。面對已經如此普遍化，卻不被接受的心理狀況，患者仍需遭逢兩種考驗：



第一，本身憂鬱症的折磨。整天無精打采、渾渾噩噩，吃不好睡不好，還要擔心好不起來怎麼辦。對完美主義的人來說，無法達到工作原有的效率與水準，更加苛責自己，無疑是雪上加霜。



第二，他人的眼光。不熟悉的人可能覺得怪怪的，要他打起精神來。熟悉的人一開始可能會給予安慰和支持，但久了也會厭煩，覺得怎麼不趕快好起來！一部分患者則不敢讓家人或朋友知道，即便最親密的伴侶，也只能試探性地透漏，因為深怕一個不小心，就被視為麻煩而遠離。這對特別需要「人」支持的時刻，反成了最大的傷害。因此寧願不說，也不要失去僅存的那份愛。但在患者心中仍會留下疙瘩，潛意識中更加覺得被歧視，害怕他人反應，甚至逃避治療。



逃避治療有很多種，有些人會偷偷去看醫生，只是確診，但不吃藥，因為吃了藥就好像真的是病人了。有些人是拖了很久，才終於前來諮商，但通常已經嚴重到累積許多心結，包含了原本的壓力源和這段期間的種種埋怨。也因為陷入憂鬱症期間，像是帶了一副紅藍立體眼鏡，他人的種種反應都被變色放大，像是朝眼球撞擊的尖石，充滿惡意。看待自己的作為也經過負面的強化，覺得不夠好、比不上他人、不該活在這個世界上。



這些折磨考驗在憂鬱症患者眼裡都是傷人的荊棘，每一次的情緒低落都像裸身穿越叢林，冷了餓了叫也沒用，只能依靠自己努力生火獵食──如果出的了洞穴的話。另外，還要隨時注意兇猛狡猾的野獸，像是焦慮或自殺的念頭，猛然襲來。



身體的病本來就難以預測了，心理的病更是。但通常身體的病會被諒解，尤其無法只是多穿點、少抽煙、少吃燒烤的未知疾病。心理的病則否，反而容易被看作是個人不夠努力、抗壓性低、過度敏感，擔心一碰就碎。



如同這位個案說道：「它（憂鬱症）比癌症更要有殺傷力，得癌症的時候和抗癌期間，有人送我花，也有人來探病。有人為我做飯，還有同事幫我加油打氣。得了憂鬱症之後，我卻被孤立了；沒有人打電話來，他們不知道要說什麼，不知道怎麼幫助我，不知道要伸出援手。」



無論是不敢幫還是不曉得方法幫，沒有後續行動，在個案心中接收到的都不只是沒有行動，而是冷漠。嚴重憂鬱症的傷害性，並不比癌症來得低，尤其長期慢性的低迷不振，更讓一個人寧願死去，也不要承受這種迷惘的痛苦。



同樣的，介於康復與嚴重之間的憂鬱症，雖然很少被提及，但它卻也是憂鬱症最難應付的一個階段。因為這時不管是睡眠、飲食、情緒思考，雖然不像過去那樣受到干擾，卻也都變成淡淡的空虛，人際關係上更是，如同書中寫道：「殘存的憂鬱症相較之下也只得到殘存的關注。」



這不能完全責怪他人，因為我們彼此可能不知道對方處於何種狀態，不知每個階段要如何相互對待，尤其當得知對方是憂鬱症，我們可能會多包容一些，因為對方處在極度的痛苦而失能，「但是對一個已經康復大半的人，應該容忍到什麼程度？」



許多人會有一種表現是，假裝一切已經恢復正常，避免面臨不知道如何協助患者的窘境。但社交上，患者可能還處於邊緣地帶。因為缺乏他人的關心、自己也還沒有接近人群的勇氣，這都讓重新回歸團體顯得困難，也可能加深了想要避開人群的衝動。



身旁的人若想要協助，可以參考以下三種方式：



第一，聊聊對方感興趣的日常話題。有些人覺得一定要談談憂鬱的原因或解決方法，但那可能造成反效果。相反的，聊聊平常就會聊的話題，網拍、手遊、運動比賽，開啟平常就會談到的有趣話題，甚至出去走走，雖然未必能得到和平常同樣的回饋，畢竟內在能量處在較低的狀況。但若對方也願意講個幾句，也許有助於精神好轉，而不會持續往下掉落。



第二，適當地關懷心情、睡眠、飲食。這是非常重要的，尤其聊聊他的生活、他的生命故事。但除非你是他的治療者，否則每次見面一直提也容易讓人厭煩，若對方少有主動提起或接話，適切的問候與關心即可。



第三，讓對方感受到陪伴。雖然不會一直關心情緒或生活狀態，但不代表不關心，而是表達出恰當的關心。可以告訴對方「如果想要找人聊聊，你可以打電話給我」、「我會陪你一起渡過這段日子」，甚至非口語的，就只是靜靜地坐在身邊，各做各的事情。這些用意都是讓對方瞭解到：「你不是自己一個人。」



而當談到真的危急、無法承接的話題時，也要記得鼓勵對方尋求專業治療。陪伴憂鬱症患者的你，也不只是一個人。這些方式不是絕對，也不會做了就瞬間見效，更多時候要敏感於對方的情緒狀態，耐心地看見對方的需要，才能做出並非只是「消除自身無力感的協助」。



憂鬱症是陷入一種零度的冰寂，需要的並非瞬間熱情的激勵，那燙的令人害怕。相反地，是像暖陽般地持續存在，讓人相信，明日即便低溫，也會是晴朗的藍天。

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