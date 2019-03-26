吳淡如／你為什麼要欺負我？

▲《海角七號》劇中男女主角在爭吵後放下歧見，吐露對彼此的愛意。（圖／翻攝自YouTube）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

去看海角七號。看到最後，我泣不成聲，必須要很努力的鎮定自己的情緒，才能夠止住那種想抽噎的感覺。這是我的致命弱點：不知道為什麼，緩緩離開的船就是令人感傷。我一看見相愛的兩個人──一個人在船上，一個人在陸上，永生永世的離別，就很難控制情緒，好像自己上輩子曾經有過同樣的悲劇。

和女性朋友們討論，裡頭最令人有感觸的，就是日本女孩喝醉了，到頑冥不化的男主角家去找他。他不在，她用高跟鞋把他家的老式玻璃格子門敲出幾個洞來，大聲喊：你為什麼要欺負我！

只要離鄉背井過，自己一個人奮鬥的女孩，應該都會為這一幕觸動吧。很多女人都有這樣的經驗：人生地不熟，在大城市獨自奮鬥，已經太可憐了，偏偏她喜歡的男人又不知體恤，使她更覺孤單，在被辜負的時候，好想大喊：你為什麼要欺負我！為自己流一把心酸淚。只是不敢像劇中女主角那樣盡興的耍野。

我的朋友小嘉說，這一幕讓她想起二十四歲那年的聖誕節，她當時是百貨公司專櫃小姐，與男朋友同居，男友是研究生，她的工作要養活兩個人。本來以為男友會等她一起慶祝聖誕夜，没想到回到家中空無一人，當晚怎麼打電話也找不到他。第二天晚上，他才回來，她找他攤牌，問他是不是有別的女人了？他竟然坦白的給予肯定回答，說他愛上了她的一個朋友。她說：「就是那種被欺負的感覺！我好想狠狠捶他，他欠我一個公道！」

欺負，就是欺騙與辜負。騙她，辜負她對他的好，對她的熱情冷漠，讓她受了委屈還不能回家說。在外奮鬥的女孩，没有家人庇蔭，多半腳踏實地，為了求一份穩定工作，也能忍氣吞聲。這樣的女孩，把愛情看做是寒天中唯一能夠取暖的火，若是連男人都欺負她，她的情緒就崩潰了。

女人再怎麼寬容，不會忘記那種被欺負的苦楚。她們勇於追求幸福或成功，也只因不想再品嚐被欺負的感覺。

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