ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

吳淡如／你為什麼要欺負我？

雲論

▲《海角七號》劇中男女主角在爭吵後放下歧見，吐露對彼此的愛意。（圖／翻攝自YouTube）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

去看海角七號。看到最後，我泣不成聲，必須要很努力的鎮定自己的情緒，才能夠止住那種想抽噎的感覺。這是我的致命弱點：不知道為什麼，緩緩離開的船就是令人感傷。我一看見相愛的兩個人──一個人在船上，一個人在陸上，永生永世的離別，就很難控制情緒，好像自己上輩子曾經有過同樣的悲劇。

和女性朋友們討論，裡頭最令人有感觸的，就是日本女孩喝醉了，到頑冥不化的男主角家去找他。他不在，她用高跟鞋把他家的老式玻璃格子門敲出幾個洞來，大聲喊：你為什麼要欺負我！

只要離鄉背井過，自己一個人奮鬥的女孩，應該都會為這一幕觸動吧。很多女人都有這樣的經驗：人生地不熟，在大城市獨自奮鬥，已經太可憐了，偏偏她喜歡的男人又不知體恤，使她更覺孤單，在被辜負的時候，好想大喊：你為什麼要欺負我！為自己流一把心酸淚。只是不敢像劇中女主角那樣盡興的耍野。

我的朋友小嘉說，這一幕讓她想起二十四歲那年的聖誕節，她當時是百貨公司專櫃小姐，與男朋友同居，男友是研究生，她的工作要養活兩個人。本來以為男友會等她一起慶祝聖誕夜，没想到回到家中空無一人，當晚怎麼打電話也找不到他。第二天晚上，他才回來，她找他攤牌，問他是不是有別的女人了？他竟然坦白的給予肯定回答，說他愛上了她的一個朋友。她說：「就是那種被欺負的感覺！我好想狠狠捶他，他欠我一個公道！」

欺負，就是欺騙與辜負。騙她，辜負她對他的好，對她的熱情冷漠，讓她受了委屈還不能回家說。在外奮鬥的女孩，没有家人庇蔭，多半腳踏實地，為了求一份穩定工作，也能忍氣吞聲。這樣的女孩，把愛情看做是寒天中唯一能夠取暖的火，若是連男人都欺負她，她的情緒就崩潰了。

女人再怎麼寬容，不會忘記那種被欺負的苦楚。她們勇於追求幸福或成功，也只因不想再品嚐被欺負的感覺。

熱門文章》
從女人的睡衣可以看出什麼？
►第三者有良心只是「假慈悲」
►我的小孩是同志　父母該怎麼辦？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 吳淡如 雲論吳淡如 兩性 海角七號 男女朋友 男女 感情
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
邵宗海／韓國瑜的「高深論壇」是兩岸另一座往來的橋樑
莊博安／該怎麼伸出援手？陷入零度的冰寂─憂鬱症
吳淡如／你為什麼要欺負我？
馬凱／臺灣國步維艱，走向自由開放才有活路
《我們與惡的距離》槍響之後，留下什麼？

推薦閱讀

吳淡如／學會為枕邊人喝采

吳淡如／霸道男人的優缺點

吳淡如／愛越深，卻越害怕進入穩定關係？可能是內心陰..

藍弋丰／歐陽娜娜聽四川話長大？歐陽家的根到底打哪來

尤里安／萬箭齊發？淺論彈道飛彈機場先制打擊想定

《我們與惡的距離》槍響之後，留下什麼？

余宛如／郭董是幫農民還是害農民？撿了便宜但失了格局..

【民調分析】單厚之／蔡英文會變跛腳總統嗎？

許添財／台灣經濟發展第二曲線的地方創生

馬凱／臺灣國步維艱，走向自由開放才有活路

相關文章

馬凱／臺灣國步維艱，走向自由開放才有活路

馬凱／臺灣國步維艱，走向自由開放才有活路

空有富源及伏勢條件，但卻無謂地設下重重限制，而墮落沉淪的國家不勝枚舉。30年來的臺灣，就是一個沉痛的實例。而一切機會的喪失，則是故步自封惹的..

2小時前

疑談分手數月！小男友狠殺女友自殘　醒後面對警詢「相應不理」

疑談分手數月！小男友狠殺女友自殘　醒後面對警詢「相應不理」

《我們與惡的距離》槍響之後，留下什麼？

《我們與惡的距離》槍響之後，留下什麼？

大老闆是恐怖情人！　女強人遭菸燙...咬牙忍2年才提告

大老闆是恐怖情人！　女強人遭菸燙...咬牙忍2年才提告

【民調分析】單厚之／蔡英文會變跛腳總統嗎？

【民調分析】單厚之／蔡英文會變跛腳總統嗎？

讀者迴響

行動法庭

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

歐陽娜娜聽四川話長大？歐陽家的..

歐陽娜娜聽四川話長大？歐陽家的..

尤里安／萬箭齊發？淺論彈道飛彈..

《我們與惡的距離》槍響之後，留..

郭董是幫農民還是害農民？撿了便..

【民調分析】蔡英文會變跛腳總統..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面