那些年，藝術家的普羅旺斯

▲普羅旺斯絕佳的地理環境，吸引匯集許不少藝術家，如塞尚、梵谷、雷諾瓦、高更、馬諦斯、畢卡索等人。（圖／卡瓦納提供）

●作者／東西縱橫記藝JunieWang。

去年乍聞英國暢銷作家彼得．梅爾（Peter Mayle，1939-2018）逝世的消息著實感傷，感慨之餘也讓人憶起上世紀末因他而興起的普羅旺斯熱。

彼得．梅爾曾任職紐約廣告公司高層，於1980年代移居南法，以他幽默詼諧時而讓人忍不住笑場的文字，生動描繪了鄉間有時荒謬卻悠閒自在的生活，也因此讓許多人心生嚮往，而帶起一陣南法旅遊熱潮。就連敝人我也是受梅爾趣味風雅浸染，還真的因此探訪南法尋覓扉頁蹤跡，雖然沒那膽量跟著眾多觀光客，直衝向他老人家敲門拜訪。

普羅旺斯地處法國東南，臨著地中海，全年至少有300天沐浴在燦爛陽光中，地形起伏景色多樣，也就是如此明媚風光與豔陽，讓彼得梅爾就此駐足；但其實百年前，這兒耀眼的陽光和自然色彩便已啟發許多藝術家，如塞尚、梵谷、雷諾瓦、高更、馬諦斯、畢卡索等人在此麇集，開展現代藝術史重要的進程。

其中個人覺得非常有意思的對照組便是塞尚（Paul Cézanne，1839-1906）與梵谷（Vincent Willem van Gogh，1853-1890）。

塞尚原來就是普羅旺斯當地人，反抗銀行家父親意志，拒絕成為律師改而學畫；雖然在藝術專業養成路上，老爸還是不情不願地支付了所有費用，但父子倆的關係始終緊張。直到1886年老塞尚去世，塞尚繼承了一大筆遺產，此後原來便孤僻的塞尚更是離群索居，窩在南法鄉間研究自然、色彩、光線拼命做畫，專心追求自己的藝術主張，也讓他的成就比同儕高出一大截，甚至被同輩稱為〝艾克斯大師〞（Master of Aix）。

梵谷則是截然相反。

梵谷來自天候詭變轉瞬翻臉，偶爾晴空萬里但時而狂風陰雨的荷蘭，這樣的生長環境多少也影響了他最初的藝術表現。梵谷是牧師之子，最早是成功的藝術經紀人，也曾經是牧師，歷經鬱悶和挫折後，在弟弟西奧（Theo van Gogh，1857-1891）的鼓勵下走上畫家之路，先是在荷蘭學畫五年，1886年才來到巴黎。

巴黎時期之前的作品，已經可以看出梵谷處理構圖的野心，他這時的用色雖細膩卻陰暗。直到認識了巴黎印象派，色彩突然如炫麗花火般，繽紛熱鬧地在眼前綻放：藍、黃、紅、綠等對比色調如此濃郁極端，中間色調的和諧效果又這般迷人，即興、厚塗技法加上廣受巴黎前衛藝術家愛戴的浮世繪影響，讓畫面從陰鬱暗沉變得多彩豐富。這段時間，他的創作主題圍繞在肖像畫、靜物畫、蒙馬特景象、塞納河風光，還有仿作浮世繪練習上。

兩年後到了普羅旺斯，梵谷的震撼教育再度上演，南歐炙熱的陽光對來自北歐的他簡直有如神啟，即使在巴黎已經接觸過印象派，但是強烈光線下展現的色調變化與明暗對照，都讓事物更加立體突出。光是在阿爾（Arles）的十四個月裡（1888年2月~1889年4月），他便畫了超過200幅作品，包含風景、花草、人物和自畫像等，即使中間歷經高更來訪、割耳事件，後來還被強制住進醫院等連續狀況。

對於塞尚，又是另外一回事。

地中海夏日的炫目陽光和燠熱氣候總讓當地人躲進屋裡避暑，刻意陰暗的室內常有一道光線滲透進來。陰影裡的這道光，在黑暗背景襯托下，顯得更加明亮強烈，形成明暗對比，這就是塞尚童年視覺的重要背景。又因在強光照射下，色彩相形失色，只剩下體積讓物體顯得真實，由此塞尚透過明暗對比將體積表現於畫中。

為了呈現嚴謹觀察後的真實映照，塞尚不追求印象派或當時新興攝影技術所捕捉的瞬間影像，他以主觀篩選題材；為了追求〝觀看〞的真實→左眼和右眼成像不同，塞尚提出『雙視角』作畫觀點。他也簡化物體輪廓，將風景如樹木、山脈等轉變成一系列的幾何形狀，就像我們觀看風景時多半只會看到輪廓而不會一下子看到細節一樣。

除了重複畫蘋果、橘子等靜物表現質量、空間感，以力求觀看的寫實，雄踞於普羅旺斯，高大壯闊的聖維多瓦山（Mont Sainte-Victoire）也是塞尚體現藝術堅持的重要主題。他以圓柱體、球體、圓錐體的組合反覆呈現這座山脈，竟達87幅畫作之多。雖然塞尚在1870年代因與〝印象派之父〞畢沙羅（Camille Pissarro，1830-1903）交好而一度印象派，開始到戶外寫生（之前多半都在畫室內），用色變得較明亮，但是不同於印象派表現大自然四季變化的美感，塞尚一再描繪家鄉景色卻是求取永恆的特質。

塞尚的影響力之大，讓畢卡索也跟著練習類似主題：水果、桌巾、小丑、浴者等，後來甚至在聖維多瓦山北面買下城堡（Château of Vauvenargues），自稱“我買下了我的塞尚之山”。

塞尚與梵谷曾經有幾年的光陰一同待在普羅旺斯，梵谷後來住進的聖雷米（Saint-Rémy）精神療養院就在塞尚家不遠處，兩人稱不上有私交，但藝術表現形式都是對於印象派的反動。

塞尚覺得印象派缺乏結構和穩定性，不夠客觀顯得輕薄；梵谷認為印象派只描寫現世生活讓題材大受限制缺乏感情。所以塞尚革命性的觀念技法，啟發立體主義和抽象藝術，也讓塞尚被尊為〝現代藝術之父〞；而梵谷的扭曲線條、厚重油彩，讓畫作簡直如3D立體雕塑般的效果，以表達主觀感受與更深刻的真實人性，則引動了表現主義。

這兩位偉大的畫家處在同一環境，眼見類似景物，想法與表現卻大不相同，但是對於藝術的堅持卻很一致。只是塞尚有著老爸遺產照拂，可以任性執著追求理想，不需要像其他同輩得畫些討喜題材以符合中產階級市場的平庸口味；而梵谷有好弟弟西奧的資助和支持，即使生前只賣出一幅畫和兩張素描，多半時候也是清風兩袖，亦被當時視為古怪且不夠寫實，但幸好他繼續堅持，才得以留下許多精彩作品。

突破傳統，引領革命從來困難重重，得承受非常人所能忍，但是塞尚與梵谷都做到了，並且成就非凡。尤其在美術館看到他們描繪普羅旺斯景物的作品並列，更讓人對於兩者間的重疊、關聯及差異性更有興趣。

雖說兩人與高更、秀拉一同被高明的英國藝評家兼策展人Roger Fry名為『後印象主義』（Post-Impressionism）或『後印象派』，1910年在倫敦籌畫了一場這四位風格迥異畫家的展覽，使得『後印象主義』一詞從此流傳，但這都是他們身後的事了。

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