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行政權過度擴張　增加一點立法權剛好而已

我們想讓你知道…現在台灣是行政權過度擴張，因此，修改《立法院職權行使法》來擴張一點立法權，只是剛好而已。但其實，也解決不了憲法體制紊亂的根本問題。

▲ 《中華民國憲法》對於總統與國會的職權關係訂得亂七八糟，又沒辦法修憲，只好用《立法院職權行使法》來彌補疏漏。（圖／記者李毓康攝）

● 沈政男／精神科醫師

這陣子國會改革法案的制定在立法院與台灣社會引發爭議，其實紛擾的來源與此事的本質，看了半天，也沒被講清楚：只因《中華民國憲法》對於總統與國會的職權關係訂得亂七八糟，又沒辦法修憲，只好用《立法院職權行使法》來彌補疏漏。

先講一下沒辦法修憲。台灣是不是短期內都不可能修憲，因為藍綠互鬥太嚴重？應該大家都會同意吧。一個沒辦法修憲的國家，會有什前途呢？怎麼會說：「某某人留下了一個更好的台灣？」就是大家繼續混日子而已啦！

台灣的憲法目前是內閣制、總統制，還是半總統制或雙首長制？

都不是啊！以前類似半總統制，也就是：1.總統由人民直選產生；2.總統有一些特殊的行政權力；3.有一個獨立於總統外，向國會負責的內閣存在。（維基百科）

但後來修憲後，拿掉了立法院的閣揆同意權，就四不像了。

▲ 台灣的憲法四不像，既不是內閣制、總統制，也不像半總統制或雙首長制。（圖／記者李毓康攝）

怎麼辦？只好透過立委的質詢，讓國會與行政首長產生互動。就只是互動，沒有實質影響力。立委質詢官員，你罵得再怎麼難聽，官員只要皮皮，好官我自為之，因為，我就不是你任免與獎懲的啊！就好像在學校，指導教授以外的教授，可不可以問我研究計畫寫得如何？可以啊，但我只會敷衍一下，因為，就不是你在決定我能不能拿到學位啊！

現在，台灣的立法院與行政院、總統的關係就是如此。台灣的憲法誤解了三權分立，以為就是不相往來，實際上，你看美國，國務卿與其他內閣官員的任命，經總統提名後，須經參議院同意才可通過。也就是說，即使是美國的總統制，也絕非總統與國會完全沒有權力互動的關係。

看看蔡前總統何以七百多天不跟社會說明施政？因為，台灣總統選出來以後，除非你罷免他，不然，就沒有其他方式可以約束他的權力了。總統任命行政院長，甚至不必立法院同意，意思就是台灣的行政權被過度擴張了，而立委只能透過每會期的質詢，口頭上跟內閣做一個互動，實質上根本影響不了施政方向。

在這樣情況底下，臉皮比較薄的官員，被質詢時就乖乖答詢，不想被罵，但如果是皮皮的政壇老鳥，尤其挾民意支持，當然就不必理睬國會議員了。

▲ 台灣的行政權被過度擴張了，而立委只能透過每會期的質詢，口頭上跟內閣做一個互動。（圖／記者屠惠剛攝）

反質詢，種種蔡政府官員在立法院的放肆發言，背景就是如此。因此，藍白立委就想到了修改《立法院職權行使法》，把質詢弄成了背後有獎懲的制度，那麼官員就不敢造次了。事實上，如果今天，蘇貞昌當閣揆要立法院同意，而藍白是多數，那麼，他還敢反質詢嗎？這是很簡單的道理。

至於立法院的調查權，背景也是類似，也就是官員根本不理睬國會議員，因為，我當不當官，又不是你在決定的！大家知道，美國財政部長或其他內閣官員的任命，是要參議員同意嗎？在台灣，內閣官員就是總統與閣揆任命，立委無從置喙，當然只好透過質詢來監督你，而質詢，你不在乎，就修個法來賦與強制力。調查權也是如此，什麼疫苗採購等事項，都說是機密，就好像別的老師問我研究計畫，我也愛理不理，就因為，你決定不了我的去留啊！於是只好修改《立法院職權行使法》，把調查權賦與一個懲罰的條款，那麼你就會乖乖配合了。

至於總統到立法院進行國情報告，這一點大家都同意，只卡在到底能不能一對一質詢。現在，大概賴清德每天都在翻《憲法》，看看如果藍白修法過關，要不要到立法院接受質詢。而既然行政院長可以被一對一質詢，任命行政院長的總統當然也可以！

▲ 縣市長由縣市民選出，而不是縣市議會，但縣市長可以對縣市長質詢。（圖／記者黃克翔攝）

質詢本來是有任免與獎懲關係才有意義，比如內閣制的議員質詢他們同意任命的官員，但在台灣，已經被搞亂了，不必國會同意的閣揆也可以被質詢，那麼不是立法院選出來的總統，為什麼不能被質詢？看看台灣的地方議會，縣市長也是縣市民選出，不是縣市議會，但也在那邊質詢得很高興，為什麼體制類似的中央政府，總統不能被立委一對一質詢？邏輯，要弄通啊！

台灣的國家體制，從上到下就是有一個空殼子，其實問題與弊病叢生。怎麼會國會才剛成立，一看到立委只是修改個法案，就要採取體制外抗爭？因為，整個體制，就是雜亂無章啊！台灣會搞到今天這樣，朝野對立嚴重，公民社會也是藍綠撕裂，憲法體制的紊亂是一個很重要的原因。只是，你已經沒辦法修憲了，因為，被紊亂憲法體制搞出來的奇怪社會，已經沒辦法調整自己了。

總之，現在台灣是行政權過度擴張，因此，修改《立法院職權行使法》來擴張一點立法權，只是剛好而已。但其實，也解決不了憲法體制紊亂的根本問題。

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沈政男專欄 沈政男

1968年生，台中市人，台大醫學系畢業，精神科醫師，曾獲時報文學新詩首獎、梁實秋散文首獎等二十項文學獎。

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