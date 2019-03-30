【毛孩食品解析】啃咬骨頭好舒壓？牛皮骨可是暗藏危險..

▲常見的牛皮骨究竟隱藏哪些危險？（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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寵物店內常會販售各種形狀的牛皮骨。雖然牛皮骨能讓狗狗玩耍磨牙，但是狗狗吃下去真的好嗎？接下來，牛皮骨危機大公開！

牛皮骨通常由乾燥的動物皮（牛或馬皮）製作。會先將動物皮泡在具有腐蝕性的石灰溶劑裡去毛。再用漂白水淡化毛皮顏色並且消毒。你會想讓狗狗啃食泡過漂白水的東西嗎？

乾燥的動物皮為防止腐爛，必須添加一定份量的防腐劑。但長期食用會造成毒性累積，甚至有可能直接引發過敏或呼吸道疾病。

為了讓外觀好看，漂白之後會以染劑上色。有些廠商會再添加化學香氣，使骨頭聞起來更美味。所以五彩繽紛的顏色、酸酸甜甜的香氣都要小心！

製作牛皮骨的最後一個步驟，必須將一張牛皮凹折成美味的「骨頭形狀」。為確保牛皮骨「暫時」不鬆開，就得使用黏著劑。所以狗狗啃食的時候，不知不覺就把一定份量的黏著劑吃進去囉！

牛皮骨十分堅硬，啃咬過程中可能使狗狗噎到。

牛皮骨相當硬，啃咬中容易傷害狗狗的牙齒與牙齦，導致牙齒斷裂、牙齦流血。

牛皮骨雖然堅韌，卻能被狗狗的口水軟化。若直接將碎牛皮骨吞下肚，將導致消化道或腸胃的刮傷。

堅硬的牛皮骨若被狗狗吃進去，容易導致狗狗啃咬骨頭危險牛皮骨暗藏危險腸胃不適、消化不良。嚴重時，可能造成狗狗死亡！飼主得多多留意喔！

除了牛皮骨暗藏危險以外，雞骨、大骨也都容易讓狗狗噎到。如何選擇好的產品給狗狗啃咬，是飼主需要多多用心的課題喔！

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