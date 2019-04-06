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【汪喵餵養知識】貓貓不愛喝水怎麼辦？4 招讓貓貓愛上喝水！

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▲貓貓不愛喝水，究竟該怎麼辦呢？（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

●毛起來MaoUp／寵物專家，專營網站及粉絲團

貓咪柔軟的身體老是扭曲成各種奇怪的形狀，難道「貓是水做的」？其實許多貓貓都有攝水量不足的問題，長期下來容易引發腎臟疾病。貓貓不愛喝水，究竟該怎麼辦呢？

有些時候貓咪並非不喝水，而是距離水源太遠，即使渴了也沒有餘力去喝水。建議在房間內多放一些水碗，就像處處都有飲水機的概念，養成貓咪喝水的好習慣。水碗請天天清洗，以免細菌孳生

貓咪是相當愛乾淨的動物，水稍有不乾淨，可能就不喝了。若是貓咪吃完飼料或罐頭後再喝水，也會讓嘴邊雜質汙染水源。請飼主定期換水確保水質的新鮮，貓咪可不喜歡臭水的味道喔！

過去的貓咪可由獵物中補充營養和水分，如今貓咪食用乾飼料居多，導致水分不足。建議可直接在貓咪的食物中加水，但別加太多，味道沖淡後有些貓咪就不賞臉囉！飼主也可選擇含水量較高的主食自製鮮食，讓貓咪換新口味的同時也能補充水分。

流動的水不易孳生細菌，同時又能引起貓咪興趣。不妨讓貓咪玩水的同時，自然而然攝取足夠的水分吧！


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●本圖文獲作者授權，轉載自「毛起來」網站，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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