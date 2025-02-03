大S驟逝　小孩監護權、 遺產分配法律問題變數多

▲大S徐熙媛過世。（圖／記者李毓康攝）

● 呂秋遠／律師

在開工日就聽到大S在48歲過世，心情不會太好。在我們這個年紀，多少都會聽說自己的同學、朋友突然就走了。可能因為生病，可能因為意外，聽到這些消息，心裡會覺得，應該好好珍惜現在，畢竟自己也不知道什麼時候會登出這個世界。

不過，大S這件事可能會有些法律上的問題得要處理，而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。

從民法規定 看未成年子女親權、遺產分配

台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。以大S的情況來說，就是如此，她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裡，而且，就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。

所以，如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即便大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。

而就遺產分配來說，目前雖然說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但是汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。

畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。

如果汪小菲想要把孩子帶走，未來大S的家人，還是可以想辦法在法院裡以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。

但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。遺產部分，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。

其實很多離婚後的爸媽問過類似的問題，我只能說，好好活著，除非立法院願意修法，否則這部分的規定就是如此。 未來到了法院，也只能以改訂親權的方式，由家人努力爭取孩子留在身邊了。

新年之初就知道這個消息，很令人難過，希望一切都好，我們都要好好的過，為自己，也為自己愛的人。

▼大S前夫汪小菲。（圖／記者劉昌松攝）

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