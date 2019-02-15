【別讓主子不開心】貓咪生氣有徵兆，鏟屎官快筆記六大「雷點」

▲貓咪生氣有徵兆，千萬別誤踩雷點。（圖／達志／示意圖）

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貓奴們，你們懂得貓主子的「雷點」嗎？或是老被貓拳打得莫名其妙呢？如果你有以上困擾，永遠搞不清楚貓主子什麼時候會「開鍘」，那麼請一定要看過來！

貓咪如果超級生氣，在攻擊前通常會放出各式各樣的訊息以示警告，告訴你「別再惹我了！也別再靠近我！再搞鬼搞怪休怪我無情！」這時候如果孽奴飼主依舊白目不屈不撓地「依然故我」，自然會慘遭貓咪的「魔爪」囉！



毛起來MaoUP深知各位貓奴的困擾，因此整理了6種貓咪生氣的警告行為，讓貓奴們更懂貓主子的心！

6種貓咪生氣的警告行為

▲誰都可以惹，就是別惹開飛機的「機長」！（圖／免費圖庫pxhere）

1. 耳朵平貼（俗稱「飛機耳」）

大家應該常有跟貓咪玩一玩，貓咪的耳朵卻開始「平貼」的經驗吧？貓咪耳朵平貼的樣子，也就是俗稱的「開飛機」，「開飛機」的貓咪心情已經不太好了，如果繼續跟貓咪玩，就有被攻擊的可能喔！

不耐指數：★★★

▲貓咪瞳孔放大有2個主要的可能因素：光線或是情緒興奮。（圖／pakutaso）

2. 瞳孔放大

貓咪瞳孔放大有2個主要的可能因素：光線或是情緒興奮。

而情緒方面，有可能是開心（例如：看到好吃的、準備攻擊獵物）

或是憤怒恐懼（覺得受到嚴重威脅）如何讀懂貓咪瞳孔的訊號，必須視當時情況而定。

亢奮指數：★★★

▲貓咪尾巴越用力甩動，就表示貓咪越不開心。（圖／取自librestock網站）



3. 用力「甩尾」

狗狗用力搖尾巴是開心的表現，但是貓咪可就完全相反囉！

貓咪尾巴越用力甩動，就表示貓咪越不開心。要是繼續想「親近貓」，可能難免被賞貓爪了。

煩躁指數：★★★★

▲貓咪炸毛、拱背。（圖／網友小郭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



4. 拱背弓身

雖然貓咪日常伸懶腰也是拱背弓身，但生氣警戒著的姿態有很明顯的不同：警戒著的貓雙眼會隨時瞪視著你，而非日常伸懶腰的瞇起雙眼。

當貓咪對你呈現這樣的姿態時，正顯示了牠對你的不信任。

警戒指數：★★★★

5. 炸毛

貓咪生氣的時候會豎起全身的毛髮，讓自己的體型變大，以達到威嚇「敵人」的效果。

不過，貓咪在太過興奮的時候也是會炸毛的喔！貓咪如果邊炸毛邊四處「爆衝」，應該就只是太興奮的宣洩了。

興奮指數：★★★★★

▼「別過來，我氣炸了！」（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

6. 哈氣低吼

這很明顯是生氣了，像是「最後的警告」，這時請保持距離以策安全，否則被賞貓爪或是被狠咬都在所難免了。

生氣指數：★★★★★

當貓咪已經發出這些警告的時候，請不要再解讀成「貓咪其實很開心，只是愛裝生氣」了！

人與貓都是有情緒的底線的，貓把人類視為「巨大的室友」，互相尊重方能維持良好的「人貓關係」喔！

【毛毛小提醒】

若飼主沒有任何逗弄貓的行為（例如：只是路過），卻經常慘遭貓爪或嘶吼警告，到了嚴重影響雙方情緒和生活的程度。

這時要注意：貓咪是否有身體上的不舒服？或是有任何情緒上的壓力呢？無論是不是因為健康引起的情緒問題，持續的情緒問題都會影響到貓咪的健康。

若有這種問題不妨先帶去給獸醫檢查看看，釐清問題才能夠對症下藥，改善雙方關係，進而重拾與貓咪的幸福時光喔！

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