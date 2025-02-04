川普革命　能源政策的轉折點與美國的未來

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

唐納德·川普（Donald Trump）於2025年1月20日正式就任美國第47任總統，在他上任的首日便宣佈了一系列以能源政策為核心的重大行政命令，聲稱要通過「國家能源緊急狀態」應對美國的能源挑戰，實現能源自主和經濟繁榮。他的政策主張以支持化石燃料為中心，明確抵制以往政府推行的新能源轉型路線。

儘管川普聲稱這些措施將促進國內經濟成長並增強國家安全，但批評者指出這些政策可能對環境和公共健康造成深遠影響，同時削弱美國在全球能源轉型中的競爭力。

國家能源緊急狀態與政策核心

川普總統在上任首日就宣佈美國進入「國家能源緊急狀態」，這項決定為一系列政策改革提供法律依據。他的計劃包括大幅增加石油和天然氣的開採力度、撤銷聯邦支持的新能源目標以及暫停可再生能源項目的推進。這些措施旨在加速傳統能源的利用，聲稱要降低能源成本並減少對外依賴。

根據官方數據，目前美國的石油和天然氣產量已達到歷史新高，日均產量分別超過1,200萬桶和超過100億立方英尺。川普政府認為，進一步開發這些資源不僅可以穩定國內能源供應，還能為美國出口提供競爭優勢。與此同時，政府宣佈撤銷前任領導人推行的電動車銷售義務化目標，改為推動傳統燃油車市場的復甦。

此外，針對新能源項目，川普政府宣布暫停海上風電項目的租賃許可，並取消對可再生能源技術的聯邦補貼。數據顯示，自2020年至2024年間，美國在新能源產業的投入每年成長約15%，但川普政府認為這種補貼依賴性過高，無助於經濟的長期穩定。

化石燃料與經濟的聯繫

川普總統的能源政策強調以化石燃料為核心，認為這是支撐美國經濟增長的重要基石。他在政策中提出，增加化石燃料的開採將帶來數十萬就業機會，並為聯邦政府創造額外稅收。例如，阿拉斯加州的石油資源開發預計將新增約40,000個就業機會，並為當地政府帶來每年超過30億美元的稅收收入。

此外，川普政府認為，重點支持化石燃料行業將提升美國的能源自主性，減少對外國能源進口的依賴。根據美國能源信息署（EIA）的數據，2024年，美國原油淨進口量已降至每日160萬桶，為歷史最低水平。川普的政策目標是在未來五年內將進口量進一步減少至每日100萬桶以下。

然而，這些政策也引發了對經濟長期影響的擔憂。一些經濟學家警告，過度依賴化石燃料可能削弱美國在全球新能源市場的競爭力。根據國際能源署（IEA）的報告，2023年全球新能源市場的總規模已超過1.4萬億美元，而美國在此領域的市場份額僅為15%，明顯落後於歐盟和中國大陸。

環境影響 氣候變化的挑戰

川普政府的能源政策在環保領域引發了廣泛批評。環保團體指出，大力推動化石燃料的開採將不可避免地增加溫室氣體排放，對氣候變化構成更大威脅。根據聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，2024年全球碳排放總量已達到360億噸，比2010年增加了約15%。若美國持續擴大化石燃料的利用，其碳排放可能在未來五年內增長8%至10%。

此外，撤銷對電動車產業的支持將減少清潔能源交通工具的使用，進一步加劇交通部門的碳排放問題。目前，美國交通部門的碳排放量約佔全國總排放量的28%，是僅次於電力行業的第二大排放來源。環保專家警告，缺乏政策支持的情況下，美國可能無法實現到2030年減少碳排放50%的目標。

川普政府的政策還可能對自然環境造成直接影響。例如，在阿拉斯加進行石油開採可能破壞當地的脆弱生態系統，威脅野生動物的生存環境。環保組織已表示，將針對這些政策提出法律挑戰，以阻止大規模開採活動的展開。

▼川普政府的政策還可能對自然環境造成直接影響。（圖／路透）

全球能源競爭 對國際影響

川普的能源政策也影響了美國在全球能源市場的地位。支持者認為，增強化石燃料出口能力將提高美國的國際競爭力，並鞏固其在全球能源供應中的主導地位。例如，美國液化天然氣（LNG）的出口量已從2020年的每日90億立方英尺增長至2024年的每日130億立方英尺，成為全球第二大出口國。

然而，批評者擔心，美國的政策轉向可能削弱其在全球新能源轉型中的領導角色。目前，歐盟和中國大陸在可再生能源技術領域的投資規模分別為美國的兩倍和三倍，並且已在太陽能、風能和電動車市場中佔據優勢地位。國際能源署（IEA）指出，若美國不加強對新能源的支持，可能在未來十年內失去高達10萬億美元的市場機遇。

此外，美國撤銷《巴黎氣候協定》的立場也對國際合作造成不利影響。其他簽署國擔心，美國的態度可能削弱全球應對氣候變化的努力，增加極端氣候事件的風險。例如，2024年全球因氣候災害造成的經濟損失達到3,800億美元，較2020年增加了約25%。

結語

川普總統的能源政策標誌著美國從新能源轉型回歸傳統能源的重大變革。雖然這些措施旨在促進經濟成長、增強國家安全並提升能源自主性，但其對環境、氣候變化和全球能源競爭的潛在影響不容忽視。

未來，這些政策能否如願實現其經濟目標，並在國際能源舞台上佔據優勢，仍需經歷諸多挑戰。環保團體的法律挑戰、全球對氣候變化的持續關注，以及國內外政治力量的博弈，都將對政策的執行和成效產生深遠影響。

▼川普總統的能源政策標誌著美國從新能源轉型回歸傳統能源的重大變革。（圖／路透）

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