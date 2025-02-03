中國發展廉價AI模型　深化美國的危機感！

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

● 林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

在美國圍堵中國經濟和科技之際，晶片一直是科技戰埸的核心產品，應用晶片的AI(人工智能)則是決定未來美中両國競爭勝敗的關鍵。就在川普就職後沒幾天，一家中國的新創公司DeepSeek(深索公司)突破美國的晶片管制，暗中取得了大量輝達先進晶片的H100，並且公開宣布巳經成功地發展出低成本的AI模型V3，而且才經短短兩個月的智能訓練，測試結果也不輸於美國現有Open AI的GPT- 4以及Meta公司的Llama 3.1-405B, 但成本卻只需GPT-4的5%。

一月底中國的阿里巴巴又接著公佈它自己發展的AI 模型Owen 2.5 ，並宣稱其效率還超越了Deep Seek-V3。您難道不覺這兩件事情實在太巧合了？怎麼中國「驚世的科技之作」怎麼都集中在一月份發佈？不管真象是否中國又偷竊了美國科技成果？還是另一場大外宣？

我個人認為中國應該是找到了一條「彎道超車」的方法，但這只是AI搜索答案省錢的新方法或新角度，並非是破壞性的創新！美國的AI能力當然可以做到，只是美國一直發展燒錢的大模型。如今發展AI模型的方向應該更多元化！

亷價AI模型強化美科技管制 但有利台灣晶片產業

不過，這些中國AI的新方法卻不會改變台灣生產晶片的硬體優勢，但是各國卻可以以較低成本，找到AI模型在地化的可能性。原先獨佔AI領域的美國科技巨人對高階晶片的需求在現階段可能會放緩，但各國卻因此而有能力建立符合自己國家的主權需求和經濟規模的AI模型。

全球對台灣的高階晶片之全球需求，未來有可能因此而暴增！輝達的黃仁勳也因中國AI模型的突破，緊急前往白宮討論相關事宜及對策。顯然，美國政府對中國發展AI的能力，不會等閒視之！

中國找到低廉的AI模型，雖然加深了美國科技的危機感，但我個人的推測，川普不會因為晶片管制漏失、或中國找到低成本的AI模型，而放鬆對中國的科技圍堵、或放棄提高中國產品的關稅手段，也不會如中共所願轉向攜手合作。

美國人現在一定感到無比的壓力，因為不只美國AI類股價受到重擊而大跌，連美國股市也跟著跌落。川普政府應該會認為局勢已走到「美國能否再次強大」的關鍵時刻，因為中國低成本AI模型的出現，顯然會立即威脅到美國的尖端科技產業，特別是精密武器和戰術的發展及領先地位。

此刻，美國政府若放棄晶片管制，等於是宣佈過美國科技大廠投入數千億美元的AI研究將迅速化成泡影，世界的AI中心勢必從美國移到中國。

不只是高階晶片及其生產設備、中間投入的各種配料都應該繼續受到更嚴格的管制，川普還會管制中階晶片產品及其生產設備。例如，荷蘭ASML的光刻機在DUV被禁止出口中國之外，連一般的EUV都可能會被納入管制名單。

川普政府也很可能進一步管制那些大量使用於精密武器的中階晶片產品，並且也會更嚴格地要求所有的美國資金不得直接或是間接投資中國AI及其他高科技相關的企業或機構。

▼川普不會因為中國找到低成本的AI模型，而放鬆對中國的科技圍堵、或放棄提高中國產品的關稅手段，也不會如中共所願轉向攜手合作。（圖／達志影像／美聯社）

川普對台灣高階晶片 真的會課100%關稅嗎？

川普會不會真的以為台灣搶走美國的晶片產業，而課徵台灣先進晶片100%的關稅？全球九成以上的先進晶片都由台灣生產，其他國家包括南韓都無法在三、五年內趕上台灣先進的技術，目前更無法立即取代台灣的先進晶片。

川普即使加了台灣晶片100%的關稅，美國短期內都無法找到其他國家生產的替代品，美國的科技大廠從輝達、Meta、Open AI、蘋果、微軟、亞馬遜、到精密的太空產業以及軍火商、等數不清的美國大小廠商還是需要購買台灣的先進晶片，或排隊等台積電美國廠的高階晶片；即使是美國廠的晶片產品也要送回台灣封裝再運至美國市場。三、五年內在求過於供的情況下，關稅大部分都會轉嫁到美國的買家身上。

何況美國的相關廠商為了降低高階晶片的關稅成本，很可能會將AI的生產基地、雲端軟體服務、雲端資料庫、等業務都移到加拿大或歐盟國家運作。

另一方面，台積電、等晶片廠及其完整供應鏈都一起到美國的生產成本實在太高了。無利可圖的生意不會有人要做！若依成本衡量的實務，單單只靠高關稅的單一政策是無法逼迫台灣晶片廠和上下游產業鏈的廠商都一起到美國設廠生產。何況台灣晶片若被美國課徵高關稅，對美國的實質利益而言，事實上是得不償失的政策。

我們相信美國聰明的人很多，所以台灣也不必太緊張。面對美國的要求，秉持誠實以對的態度就是最好的談判策略！

▼川普即使加了台灣晶片100%的關稅，美國短期內都無法找到其他國家生產的替代品。（圖／路透）

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