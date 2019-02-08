【毛孩行為學】主人在貓狗心中的分量大解析！

▲主人在貓狗心中的份量大解析！（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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家有一毛，如有一寶！

汪星人跟喵星人雖然都是陪伴我們的重要家人，但兩者的生活重心也不一樣，就連飼主在牠們心裡的地位也大不同喔！

▲狗狗生活重心很大一部份是主人。（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看看汪汪的生活比重，有超過1/3的比例是被主人佔據呢，甚至還超過睡覺跟吃飯的總和！

人家說民以食為天，汪汪卻是犬以主人為天呢！

除此之外，狗狗也是非常注重社交的時間，記得要常帶牠們出門散步交朋友喔！

▲貓咪的個性較為獨立。（圖／作者毛起來MaoUp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看看喵星人的生活比重，有超過……嗯？主人的比重在哪？（揉眼睛）

啊！都忘記了，養起貓來，貓皇才是主子！

咱們做奴才的自然是只要盡心侍奉就好了……（抹眼淚）

相較於狗狗，貓咪的個性較為獨立，生活的重心也平均得分佈於吃飯、睡覺、理毛……等自己的生活事務上。

貓奴才完全分不到一杯羹呀！

但是不論在毛孩心中，我們的地位如何，牠們都是我們最重要的家人喔！

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