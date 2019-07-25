誰才是影響台灣政局的「黑洞」？

▲台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、總統蔡英文，誰會是當今政壇的「黑洞」？（合成圖／ETtoday資料照）

●丘福隆／自由撰稿人。

台灣政局至少有三大黑洞，柯文哲因素、美國因素、大陸因素，因此不容易預測其走向。

柯文哲智商高，顯示他能夠運用邏輯思維，對大部分問題做出客觀正確的判斷。換言之，因為他答對考題，所以才得高分。

但是，柯的智商並非台灣頂尖，也不是吸引柯粉的主因。大致上，柯率直回答問題，讓人不覺得浪費時間。一般的政客則因答題能力較差，再加上政治立場與選票考量，往往左閃右躲、答非所問、語言乏味。然而，柯最大的威力在他能夠透過直白的論述，綜合專業領悟與生醫數理法則，講出深刻的人生哲理，令有思想理念的年青人折服。這種信服的程度，有如少年人受到某書籍或演講的啟發，可能影響終生。因此，大部分柯粉的民調結果不受柯文哲言行作為或施政成績的影響，但也不代表柯粉們認為柯文哲適於做官。

再者，商政人士面對柯文哲時，無法要求喬弄事情。過去的綁標、造假、借牌、賄賂等等通天本事，一概無效。如今他們只好飛往國外打球、聊天、做寓公。這些現象更加強了柯粉們的向心力。

然而，形而上的力量終究還是抵不過現實的壓力。待業、待婚、爭取向上機會的年青柯粉們，他們有可能轉支持能夠提供新科技就業機會的郭台銘。另方面，在庶民經濟有成以及受年金改革禍害的中老年人們，他們會投向挑戰不公不義的韓國瑜。

目前柯文哲繼續遵循自己的理論，讓時間逐漸地把政治變數減少，伺機而動。然而，到頭來他還是必須面對難以克服的問題：「治國人才、計劃、團隊何來？勝算何在？」套用柯文哲自己的話：「為政不在發覺問題或解釋問題，而在如何解決問題。」

什麼是美國因素？二戰後美國承襲大英帝國傳統，深入研究統御世界之術，人盡皆知。70年來刻意拉攏或培養各國黨、政、軍、經等明日之星，特別是受過美國教育並且認同西方價值之輩，藉以掌握世局之先。

讓你登上直升機以俯視農牧管理；造訪大工廠以仰望企業規模；探視強大軍力以了解不可與美國為敵。大致上，訪美後你會得到一些寶貴資訊，使你回國後出人頭地、懂得如何運用特殊管道獲取資源、如何聯繫美國以維護美國利益等等。長久以來，許多發展中國家的軍政強人在權力穩固後，不願繼續維護美國利益，甚或與美反目成仇，因而被設計推翻或失勢被黜。

李登輝、馬英九、蔡英文都是受美國因素影響的產物。他們都有原本在後臺謙沖保守，然後突然走上前臺變得霸氣自信的共同歷程。特別是李登輝在權力鞏固後，更是一意孤行，並且不再太買美國的帳。其他商、政、軍領袖，都可看到受邀訪美後更為突出崛起之例。賴清德卸任行政院長時，刻意強調未能開放美牛與美豬進口台灣表示抱歉，顯示他當時已有角逐大位之心，知道美國因素的重要，希望能獲得美方的支持。

韓國瑜突然竄起政壇，當時尚未受美國因素影響。反倒是靠前瞻性論述吃飯的美國智庫學者們希望從韓得到第一手資料，故那時願邀他來訪。然而那次訪美，韓並未提出精闢論述或展示參選氣魄。相反的，他竟然說出「台灣科技靠日本」的口號。一般人只認為他脫離現實沒有專業，內行人則知道他意欲討好各國各界人士。此外，韓團隊的經歷與格局均甚淺薄，處理公關事務時謬誤叢生。該團隊必須學習「言行得體，我中有你」以提升格局 。因此，韓流當時似乎仍屬一時之秀，尚未引起美方高度關注，所以韓國瑜目前的舞台與伸展度有限。

▲高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘背後分別代表不同票源的族群。（圖／記者洪靖宜攝）

大陸有什麼台灣人民不知道的黑洞？

首先，大陸推一帶一路宏圖，須以世界和平為基礎，故必須避免武統。其次，維穩與強軍有關國家安全與核心利益，若武統台灣會導致大陸人心思變而動搖政權，則大陸當局沒有急於武統的必要；但若情勢丕變，沒有作為會使政府倒台，則大陸當局必定立即武統台灣。因此，武統會不會發生，取決於武統後大陸社會能否維持安定，而非取決於觸動武統的動機或發動武統的價碼。更進一步地說，何時必須武統，有賴於大陸智庫策士們的評估、建議與整體考量；若評估錯誤，則人間歷史慘事一大樁。

值此，不禁使人聯想到柯文哲日前訪美一再說出他不敢在台灣說的話：「法律僅供參考，台灣從來就不是一個法治的國家」，以及當年的柯旋風：「使柯當上台北市長，亦隨後助蔡英文當上總統與民進黨完全執政」。至於柯文哲會不會參選2020年總統？如果屆時他沒有知難而退，那麼他可能已經說服自己一種信念：「因為民進黨參選人實在太差，瘋狂的泛綠選民將產生棄保效應，足以把他拱上總統大位」。

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