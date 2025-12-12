楊瓊瓔突襲式參選　民進黨一箭三雕的最深籌謀

▲隨著立委楊瓊瓔於近日突襲投出參選2026年台中市長選舉的震撼彈，不僅驚呆了藍營內部，也讓中部泛藍支持者備感困惑，擔心盧秀燕市長執政七年下逐漸穩固的政治氛圍遭到瓦解。（圖／記者游瓊華翻攝）

●葛祈安／上班族



隨著立委楊瓊瓔於近日突襲投出參選2026年台中市長選舉的震撼彈，不僅驚呆了藍營內部，也讓中部泛藍支持者備感困惑，擔心盧秀燕市長執政七年下逐漸穩固的政治氛圍遭到瓦解，更讓剛與民眾黨會面的國民黨中央提早陷入2026大選提名的漩渦之中。

項莊舞劍 藍營「同室操戈」正中綠營陷阱？

從年初TVBS公布的民調，甚至30日由匯流新聞網所做的2026年台中市長選舉民調資料所示，何欣純無論是否宣布代表民進黨參選都處於落後，而對於還未表態得江啟臣所獲得43.9%支持度，更領先已確定代表參選市長的何欣純的25.0％，相差18.9個百分點。

對此，何欣純在回應中無視落後的18.9%民調，唯一「感覺怪怪的」地方竟是沒有把楊瓊瓔也放進民調之中，並對此表示有被操作過的痕跡。

有趣的是，最近一份來自壹蘋新聞網所作的網路民調中，代表民進黨參選的何欣純從第一天獲得14242 票(23%)之後，直至隔日截止時獲得15511 票(12.9%)，僅成長1000多票。而楊瓊瓔最後出乎意料的以第一名之姿獲得41,518票(34.4%)；立法院副院長江啟臣則以36,749票(30.5%)位居第二。

這不禁讓人懷疑何欣純的票都跑到哪裡去了? 難道民進黨的支持者票沒有投給何欣純？還是自2018年嘗遍敗績卻越戰越勇的民進黨另有所圖？藍營「同室操戈」是否正中綠營陷阱？

2026之戰 民進黨意在弱化盧秀燕勢力

這是否代表民進黨早已放棄2026台中市長的選舉？ 實則不然，台中市自古即為藍綠爭霸的搖擺州，在2014、2018、2022年的市長選舉，都成為全國指標性的決勝城市，如何藉由2026搶回台中、重挫盧秀燕的銳氣，是民進黨在九合一大選的首要目標。

此外，在民進黨執政下朝野對立嚴重，行政院又接連在美國關稅、一般性補助款以及非洲豬瘟議題等被國民黨百里侯包圍，因此，除了聲量高、受媒體矚目的雙北市之外，民進黨更加急需瓦解的是盧秀燕以七年高支持度建立起的穩固中部縣市同盟，以及羽翼漸豐、有能力問鼎大位的盧秀燕本人。

依照目前公開資訊，國民黨內針對2026台中市長選戰提名方式尚未定案，但前車之鑑卻是國民黨如今最好的借鏡，參考民進黨2022年台中市長候選人的蔡其昌，當時一樣是副院長，同樣面臨黨內挑戰者何欣純，民進黨都懂得在最後關頭以徵召的方式擇出最終候選人，原因有二：一、避免敵營在初選民調以灌票的方式選出「相對容易」的候選人；二、避免初選的分裂影響最終大選。而民調初選，是民進黨最容易介入、也最有可能削弱盧秀燕厚植於台中市政治能量的方式。

▼民進黨提名何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

提早拋出誘餌 民進黨試圖由內而外分化藍白同盟關係

距離大選還有一年，楊瓊瓔的突襲式參選不僅逼迫原先黨內評估熱門人選江啟臣提早表態，更讓江啟臣如當選台中市長後，立法院副院長需改選的問題提前浮上檯面，也進一步讓原就不安分的各方勢力蠢蠢欲動，意在逼迫國民黨高懸副院長位置。

然而，此舉恐怕讓國民黨再度陷入泥沼，剛歷經黨主席選舉撕裂的國民黨內部尚來不及修補關係，萬一又重新進入副院長鹿死誰手的博弈之中，更可能會是民進黨撬開立法院內國民黨與民眾黨穩定發展堅固聯盟的大好機會，抑是民進黨在立院困局突圍的轉機。

最重要的是，自2023年總統選舉藍白合作破局之後，2025年大罷免戰役中盧秀燕大力推動藍白合作使得台中市成為打出漂亮一仗的指標城市。若能透過楊瓊瓔的參選攪亂原本藍白已趨向穩定合作的一池春水翻起風浪，不管對於藍白兩黨提名2026縣市首長、縣市議員甚至里長選舉的禮讓合作問題、甚至是2028年民進黨賴清德的連任，都是最優解。

從短期近戰到長遠布局，楊瓊瓔的參選本是其政治生命的一搏，卻可能在無形中成為民進黨一箭三雕的最佳推進器，從「激化藍」、「弱化盧」、以及「分化白」的三種策略，無論哪個命中對於民進黨未來發展都只好不壞，對於目前仍掌握選擇權的國民黨不可不慎，切勿讓一時的大意斷送半壁江山。

▼從短期近戰到長遠布局，楊瓊瓔的參選本是其政治生命的一搏，卻可能在無形中成為民進黨一箭三雕的最佳推進器。（圖／記者李毓康攝）



