「反送中」有理？台灣人不該忘記英國罪犯林克穎

●雁默／自由撰稿人



一起單純的港人兇殺案件，最後變成數十萬香港民眾上街頭聲討「一國兩制」，再引爆西方媒體群起圍剿「中國獨裁」，這事怎麼發生的？

現在大眾應該對「蝴蝶效應」很熟了， 一隻蝴蝶在巴西輕拍翅膀，可以導致一個月後德克薩斯州的一場龍捲風，答案就是一連串的連鎖效應。

2018年12月，港人陳同佳偕女友潘女來台旅遊，返港前，陳男殺了潘女並棄屍，隨即潛逃回港。潘父向香港警方報案，港警向台灣警方尋求協助，並尋獲了潘女遺體。然而，港警無法以殺人罪審判陳男，因為發生地不在香港，台港之間亦無司法合作協議，因此僅能以陳男在港盜刷潘女信用卡為由予以逮捕，香港法院也只能以「洗黑錢罪」判處陳男29個月入監，最快今年10月即可申請假釋。

殺人棄屍這類重大罪犯，結果坐牢幾個月就可以出獄，司法漏洞極為明顯。因此港府立即著手修改「逃犯條例」，以免陳男出獄後逍遙法外。修改法律當然不能只針對個案，港府推動修法的目的，也在於避免香港成為類似案例的逃犯天堂。

由於「一國兩制」，香港法制與大陸法制不同，所以現行法令限制將罪犯引渡至「中華人民共和國或其他部分」（所謂「其他部分」涵蓋澳門與台灣），港府這次修法便將此限制解除，以利在「一國」的範圍內，一次到位地解決罪犯引渡的司法問題。

▲香港反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

一個命案，便讓港府將香港與大陸之間的引渡制度放寬，港人，尤其是「只想兩制，不愛一國」的港人便喧騰了起來，於是單純的司法問題就鬧成政治問題，然後就是沒完沒了的意識型態之爭。

部分港人認為開放「送中條款」，最後可能導致大陸政府可合法逮捕並引渡在香港境內，過過境香港的「任何」嫌犯，說白了，就是怕政治犯被「送中」。因此，以人權標準，司法獨立性標準港陸彼此不同為由，將「送中」與「破壞一國兩制」之間畫上等號，反對香港「司法內地化」，最後化為抗議訴求「反送中」。

然後，就是各種政治口水，民眾也對問題的看法形成偏差，流於情緒，接受動員，表現於外的，就是另一個浩大的「反中」運動。一向「反中」的西方媒體，樂於對任何「反中運動」敲邊鼓，至於台灣知識階層，早就是盲目的西方追隨者，當然也很難見到直指事件本質的報導。

說到底，兩制的司法問題，焦點就在於「人權標準」與「司法獨立」。暫且拋開政治語言不談，在這兩點上慣性攻擊大陸者，真的沒有雙重標準嗎？

林克穎引渡案



讓我們回憶下與此案類似的「英國人林克穎酒駕撞死送報生」吧。

英國人林克穎（Zain Taj Dean）2010年在台灣酒駕撞死送報生，遭台灣法院判刑四年，結果在入獄前潛逃回英國，台灣當局發出通緝，欲引渡林犯回台，但林犯跨海控訴台灣司法不公，甚至否認自己是肇事者。這時，已是2013年，台灣誓言要以各種方式引渡林犯回台服刑。

2013年，英國警方終於逮捕林克穎，於是台灣與被判罪的英國公民和英國法院展開了「引渡條件」的爭論。林犯於英國法院堅稱，台灣的法理地位有問題，台灣並不符合「歐洲人權公約」標準，台灣監獄環境欠佳等各種理由，持續在英國法院與台灣糾纏，就是不回台。

英國法院在引渡問題上時可時否，直到2019年6月6日，蘇格蘭高院判決不予引渡，台灣則研議促請蘇格蘭司法部提起上訴，仍不放棄引渡林犯回台服刑。

至今，受害家屬仍得不到犯罪者的賠償，酒駕撞死人的林克穎還逍遙法外。此外，若英國脫歐，英國法院也無法查扣林犯在歐洲的財產。

林克穎在台灣唸書時的老師艾琳達，對林犯的潛逃行為按讚曰「逃得好，別回來了」，因為對台灣法院極度不信任。

質疑大陸司法？人權？看看英國人怎麼質疑台灣，而林克穎的犯罪地點若在香港，難道就會乖乖服刑？所以，別再模糊焦點了，能否避免成為逃犯者天堂，才是最值得重視的問題，吵鬧政治問題，意識形態問題，難道殺人者陳同佳逍遙法外，方能彰顯正義？

修改法令的初衷並沒有錯，港府的問題是出在「一次到位」。

事實上，港府可以由易而難，先將殺人犯與暴力犯這類較無政治味兒的罪犯先行處理，以免橫生枝節。敏感政策要讓民眾買單，必須備足強而有力的說帖，以及講究策略的步驟，否則許多正確政策的推動會面臨許多意外的阻礙，因為各種在野團體是拿各色濾鏡在看政策，台灣在這方面的慘痛經驗太多了。

「反送中」遊行本來也是平和的，但人民遊行活動裡都不免有極少數激進者，組織性搞破壞，甚至聯合境外勢力裡應外合一起鬧。香港在某種程度上是中國的痛腳，有心人不時就往那裡踩踏一下，然後與台灣形成「共伴效應」，小波浪變成大海嘯。

▲反送中遊行中，警察與民眾發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）



此類新聞事件是有地域性的，愈往外擴散，焦點就愈模糊，曲解也就愈多，讓各種不同政治立場的個人或團體各取所需。

蔡英文見縫插針不意外，反「一國兩制」的戰利品撿得不亦樂乎，奇詭的是，藍營內部也借題發揮，兩個先後任首富各自檢槍互毆。

時值郭台銘大舉反擊「挺韓倒郭」的旺中媒體集團，「郭營」與旺中老闆蔡衍明的鬥爭白熱化，香港「反送中」運動就成為郭台銘的槍砲，狂射「親中」媒體，並「順便」波及該媒力挺的黨內初選競爭對手韓國瑜。

韓國瑜在第一時間表達對「反送中」運動不知情，又被所有黑韓勢力抨擊為「草包」。郭台銘在第一時間除了批評香港「一國兩制」失敗，還揶揄韓被旺中媒體操控，言下之意就是暗批韓被大陸操控。此舉逼得韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」，再度批判「一國兩制」，吹捧自由民主，以免遭到紅潮滅頂。

事態發展至此，誰還關心在台灣被殺害的潘女，以及眼看兇手要逃出生天的潘父？

人間不平之事多矣，政治犯的數量與所有罪犯數量相比，何其稀少，難道要等到自己居住的地區成為逃犯天堂，才不得不拿掉政治濾鏡看待司法問題嗎？

「反送中」，無聊至極，政治性消費這個概念的各色人等，都沒有正當性。

●本文為讀者投書，以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。