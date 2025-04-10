原來川普是在戲弄習近平　中共報復完全是期待中的事

▲川普在設局，想不到習近平還真的中招，因為強硬對策恰恰正中川普的下懷。（圖／路透）

●吳嘉隆／總體經濟學家

川普的關稅戰爭有一個意外的效果，有助於結束烏克蘭戰爭。最新的情況是，川普對所有國家把關稅降到基準關稅的10%，利用這個九十天的時間與各國展開貿易談判，只不過，對中國的部分把關稅調高到125%，而且立即升效，很顯然，原來整個川普關稅的真正目的，確實就是針對中國，針對性非常之強烈。

原先包括那些為中國洗產地的東南亞國家，例如越南，泰國，緬甸，柬埔寨，印尼，等等，美國都直接加高關稅，可見川普的關稅大刀，主要是針對中國，這才是主要目標，至於增加財政收入，這些都可以算是次要目標或紅利。

這樣的背景 產生什麼樣的地緣政治效應？

原來川普關稅確實就是針對中國而來，而且引誘中共報復，或者說，中共的報復完全是期待中的事。

現在越來越多人看出來，川普根本就是在挖一個坑，想不到習近平真的往坑裡跳，川普在設局，想不到習近平還真的中招，因為他的強硬對策恰恰正中川普的下懷。

川普2.0原本就想把對中國的關稅加到百分之百以上，那要怎麼操作呢？他一開始用對等關稅的名義，給中國的是34%。然後，從34%一路加到125%，大家才終於看懂川普的真正意圖。簡單講，美國原本提供給中國的出口市場要整個關閉了可是，可是，習近平這邊完全沒看出川普的真正意圖。

原來川普是在戲弄習近平，簡單講，現在大家都已經看出來了，習近平根本不是川普的對手！這已經毫無疑問了！

那這是什麼含義呢？從地緣政治上來講，越南立刻站在美國這邊，向美國表態，包括願意對來自中國的進口原料等等，加高關稅，也就是是要向美國證明，越南不願意再為中國去洗產地。

那麼，俄國的普丁作何感想？原來習近平根本不是川普的對手，那麼，如果還期待習近平是一個戰略合作伙伴，俄國還要跟中國連結在一起，來與美國對抗，那不是在欺騙自己嗎？

如果普丁發現習近平不是川普的對手，那麼在烏克蘭戰爭方面，普丁不是應該爭取川普的合作，早一點滿足川普的胃口，在結束烏克蘭戰爭方面見好就收嗎？

所以，川普的高關稅會有很多地緣政治效應，其中一點就是在結束烏克蘭戰爭方面，普丁可能有重新考慮的空間，不能再寄希望於習近平的幫助，不能再寄希望於「聯合中國，一起對抗美國」。這樣的地緣政治構想，要結束了。

如果真是這樣的話，那麼川普的關稅創造了地緣政治的效益，有了意料之外的收穫，而不只是貿易逆差的調整。

現在大家都承認川普確實是談判高手，那麼，川普接下來會更好做事，所有人都會承認快一點跟川普談，才是對策。估計川普應該也看到了，所以會加快各種地緣政治議題的推進，最後可能也會涉及到台灣這邊，因為敢跟川普對抗的力量將逐漸消失。

在這個推測之下，台灣這邊應該採取主動，要更加積極，讓美國覺得台灣可以配合美國的地方確實很多，於是美國會因為台灣對美國更有價值，在台灣的外交上出手更加大方。

▼川普的高關稅有很多地緣政治效應，其中一點就是在結束烏克蘭戰爭方面，普丁可能有重新考慮的空間，不能再寄希望於習近平的幫助。（圖／路透）

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