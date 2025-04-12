迷失方向的王牌！戶鄉翔征生涯最慘開局　這會是很好的成長機會

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征，本季開幕至今的三場先發，都被Ko。（圖／記者林敬旻攝）

●作者／小林文字燒

本季從開幕至今的三場先發，都被Ko的戶鄉翔征，賽後，幾乎確定會被下放到二軍調整了。單場失去 10 分，是其職業生涯 7 年以來的頭一遭；開季三場比賽，防禦率飆破 11 也是其生涯最慘烈開局。

另外，未能投滿五局，是兩年來第一次；三局以下被 KO ，也是三年來第一次，這位王牌徹底迷失了方向。

阿部監督賽後被問到是否將戶鄉下放到二軍調整，他並沒有閃躲而是直球回應。「有計劃讓他到二軍調整，如果不這麼做，將無法對其他選手交代。」

但他也沒有忘記勉勵戶鄉。「戶鄉是投手群的領導者，所以我選擇他當開幕先發。這種障礙應該是他第一次遇到，我相信他能夠克服，這會是一個很好的學習機會。」

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戶鄉自從在 12 強賽被設定為決戰的王牌，並且於關鍵的冠軍賽丟失分後。直到季前、開幕，都沒有辦法把狀態調整回來，一直處於煎熬狀態。

過去那個能把把投破百球、完投比賽，甚至投出無安打的巨人之星，現在確實迷失了方向。我相信不只是兔子軍，包含在國際賽被戶鄉圈粉的台灣球迷，也希望能看到他趕緊把自己找回來，

全隊，也在等待這位王牌的回歸。

▼過去那個能把把投破百球、完投比賽，甚至投出無安打的巨人之星，現在確實迷失了方向。（圖／記者李毓康攝）

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