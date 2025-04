「Hands Off」抗議　美國民主保衛戰的重大轉折

●張瑞雄/台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

四月初,一場規模浩大的抗議浪潮橫掃美國全境,「Hands Off」(別動我的權利)成為無數抗議群眾的共同口號,象徵著公民對美國民主核心價值與權利的集體守護。這些抗議行動從大型都市到小鎮,甚至跨越國境,迅速蔓延全球,聚焦於反對川普政府與馬斯克主導的政策擴張及民主機制的逐漸侵蝕。

美國抗議浪潮為何爆發? 反映何種政治現實?

為什麼這些抗議浪潮此時爆發,且具有如此巨大的能量?其背後的動機與訴求又反映了美國當前何種深刻的政治現實?

川普總統第二任期的伊始,與2017年上任時的大規模「女性大遊行」相比,抗議活動的規模與影響顯著降低,這反映了反對派的挫折感與疲憊感。但隨著川普政府持續推動更激烈且侵略性的政策,社會各界逐漸覺醒,認識到單一議題的反對已不足以表達他們的焦慮與不滿。

此次抗議的參與者與團體背景多元,包括美國公民自由聯盟(ACLU)、綠色和平組織、人權運動組織、美國計畫生育協會及民主社會主義者等不同理念與背景的群體。抗議運動迅速從單一主題擴展到多個議題,包括反對政府削減醫療保障與社會安全基金、保護移民與少數族裔權益,反對言論壓迫及捍衛環境正義等。

此次「Hands Off」抗議行動不僅僅是一場大規模的街頭抗議,而是針對川普政府逐步推動的民主侵蝕進行的強烈回擊。無論是透過「政府效率部」(DOGE)削減公共服務,還是施行大規模關稅政策導致市場劇烈波動,亦或對移民、跨性別群體及其他弱勢族群的權益攻擊,都使大批美國民眾感受到民主機制正面臨空前危機。

抗議者的擔憂深切且實際,例如長者擔憂社會安全基金被削減;年輕人則反對學校資源與醫療保障被掏空。這場運動的多樣性使其能夠跨越年齡、種族、地區與階級的界線,真正凝聚了廣泛的社會力量。

▼全美多地爆發反川普示威。(圖/路透,下同)

「Hands Off」不僅是場抗議活動 更是民主覺醒的標誌性時刻

「Hands Off」抗議活動的重大意義之一,是它成功改變了美國民主黨內部對抗川普政府的態勢。許多原本猶豫或持溫和立場的政治人物,現在已明確轉向,站上了抗爭第一線,推動反對川普政府具體政策的立法行動。即便共和黨內部,也開始出現一些政策上的搖擺與分裂,特別是在搖擺選區的議員開始與川普政府拉開距離。

更重要的是,此次抗議活動進一步激發了群眾的參政熱情與政治動員,現場進行的大量選民登記與青年動員活動,已經為接下來的選舉政治奠定基礎。從抗議現場分發的QR碼便於選民登記,到社交媒體上的廣泛分享,這一切都表明,抗議不僅僅是表達不滿的場所,更成為真正推動社會變革的起點。

此次抗議的另一個重要成功在於,它在媒體與社會上的敘事掌控權。抗議現場和平而包容,抗議標語言簡意賅且切中要害,如「Hands Off Our Social Security」(別動我們的社會安全)、「Hands Off Our Democracy」(別碰我們的民主),這種明確的視覺與語言敘述,有效地避免了對手將抗議活動醜化或邊緣化的機會。

抗議活動透過理性且建設性的表達,展現了一個強而有力的民主公民社會。這種以公民義務為主軸的抗爭形象,成功地聯結了多元社群,避免了過去某些抗議活動易被描繪為激進或偏激的風險。

儘管這場「Hands Off」抗議取得了巨大的社會共鳴,未來仍充滿不確定性。群眾抗議的能量固然強大,但如何將街頭的抗議轉化為長期的政治影響與政策改變,將是下一階段的關鍵挑戰。

「Hands Off」抗議不僅僅是一場抗議活動,更是一個美國社會民主覺醒的標誌性時刻。它向川普政府及所有試圖削弱民主制度的勢力傳達了清晰的信息:美國民眾並未被擊敗,他們的民主精神正在覺醒,並且將持續奮鬥,守護民主自由的核心價值。

►思想可以無限大--喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。