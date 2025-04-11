ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「Hands Off」抗議　美國民主保衛戰的重大轉折

我們想讓你知道…「Hands Off」抗議是一個美國社會民主覺醒的標誌性時刻。它向川普政府及所有試圖削弱民主制度的勢力傳達了清晰的信息：美國民眾並未被擊敗，他們的民主精神正在覺醒。

 

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

四月初，一場規模浩大的抗議浪潮橫掃美國全境，「Hands Off」（別動我的權利）成為無數抗議群眾的共同口號，象徵著公民對美國民主核心價值與權利的集體守護。這些抗議行動從大型都市到小鎮，甚至跨越國境，迅速蔓延全球，聚焦於反對川普政府與馬斯克主導的政策擴張及民主機制的逐漸侵蝕。

美國抗議浪潮為何爆發？　反映何種政治現實？

為什麼這些抗議浪潮此時爆發，且具有如此巨大的能量？其背後的動機與訴求又反映了美國當前何種深刻的政治現實？

川普總統第二任期的伊始，與2017年上任時的大規模「女性大遊行」相比，抗議活動的規模與影響顯著降低，這反映了反對派的挫折感與疲憊感。但隨著川普政府持續推動更激烈且侵略性的政策，社會各界逐漸覺醒，認識到單一議題的反對已不足以表達他們的焦慮與不滿。

此次抗議的參與者與團體背景多元，包括美國公民自由聯盟（ACLU）、綠色和平組織、人權運動組織、美國計畫生育協會及民主社會主義者等不同理念與背景的群體。抗議運動迅速從單一主題擴展到多個議題，包括反對政府削減醫療保障與社會安全基金、保護移民與少數族裔權益，反對言論壓迫及捍衛環境正義等。

此次「Hands Off」抗議行動不僅僅是一場大規模的街頭抗議，而是針對川普政府逐步推動的民主侵蝕進行的強烈回擊。無論是透過「政府效率部」（DOGE）削減公共服務，還是施行大規模關稅政策導致市場劇烈波動，亦或對移民、跨性別群體及其他弱勢族群的權益攻擊，都使大批美國民眾感受到民主機制正面臨空前危機。

抗議者的擔憂深切且實際，例如長者擔憂社會安全基金被削減；年輕人則反對學校資源與醫療保障被掏空。這場運動的多樣性使其能夠跨越年齡、種族、地區與階級的界線，真正凝聚了廣泛的社會力量。

▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透，下同）

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

「Hands Off」不僅是場抗議活動　更是民主覺醒的標誌性時刻

「Hands Off」抗議活動的重大意義之一，是它成功改變了美國民主黨內部對抗川普政府的態勢。許多原本猶豫或持溫和立場的政治人物，現在已明確轉向，站上了抗爭第一線，推動反對川普政府具體政策的立法行動。即便共和黨內部，也開始出現一些政策上的搖擺與分裂，特別是在搖擺選區的議員開始與川普政府拉開距離。

更重要的是，此次抗議活動進一步激發了群眾的參政熱情與政治動員，現場進行的大量選民登記與青年動員活動，已經為接下來的選舉政治奠定基礎。從抗議現場分發的QR碼便於選民登記，到社交媒體上的廣泛分享，這一切都表明，抗議不僅僅是表達不滿的場所，更成為真正推動社會變革的起點。

此次抗議的另一個重要成功在於，它在媒體與社會上的敘事掌控權。抗議現場和平而包容，抗議標語言簡意賅且切中要害，如「Hands Off Our Social Security」（別動我們的社會安全）、「Hands Off Our Democracy」（別碰我們的民主），這種明確的視覺與語言敘述，有效地避免了對手將抗議活動醜化或邊緣化的機會。

抗議活動透過理性且建設性的表達，展現了一個強而有力的民主公民社會。這種以公民義務為主軸的抗爭形象，成功地聯結了多元社群，避免了過去某些抗議活動易被描繪為激進或偏激的風險。

儘管這場「Hands Off」抗議取得了巨大的社會共鳴，未來仍充滿不確定性。群眾抗議的能量固然強大，但如何將街頭的抗議轉化為長期的政治影響與政策改變，將是下一階段的關鍵挑戰。

「Hands Off」抗議不僅僅是一場抗議活動，更是一個美國社會民主覺醒的標誌性時刻。它向川普政府及所有試圖削弱民主制度的勢力傳達了清晰的信息：美國民眾並未被擊敗，他們的民主精神正在覺醒，並且將持續奮鬥，守護民主自由的核心價值。

▲▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

►思想可以無限大－－喜歡篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致

►台灣社會創新的挑戰　社會企業能有公正轉型的韌性？

►關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

►退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

投稿
申訴
關鍵字: 張瑞雄 雲論 川普 美國 民主 抗議 Hands Off

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「Hands Off」抗議　美國民主保衛戰的重大轉..
國際火線／霸權就是有理：美國人愛花錢，別人埋單？
原來川普是在戲弄習近平　中共報復完全是期待中的事
川普暫停全球關稅90天！　美中終極交易進入倒數
川普實施對等關稅　難解「美債危機」

推薦閱讀

「Hands Off」抗議　美國民主保衛戰的重大轉..

原來川普是在戲弄習近平　中共報復完全是期待中的事

川普實施對等關稅　難解「美債危機」

川普關稅恐是致命毒藥　「抗中豪賭」的全球經濟斷崖

跪下來的和平不是和平　敵我不分造就「龍應台的疑美論..

川普暫停全球關稅90天！　美中終極交易進入倒數

川普瘋了嗎？　論「貿易」當做一種國家權力展示的手段

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

關稅大海嘯來了　大罷免還玩得下去嗎？

川普百日豪賭　台灣經濟新戰略與美國利益一致

相關文章

川普白宮內介紹富豪友人：他今天從股市賺了25億美元

川普白宮內介紹富豪友人：他今天從股市賺了25億美元

美國總統川普宣布對等關稅後，造成全球股市混亂。近日有段影片流出，川普9日在白宮向納斯卡盃系列賽（NASCAR）介紹查爾斯·施瓦布公司（Cha..

10小時前

白宮證實對中課145%關稅「道瓊暴跌2000點」！美股3大指數重挫

白宮證實對中課145%關稅「道瓊暴跌2000點」！美股3大指數重挫

快訊／不只125%！美對中關稅總額「已達145%」　白宮官員證實了

快訊／不只125%！美對中關稅總額「已達145%」　白宮官員證實了

川普稱「通膨下降了」！經濟學家曝隱憂：關稅衝擊尚未出現

川普稱「通膨下降了」！經濟學家曝隱憂：關稅衝擊尚未出現

快訊／美股持續走跌！道瓊盤中「下跌逾千點」

快訊／美股持續走跌！道瓊盤中「下跌逾千點」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「Hands Off」抗議　美..

「Hands Off」抗議　美..

原來川普是在戲弄習近平　中共報..

川普實施對等關稅　難解「美債危..

川普關稅恐是致命毒藥　「抗中豪..

跪下來的和平不是和平　敵我不分..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面