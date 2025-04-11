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台灣像鐵達尼號撞上冰山　船長賴清德還在搞大罷免

我們想讓你知道…面對川普大冰山，台灣有如鐵達尼號，船要沉了，船員和乘客，還分成兩邊打群架。有這麼自私的領導人，這麼無知的船員帶路，台灣啊台灣。

▲副總統賴清德於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲船都要沉了，船長還在指使大副和船員，一起去打群架。（圖／記者林敬旻攝）

● 楊渡／自由作家

現在的台灣，很像鐵達尼號，已經撞上冰山，船都要沉了，船長還在指使大副和船員，一起去打群架，去霸凌另一群乘客。

不思把「同船一命」的人團結起來　大罷免是件荒謬的事

當川普的關稅世界大戰打到今天這地步，台灣產業界不知有多少訂單被停了，未來失業不知有多嚴重，台灣經濟蕭條可能來臨，而這個帶頭的船長賴清德，不思把「同船一命」的人團結起來，共渡難關，居然還在搞大罷免，用撕裂手法，把人民分成兩半，再發動各地的革命小將四處連署。這真是應了我前幾天回鄉，在廟宇聽到的民間傳言「七月半鴨子，不知死活」。

大罷免，其實是一件極其荒謬的事。國會監督政府，本是法定天職，刪預算幫人民看緊荷包，是職責所在。如果立委放手不管，任何預算胡亂編列，為政府保駕護航，不管是執政黨還是在野黨的立委，都是失職。

民進黨在野時，國民黨執政的行政院一樣派各部會的人，去向民進黨立委溝通預算案，為的就是爭取少刪預算，向立委說明哪一些預算是對必要的，請立委不要刪。有時為了讓立委有「為人民看緊荷包」的面子，朝野還會商量刪哪一些可以動的名目，好讓立委對選民有交待。

這才是國會協商應有的常態。賴清德當過立法委員，對此當然非常熟悉。他當然很清楚，今年行政院的預算刪得不多，總預算甚至是歷年來最高的。

但行政院發動各種宣傳，把預算刪除項目加以扭曲，搞得好像立法院在刪監察院的茶水，文化部的補貼，行政院記者室的咖啡，農民的津貼等。明眼人都看得出來，這是胡說八道。

直白說，一切目的就是要用預算搞鬥爭，搞大罷免。至於大罷免的目的，無非是要集權，回到行政立法一黨獨大的局面。

世界沒有任何一個國家，會由行政院推動罷免國會議員的。因為國會即是代表民意來監督政府施政的。行政權動用國家資源，用政府預算，想罷免掉民意基礎的國會，這是根本反民主的作為。

▼世界沒有任何一個國家，會由行政院推動罷免國會議員的。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲▼民進黨下鄉宣講。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

台灣正迎面撞上川普這座冰山　卻還在內部撕裂

更何況，川普發動全球關稅大戰，台灣各地產業哀嚎遍野，以出口為導向的台灣企業更是直接受傷。全台灣各地有各自的產業困境，政府應不分朝野，把各地縣市政府找來，就各地產業特性，發生何種問題，作實質性溝通，找出與美談判的核心重點，該爭取、可協商、可放棄等諸種關鍵，如此才有十足在地基礎，準備赴美談判。

可惜，這個政府迄今還在搞罷免。明明台灣經濟體這麼小，有如鐵達尼號，正迎面撞上川普這一座大冰山，眼見可能粉身碎骨，偏偏領航人還在搞內部撕裂，把人民分成兩邊，發動對在野黨國會員的攻擊。

而且攻擊的還不是具體的事證與人，而是一體全打，把所有在野黨打成中共同路人，這種手法，跟韓國搞戒嚴的尹鍚悅毫無二致。

坦言之，如果國會多數的在野立委都是中共同路人，那是否意味著台灣有超過一半的民意支持中共同路人？而台灣已被滲透了一半？這種說法之荒唐，簡直滑天下之大稽。

是的，面對川普大冰山，台灣有如鐵達尼號，船要沉了，船員和乘客，還分成兩邊打群架。有這麼自私的領導人，這麼無知的船員帶路，台灣啊台灣，只有低聲唱著〈港都夜雨〉：「啊！茫茫前程，港都夜雨落不停。」

▼明明台灣經濟體這麼小，有如鐵達尼號，正迎面撞上川普這一座大冰山，偏偏領航人還在搞內部撕裂。（圖／翻攝邱志偉臉書）

▲▼大罷免棒球帽及手搖旗。（圖／翻攝邱志偉臉書）

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