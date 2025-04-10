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川普實施對等關稅　難解「美債危機」

我們想讓你知道…持平而論，川普藉由對等關稅壓低美債殖利率、迫使聯準會降息的策略，雖有短期市場效應，但若視其為解決美債危機的主要手段，過於簡化。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲川普在台灣時間4月10日凌晨宣布，為響應數十個國家的提議，暫時不提高對等關稅90天，再度引發金融市場大波動。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

川普上任後，大張旗鼓推行「美國優先」政策，其中徵收對等關稅（Reciprocal Tariffs）成為其貿易談判的利劍。外界普遍認為其目的在於重振美國製造業、削減貿易逆差。然而，觀察其時機與金融市場反應，川普其實另有盤算，即藉由對全球市場施壓，觸發股市動盪，以壓低美債殖利率，進一步逼使聯準會(Fed)降息，藉此舒緩龐大債務的利息負擔。

華爾街投資家彼得·希夫 (Peter Schiff)認為，「川普試圖通過製造衰退來降低利率的計畫已經失敗，如果不撤回關稅大棒，將引發比2008年更嚴重的金融危機」。有道是，世事如棋局局新。不料，川普在台灣時間4月10日凌晨又突然宣布，為響應數十個國家的提議，暫時不提高對等關稅90天，再度引發金融市場大波動。究竟，川普的這種策略能否奏效，頗值討論。

美債危機　不可承受之重

美債問題由來已久，美國最新國債鐘顯示(截至2025年4月8統計)，國債總額已突破36.7兆(美元，下同)，為2023年GDP(27.3兆)的134.4%。聯準會多年來維持寬鬆政策，在2022年後轉向升息抗通膨，使得新發行的美債利息成本大幅上升。財政部每年需支付超過1兆美元的利息，這不僅擠壓其他預算項目，也讓外界對美債可持續性產生疑慮。

因此，如何壓低殖利率、降低融資成本，成為總統與國會難以迴避的問題。財政部長葉倫早於去(2024)年底致函國會領袖，警告美國最快將於今年1月中觸及債務上限。她呼籲國會儘速提高或暫停債務上限，否則財政部將被迫採取「非常措施」，以避免政府出現債務違約的情況。美國國會於1939年首次設定450億債務上限，迄今已提高債限逾百次。

根據2023年通過的「財政責任法案」，聯邦政府的債務總額不得超過31.4兆上限，期限至2025年1月1日止。若之後國會若未能提高舉債上限，美國政府將有主權違約之虞。國債占GDP比率過高，恐引發債務違約的擔憂。根據美國財政部統計，今年到期的國債規模高達近4.9兆，債務利息成本約占GDP的3.4%，這也是1940年有此統計以來的最高紀錄。

據統計，聯邦債務迅速累積，加上該債務的利率（相較於過去10年左右）上升，導致聯邦政府的借貸成本提高。事實上，截至2025財政年度的前5個月，國債利息支出已達3,960億，明顯高於往年。

屆時，勢必透過「借新還舊」的方式償還到期的國債和利息，如果利率處於相對高檔，再融資成本勢必攀升。因而，川普擬逼聯準會降息及讓美債殖利率下降，其來有自。

殖利率變化大　難持續下降

債券殖利率不是單靠市場恐慌就能永續壓低的工具。長期來看，美債利率受到經濟基本面、預期通膨、與信用評等影響。若對美國償債能力產生疑慮，即使降息亦難壓制殖利率。且過度操弄市場預期，可能導致債券市場動盪、拍賣失利，最終反傷美元與國債信用。因此對等關稅雖可能短期內創造有利利率條件，但難以作為解決美債問題的長期解方。

4月2日，川普宣布的等關稅後超乎各國預期，不僅助長避險資產買盤，也加深經濟衰退疑慮，促使更多交易員押注聯準會（Fed）今年可能降息4次之多。基準的美國10年期公債殖利率繼3日盤中短暫跌破4%後，4日進一步跌破3.9%，跌至3.888%；對Fed利率政策敏感的2年期殖利率同步降至3.498%；5年期殖利率跌到3.6600%。以上殖利率全面跌到6個月來最低水準。

然而，在川普對主要貿易夥伴加徵關稅、引爆市場劇烈波動之際，部分投資人就連風險極低的資產也開始賣，轉而持有現金。造成美國公債連日大跌後，58億美元的短債標售需求疲弱，加上避險基金進行「基差交易」，持續快速撤出這個熱門的避險操作，使拋售壓力加劇。美國10年期公債殖利率於4月8日大幅上揚11個基點至4.3%，：顯示，美國公債非但未能扮演避險角色，而且突然失去避風港的吸引力。

▼在川普對主要貿易夥伴加徵關稅、引爆市場劇烈波動之際，部分投資人就連風險極低的資產也開始賣，轉而持有現金。（圖／路透）

▲Fed宣佈今年的二度降息後，在19日時，3個月期和10年期美債殖利率曲線繼續出現倒掛。（圖／路透）

中國大陸持續減持美債

另一方面，日本與中國大陸自2000年以來，一直是美債前兩大持有國。但數據顯示，這兩大債主基於匯率政策的轉變與「去美元化」的外交戰略，近幾年逐漸降低對於美債的持有。尤其，中國大陸的美債持有量在2011年中創下1.315兆的最高紀錄，但近年來呈現下降趨勢，自2022年4月的持有量開始低於1兆；2023年10月，持有美國國債約7,696億，較前1個月減少85億美元，連續7個月下降，並達到自2009年5月以來的最低點。

2024年6月：持有量增加至7,802億，較5月增加119億，這是該年第2次增持。 2024年9月：持有量下降至7,720億，較8月減少26億，連續第3個月下降。2024年12月，持有量進一步降至7,590億，較11月減少96億，全年有9個月呈現下降。總的來說，從2023年10月至2024年12月，中國大陸持有的美國國債減少了約1,106億。

目前，美中貿易大戰開打，有美國財經網站Zero Hedge報導，中國大陸最近拋售500億美元美債，保留現金水位，因應關稅大戰。倘中國大陸真的以拋售美債做為對抗籌碼，則美債殖利率則會持續上升，讓川普難以達成目的。

聯準會主席維護獨立性

川普早在第一任期就曾多次施壓聯準會主席鮑爾，但並未得逞。此次，川普揮舞關稅大刀，推動「對等關稅」政策造成全球股市血流成河。聯準會主席鮑爾就警告，川普的政策可能導致通膨持續升高、經濟成長放緩。對此，川普於4月7日再次呼籲聯準會降息，還說不存在通貨膨脹。

坦然言，聯準會理論上具有高度獨立性，應不受白宮政策直接影響。然而歷任總統皆曾以公開或暗示方式施壓聯準會，川普更直接批評主席鮑爾「不懂降息」。從歷史觀察，若經濟或市場動盪夠大，聯準會確實會調整貨幣政策方向，因此川普透過製造壓力以引導聯準會降息，並非無效。但這樣的方式是否會破壞聯準會的公信力，反而造成市場更大的不穩定，是必須衡量的風險。

持平而論，川普藉由對等關稅壓低美債殖利率、迫使聯準會降息的策略，雖有短期市場效應，但若視其為解決美債危機的主要手段，則過於簡化。

關稅大戰可能引發的通膨、報復性關稅、地緣政治衝突、以及美元體系信任受損等後果，將抵銷其所帶來的利息壓力紓解效應。美債問題的根源仍在於財政赤字與政策失衡，若無結構性改革，即使市場被短期操控，亦無法解決長期風險。因此，對等關稅作為策略手段值得警惕，但其作為「解方」的定位，恐怕是一場政治豪賭，而非經濟理性選擇，最後將失敗作收。

▼聯準會警告，川普的政策可能導致通膨持續升高、經濟成長放緩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

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現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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