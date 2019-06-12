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周天瑋／中美陷三大矛盾　川普兩難該如何抉擇？

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▲美國總統川普正面臨頭痛的抉擇。（圖／路透社）

▲美國總統川普選用了聲譽甚佳的前紐約市長、著名前聯邦檢察官朱利安尼擔任「通俄門」司法案的辯護律師，避免犯下攻防錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼雲論作者周天瑋(律師)。●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

2019年走到一半，世界陷入3大矛盾，暫不得其解。

第1個是美中矛盾。美國持續升高對大陸從去年展開的衝突狀態，但是卻似乎打心底期待美中經貿仍然可以進入一個新雙贏平台，彼此都繼續獲利。從美國農業州到華爾街股市，可以很清楚感受到這種情緒，盼望貿易戰先取得大和解，建立好新機制，讓國安科技和戰略物資競賽另行步步為營，再作道理。

第2個是中美矛盾。中國已全面調動反美情緒，把帝國主義老帳都算在美國頭上，可是算來算去，不能不承認過去40年美中彼此不搞對抗而成功建立了廣泛友誼。中國為什麼要割捨這個經商環境可靠、更為自由開放，而法治、購買力夠強的美國市場？大陸更不希望鬧得太過火了而把美商新舊投資與技術一起嚇跑。

任何人都可以試圖悲觀認定美中冷戰已經開打，可是追根究柢，兩國領導人互留餘地，從未相互抨擊。2019年的中國與前蘇聯在本質上大不相同，中國與西方從文化、經濟、政治關係到私人資產已經深度交匯，互通有無。前蘇聯與西方壁壘分明，不會去推銷她判然大異的價值系統、不會去廣泛持有西方企業股權、不會去租借西方港口、不會去攫取驚人的貿易順差、不會去試圖改編好萊塢的不友善劇情，更沒有100多萬個留學生和商人在西方世界如此活躍。今日中國大陸則不然，中國人口5倍於蘇聯帝國，經濟規模20多倍，美、中如何將對方視為冷戰對象而獲利？這個學問複雜、執行困難，而且「新柏林圍牆」更深更長更巨，前景令人悲觀，或許會悲觀到智者不取。我始終不認為「一分為二的世界」反映白宮和中南海的既定政策。

所以，接著便要探討究竟是讓美國領導世界秩序重組？還是讓中國得到某種程度的分治？這個第3大矛盾隱含了兩個次級矛盾。第1個次級矛盾，是世界各國如果珍惜大陸的4億中產階級市場加一帶一路，便不能不接受中國體制和國家資本，但中國體制在本質上既非準西方，也非新儒家。目前大陸仍然偏於法家，並有美國學者開始認為它類似於1930至1941年的日本帝國，當時日本送出大批留學生向西方學習制度並竊取技術，迅速西化，在亞洲展開殖民，自認威權政府與資本主義相結合遠勝於躁亂無序的民主國家。日本看得明白，而其結論可慮。

從這個矛盾或許可以觀察到大陸國家主席習近平的兩難，習必須考量，一方面要力抗美國、維護主權、鞏固地位，這是治標。而治本呢？是否也要排除萬難、施展決心、將中國政治和經濟結構的調整逐步提上議程，以贏得舉世的期待和價值尊重。這個權衡不易，但仁者思源遠流長。

第2個次級矛盾是，世界各國如果支持美國，便會擔心能否消受得了川普連任。這個矛盾其實一再被誇大渲染，各國對川普的公開譴責是一回事，私下表達的立場往往是另一回事，因為針對大陸，各國或多或少存在著共同疑慮。然而今天川普的全球戰線同步拉開，已經過長，到了今年底明年初假如成果不能落到實處，而同時國內政局陷於腹背受敵，川普便要面對兩難，決定是否索性改弦更張，走國際武力干預路線。目前川普綱領舞著指揮棒四處進行嚇阻，貴乎嚇阻的節制本質；若以干預替代嚇阻，則世界將重蹈覆轍，希望不至於走到那一步

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