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【民進黨初選】邵宗海／蔡英文軟對抗北京　政策由模糊轉清晰

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▲（圖／翻攝自邵宗海臉書）●邵宗海／政治大學中山所教授兼所長、文化大學教授兼社科院院長、澳門理工學院名譽教授，抱持「只寫我相信而且有佐證的事實」理念寫作。 

民進黨總統初選民調公佈，五份民調平均，蔡英文以35.68擊敗賴清德27.48，領先8.2%，順利取得民進黨提名資格。我們試以第一時間來分析，一旦獲得正式提名後的蔡英文，她的兩岸政策將是如何推動？

蔡英文在2016年520就職演說之後，在多次重要場合發表的談話，她從來沒有提到過她對「九二共識」的認同、或她對「一中框架」有正面的說法。到了2019年2月21日在出席大陸台商春節聯誼活動時，曾經一度向北京喊話：「兩岸關係的未來動向，取決在雙方是否能夠互釋善意，良性互動」。而且她尚說：面對兩岸的新情勢，台北始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。

但是對北京來說，當蔡英文言辭中沒有認同「九二共識」或「一中框架」，其他的說法就都成為是內容貧乏的說辭，或是言不由衷的重申。

是不是言不由衷？我們可把蔡英文說過對北京的「承諾不變」、「善意不變」這段話作番分析。實際上蔡英文真正的用意，可依她過去幾次重要談話曾多次提到的「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」，來作個說明：一是蔡英文在官方談話上，目前多提說「中華民國台灣」，就是沒有兌現善意的例證。同時2011年10月8日她在高雄一場國政演講時，曾說出「臺灣就是中華民國」、「中華民國就是臺灣」的這段話，認為臺灣不只是個地理名詞，而是經過許多年民主洗禮跟總統直選後，這個中華民國的政府事實上已經變成是臺灣人的政府，所以蔡英文說無論是叫中華民國或是叫臺灣，都可以包容。在在說明她沒兌現承諾，也沒展現善意。

不過，這樣說法卻讓她的政策底線澈底露餡，原來她早先不接受「九二共識」，並不是在「有沒有存在」有所爭論，而是她仍然在民進黨的傳統思維下，以兩國關係來檢視兩岸關係。譬如說，在2016年蔡英文在就職演講全文中，儘管她一直強調會依循中華民國憲政體制，但是仍在無意間提出自己是「新國家」的認知。蔡曾說：「1996年台灣第一次總統直選，到今天剛好20年」，她並說「而過去20年…我們成功渡過了許多新興民主國家必須面對的難關」，這是確認台灣不是因襲1911年以來中華民國體制的一段話。

其實說白一點，蔡英文言語中對北京的「承諾」與「善意」，實際上是說給台灣人民或其他國際社會聽的，是企圖讓他們感到她似乎無意在推動「台灣法理獨立」，只是希望維持目前兩岸各自為政、而且互不干涉的「現狀」。這正是台灣民眾所喜愛的方向，也是美國政府極力傾向的「兩岸任何一方不單方面改變現狀」之政策。

因此到了2019年，當蔡英文準備再度尋求連任時，她的兩岸政策底線就開始呈現清晰。3月11日她召開國家安全會議，來因應及反制大陸「一國兩制台灣方案，曾特別強調，目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀。而這句「中華民國主權獨立」，則已經完全凸顯與對岸是二個國家的並列。

同樣，在6月10日針對日前香港反對港府修訂逃犯條例，發起百萬人的「反送中」大遊行時，蔡英文更是清晰表示：「只要蔡英文做總統，就不會有接受一國兩制，我一定捍衛台灣主權」。若將這二句話合併來解讀：一是反統，另一則是兩國論。

再進一步來看蔡英文極度親近美國的傾向，更可證實台灣不再在中美之間採用傳統的平衡立場，而且更加遠離與北京的關係。譬如說蔡英文在6月13日接見布魯金斯研究院美日政治學者訪問團就表示，台灣會更積極申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望進一步提升印太區域的和平穩定。而前一天在6月12日接見「2049計畫研究所」學者專家訪問團時也是同樣表示，台灣將持續與美國密切合作，在「自由開放的印太區域」強化雙方夥伴關係，共同因應區域的威脅和挑戰。

她尚高調的表示，美國是台灣在國際上，最重要的戰略和經貿夥伴。像是美國政府在她就任後已三度宣布對台軍售。而且台灣辦理美國事務的代表機構，也已經從「北美事務協調委員會」，正式更名為「台灣美國事務委員會」。

若再加上美國參眾兩院目前正在審議2020財政年度國防授權法案，其中參議院版本日前已在軍委會表決通過，草案表達國會支持加強美台國防關係。而眾議院軍委會則已排定在6月12日針對眾議院版本進行表決。參眾兩院經協商後版本，經兩院重新表決後，只要送交川普總統簽署後就正式生效。這已說明美台的軍事結盟只是時間問題，而北京如何的回應，也剛好考驗台灣2020大選的參與者。

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