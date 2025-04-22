美中脫鉤難解　全球經濟安全正被夾殺在兩強之間

▲中美關係再次陷入深層對抗。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中美關係再次陷入深層對抗。根據《紐約時報》、《NPR》及《華爾街日報》等多家媒體報導，在川普政府祭出高達145%基本關稅後，中國迅速展開報復，雙方不到三個月內幾乎進入經濟禁運狀態。北京不僅透過關稅回應，更釋出可能採取非經濟手段，包含對網路攻擊的潛在利用，並透過外交姿態與政策動作展開反制。

中美都希望談判 但行動已進入實質對抗

過去即便政治對立，中美經貿聯繫始終被視為兩國關係的「黏合劑」。但隨著川普政府持續對中國商品課以懲罰性關稅，並推動70多國聯手孤立中國，北京也強硬回應，不僅制裁美企，還警告其他國家不得為獲取美國關稅減免而損害中國利益，否則將遭反制。

此外，雙方的戰略競爭也蔓延至軍事與區域安全層面。美國印太司令警告中國在台灣周邊加強軍事活動；而北京則被指控針對美基礎建設進行網路滲透，並藉由對合作夥伴施壓，以削弱華府影響力。

外交溝通停滯加劇誤判風險。川普團隊只願與習近平最親信的人溝通，中方則堅持正式外交禮儀，雙方在溝通層級上出現嚴重錯位。北京甚至考慮尋求第三國領導人如新加坡前總理李顯龍擔任中間人，但目前雙邊並無具體進展。

與此同時，美中雙方正爭取更多盟友站隊。川普政府施壓多國限制與中國的貿易，作為減免美國關稅的交換；習近平則親赴越南、馬來西亞及歐洲，強調自由貿易與反對經濟脫鉤，試圖爭取中立乃至支持。

中國也加快與歐洲和亞洲國家的接觸，任命強硬派的李成鋼為首席貿易談判代表，以展示其保衛全球貿易規則的意志。中國同時警告，加拿大式的制裁將遭到高額關稅反制。美國方面則可能進一步擴大對中國企業及其子公司的出口管制。

儘管兩國都聲稱希望談判，但從行動來看，雙方已進入實質對抗狀態。

▼美中競爭是一場拉長戰線的耐力賽，短期內誰也贏不了，但損耗是必然的。（圖／達志影像／美聯社）

全球化沒有結束 只是換了方式在進行

美中之間的對抗已經不只是你來我往的戰略較勁，而是實實在在地走上全面對決的道路。很多人會用「新冷戰」來形容當下局勢，但如果我們以冷戰經典定義來看，兩極對抗、經濟脫鉤、全面隔離，那麼今天的世界顯然不一樣。當代的國際局勢更像是全球化進行到某個臨界點之後，出現了「去全球化」和「再全球化」兩條路同時展開的現象。

什麼是「去全球化」？那是當國與國之間因地緣政治風險、戰略競爭加劇，而開始重組供應鏈、限制技術流通、設下貿易壁壘。川普政府此刻正是這條路的代表。但這並不代表全球化就此終結。

實際上，企業為了生存與擴張，還是會尋找新的合作對象與市場，這正是「再全球化」的開始──不是回到過去的全球一體化，而是轉向多元區塊式的新合作模式。

中國這次面對川普的強硬關稅政策，態度明顯比過去更強勢。不讓步、不退縮，似乎是從2018年的第一輪貿易戰學到的教訓。北京知道，如果一退，就可能換來更多要求。但他們也清楚，自己的籌碼不是無限的。從中國的強硬聲明中，其實也能感受到一種對於國際孤立的焦慮。當中方呼籲各國「保持中立」，實際上是希望至少不要被美國拉走。

川普的策略很簡單卻有效：就算他在外交場合讓人不舒服，美國市場還是有吸引力，這讓他有本錢對各國施壓。真正的變數在於，美方開出的條件是否還在他國能承受的範圍內。如果還算合理，多數國家可能會選擇「先撐完這一任」，再觀察局勢變化。但如果川普政府開價太高、姿態太硬，各國就會開始思考備案──中國在等待的，就是這樣的時機。

對企業而言，這場大國競爭意味著風險，但也代表著重新布局的機會。過去的全球化是「最大化效率」，接下來的再全球化則是「最大化彈性」。企業與國家不再是非中即美、非黑即白的選邊，而是以自身利益為出發點，尋找最有利的合作組合。

美中競爭是一場拉長戰線的耐力賽，短期內誰也贏不了，但損耗是必然的。美國目前還有形象優勢與市場吸引力，但若川普團隊繼續用過度施壓的方式對待盟友，這些優勢也可能很快被消耗殆盡。相對的，如果中國能適度克制，靈活施展外交手腕，那麼「再全球化」的風向也可能往它那一邊吹去。

對台灣而言，這是挑戰，更是機會。台灣有技術、有韌性、有全球網絡，如果能善用「再全球化」的重組機會，與志同道合的國家和企業建立互利合作關係，不但能避開選邊的風險，還有機會在未來新秩序中搶得一席之地。

國際政治不是賭桌，押錯邊可能全盤皆輸。國家決策若只是意識形態使然，而不是利益盤算，那將不是戰略，而是豪賭——而十賭九輸，始終是規則。

▼對台灣而言，這是挑戰，更是機會。如果能善用「再全球化」的重組機會，不但能避開選邊的風險，還有機會在未來新秩序中搶得一席之地。（圖／路透社）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。