貿易戰引爆美元危機　全球金融秩序的裂變時刻

▲美國總統川普公布的大規模相互關稅政策，引發全球市場動盪，美元、美國股市與美國國債同步下挫。（圖／路透社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

全球經濟正處於一場由美國發起的貿易戰所引發的劇烈震盪中，這不僅重塑了國際貿易格局，更對美元作為全球儲備貨幣的地位構成深遠挑戰。2025年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）公布的大規模相互關稅政策，引發全球市場動盪，美元、美國股市與美國國債同步下挫，呈現罕見的「三重低迷」（Triple Weakness）。

根據國際貨幣研究所（IIMA）的報告，美元兌日圓匯率已從年初的158圓跌至140圓區間，顯示市場對美國經濟前景的憂慮加劇。本文將從貿易戰的背景出發，剖析其對美元的衝擊，並探討投資者如何應對這一新常態。

貿易戰的經濟衝擊

2025年4月2日，川普政府宣布對所有進口商品徵收10%的基本關稅，並對特定貿易夥伴實施更高稅率，例如對中國大陸徵收34%、對日本徵收24%。

根據白宮資料，美國與中國大陸的關稅戰隨後迅速升級，美國對中國大陸部分商品最高徵收245%的關稅，而中國大陸則以125%的報復性關稅回應。這些措施推高進口成本，導致全球供應鏈重新配置，企業面臨更高的生產成本與不確定性。

這種保護主義政策對美國經濟的影響尤為顯著。太平洋投資管理公司（PIMCO）分析指出，關稅將推高美國國內通膨率，可能超過聯邦準備理事會（Fed）2%的目標，同時抑制經濟成長。企業因供應鏈轉移而面臨成本上升，預計導致生產率下降與價格上漲。與此同時，美國的貿易夥伴，如日本與歐盟，因貨幣升值而可能緩解通膨壓力，為其央行提供更多寬鬆政策的空間。

貿易戰的影響遠超美國，全球經濟正經歷結構性調整。IIMA報告顯示，美國的關稅政策促使貿易夥伴重新審視與美國的經濟關係，並尋求替代性聯盟。例如，中國大陸加大內需振興力度，歐洲則轉向擴大財政支出以刺激經濟。這些舉措使得美國經濟的相對劣勢凸顯，市場對非美元資產的需求增加。

根據彭博（Bloomberg）數據，2025年4月7日起，全球股市出現劇烈波動，美國S&P 500指數連續下跌，而新興市場股市跌幅相對較小。這反映投資者對美國經濟前景的信心下滑，資金流向非美元資產，進一步壓低美元匯率。

▼貿易戰的影響遠超美國，全球經濟正經歷結構性調整。（圖／達志影像／美聯社）

美元霸權的動搖

長期以來，美元憑藉全球儲備貨幣的地位，為美國提供了「特殊權利」。PIMCO指出，美元的強勢得益於全球資本對美國金融資產的持續流入，支撐了美國的經常帳赤字。然而，隨著貿易戰加劇，投資者開始重新評估美國資產的吸引力。2025年1月以來，美元名目有效匯率（Nominal Effective Exchange Rate）下跌約5%，顯示市場對美元信心的減弱。

貿易戰不僅削弱美元的經濟支撐，也引發對全球金融秩序的質疑。PIMCO警告，若全球資本流入美國資產的趨勢放緩，美元作為單一儲備貨幣的地位可能動搖，全球金融體系或走向多極化。這可能促使各國央行增加對歐元、日圓、人民幣或其他新興貨幣的持有，進一步削弱美元的主導地位。

IIMA的美元週期分析提供了解釋當前美元走勢的視角。該分析將美元匯率與美國S&P 500指數相對新興市場指數的比率掛鉤，指出市場正處於「避險導致的美元疲軟」（Risk-Off Dollar Weakness）階段。自2025年1月中旬起，美國股市表現遜於新興市場，投資者轉向非美元資產，導致美元兌日圓與歐元貶值。

這種「避險導致的美元疲軟」極為罕見，自1994年以來僅在2000年代初出現過一次。IIMA認為，這反映市場對美國經濟相對劣勢的擔憂，尤其是在川普政府強硬關稅政策下，美國經濟減速幅度可能超過新興市場。若趨勢持續，美元兌日圓可能跌至130円區間，創近年新低。

投資策略 重新配置

貿易戰引發的市場不確定性迫使投資者調整策略。PIMCO建議採取美元減持（Underweight）策略，因美國負擔全球最大的淨國際負債部位（Net International Investment Position），關稅戰可能加劇資本外流。

投資者應增持歐洲、日本及新興市場的長期債券（Global Duration Overweight），因這些地區的貨幣升值與政策寬鬆可能提供更高回報。

PIMCO看好殖利率曲線陡化（Yield Curve Steepening）交易，認為全球經濟從效率優先轉向民族主義將推高財政風險溢價。彭博數據顯示，美國10年期國債殖利率已從2024年底的3.5%升至2025年4月的4.2%，反映市場對美國財政狀況的擔憂。投資者可透過配置長期債券或衍生品獲利。

在信用市場，PIMCO預測投資級債券（Investment-Grade Bonds）與高收益債券（High-Yield Bonds）表現將分化。投資級債券因企業資產負債表穩健而受保險公司青睞，但高收益債券因違約風險上升而吸引力下降。投資者應謹慎配置高風險資產，優先考慮安全性更高的資產。

此外，投資者應關注央行政策動向。IIMA指出，聯邦準備理事會因關稅引發的通膨壓力而可能限制降息幅度，而其他國家央行則因經濟不確定性降低升息預期。這些因素將影響美元與本國貨幣的相對走勢，投資者需靈活應對。

結語

貿易戰的升溫正將全球經濟推向未知的十字路口，美元作為全球準備貨幣的地位面臨空前考驗。川普政府的關稅政策不僅重創美國經濟，也引發全球資本流向的重新配置，美元匯率與美國資產吸引力同步下滑。

IIMA的美元週期分析顯示，當前「避險導致的美元疲軟」可能為過渡階段，未來或轉向「避險導致的美元升值」，但美元的貶值趨勢短期難逆轉。投資者應減持美元資產，增持非美元資產，並密切關注聯邦準備理事會與其他央行的政策動向。在這場貿易戰風暴中，唯有敏銳洞察與果斷行動，才能在動盪市場中把握機遇。

▼貿易戰的升溫正將全球經濟推向未知的十字路口，美元作為全球準備貨幣的地位面臨空前考驗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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