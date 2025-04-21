租賃業經營走向多元化　「企業融資」規範應與時俱進

▲租賃的項目遠遠超過一般人的想像，在AI時代，又會掀起一波新革命。

魏銪志／國立臺北科技大學資訊與財金管理系副教授

在過去台灣以中小企業為主體的經濟發展年代，租賃業可稱得上是一雙隱形的手，支撐著許多廠商立足國內、前進海外，而隨著經濟規模與全球重點產業發展的變遷，租賃業提供的服務，也自主地跟著快速轉型前進。

然而，近年來由於BNPL（先買後付）所引發的社會問題，嚴重影響整體租賃產業形象，各界要求政府正視與納管的聲浪四起，初步金管會將先以《金融消費者保護法》將融資租賃業納入管理，就長遠來看，政府仍在思忖如何透過專法監管的途徑，以利整體租賃業發展與管理上的長治久安。筆者認為，無論何種方式，都應藉此機會探究「租賃業」的未來轉型方向，透過研議更具「公益性質」的服務以挖掘新的產業價值。

縱觀台灣的租賃產業自1970年代起步，在各個發展階段為工業、金融、醫療生技、高科技與綠能等產業提供資金與設備的奧援。如今，在生成式AI的廣泛運用，有國內租賃業者，例如中租積極朝向數位轉型與AI應用方向發展，租賃業的功能不再局限於傳統的設備租賃，而是逐步向智慧化、數據化與綠色金融等領域擴展，可望成為各產業升級轉型的重要加速器。

企業數位轉型與租賃業的助力

根據數位發展部《2022臺灣中小企業數位轉型現況與需求調查》，高達91%的中小企業已投入數位轉型。然而，許多企業仍面臨「人才短缺」與「資金限制」的挑戰，導致數位轉型的推動進度受阻。在此背景下，租賃業可透過設備租賃與數位金融方案，為企業提供更靈活的數位轉型支持。

在「人才」層面，部分租賃業者已導入金融科技、大數據信用評估與AI風險控管技術，優化租賃金融服務的同時，也能提供企業相關經驗輸出。例如，租賃業者可透過合作夥伴關係，協助企業建立數位金融架構，或提供客製化的租賃方案，讓企業能夠更高效地導入數位設備與自動化技術。

在「資金」層面，數位轉型往往涉及高昂的技術投資，舉凡企業須添購雲端運算設備、資安系統與智能製造工具，相關支出對於中小企業而言可能形成沉重的財務負擔，此時租賃業的設備租賃與融資方案可有效分攤企業的資本支出壓力，讓企業能夠在不影響現金流的情況下，順利推動數位轉型。

租賃業多元化與政府監管的平衡點

隨著租賃業的服務模式日益多元化，政府的監管政策也需與時俱進。傳統上，租賃業主要服務於企業設備租賃與金融融資，但近年來，個人融資與消費型租賃業務(如先買後付 BNPL)興起，導致市場風險與監管需求升高。

筆者認為，正因為租賃業多元化發展，專法監管或透過金融消費者保護法，都需要更細緻的釐清及探討。譬如區分「企業租賃」與「個人租賃」的性質，針對個人消費性融資加強放貸管理與透明度要求，同時對企業租賃業務提供適當的政策支持；最重要的是輔導租賃業者發展綠色金融與數位轉型輔導業務，引導租賃業向更具社會價值的方向發展。

租賃業創新發展 政府與產業共創多贏

租賃業作為金融市場的重要一環，具備促進產業升級與經濟發展的潛力。處於產業轉型快速的現在，租賃業靈活的角色對於企業舉足輕重，透過靈活的租賃方案與數位金融服務，協助企業降低數位轉型門檻。然而，為保障消費者權益，政府的監管有其必要，但也應考量市場的多元發展趨勢，透過適當的監管框架，確保租賃業既能發揮創新價值，又能維持市場穩定。

未來，租賃業的發展方向不僅應著重於金融服務創新，更應與企業的數位化與永續發展需求相結合，發揮其作為「產業推進器」的核心價值，成為更具公益性質的產業。

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