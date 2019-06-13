【民進黨初選】白依／美國拉抬「辣台妹」是福是禍？

▲筆者認為總統蔡英文在民進黨內初選中勝出，除了現任總統有「莊家容易贏」的優勢，美國對她的拉抬，是重要因素。（圖／記者季相儒攝）

●白依／獨立評論人。

蔡英文在民進黨內初選中勝出，除了現任總統有「莊家容易贏」的優勢，美國對她的拉抬，是重要因素。從〈北美事務協調委員會〉更名為〈台灣美國事務委員會〉，國安會秘書長李大維訪華府，與美國安全顧問波頓會面。美國行政部門已準備出售M1A2戰車及各式飛彈，共26億美金軍備予台灣；似乎蔡英文在台美關係上政績斐然，而掩蓋了其內政的不得民心。

挺台派的美國聯邦參議院外交委員會主席賈德納，在5月23日提出《台北法案》支持更強勁的台美關係，隨即於6月2日來台；為蔡英文輔選的意圖昭然若揭。

初選前即有消息，蔡英文若通過黨內初選，預計七、八月訪問加勒比海邦交國，美國不無讓蔡過境華盛頓，甚至邀請其到國會演講的可能。這不但是初選拉抬蔡英文，更是大選為蔡助一臂之力；屆時蔡若如願到華府國會演講，是大抬蔡的行情；若因中共打壓而不成，則大添台灣人悲情；無論如何？蔡都是選票獲利者。

美國為何要拉抬蔡英文？絶非是為了蔡或台灣，完全是為了美國自己利益的戰略需求。過去美國全球獨霸，信心十足；而台海和平，是亞太地區安定的基礎。美國希望兩岸保持現狀，不閙事添亂；所以台灣的總統，美國不在乎藍緑，只在乎是否麻煩製造者？

如今，美國已經強烈感覺，中國崛起會影響其全球獨霸地位。所以軍事、經濟、科技、貨幣、文化各方面，均以中國為首要敵人；美國清楚，對付中共，邊際效益最高的，便是打「台灣牌」。

美國打台灣牌的第一回合，不想付出成本還想獲利（中共經貿的讓步、過時武器售台的厚利）。與中國是鬥而不破，亮陣而不出陣；所以希望台灣總統是敢對大陸挑釁，卻不敢挑戰的人；國民黨不會對大陸挑釁，賴清德有可能對大陸紅線挑戰；辣台妹正合美國要求，所以拉抬辣台妹，不遺餘力。

美國在第一回合，一面挑釁中共，一面作第二回合的準備。5月份通過的「台灣保證法」，在軍事方面：主張台美軍售應常態化，要把台灣納入雙邊軍事訓練演習，要求高階將官駐台。表面上看，這些法規對行政單位沒有拘束力；行政單位沒有義務遵行。實質上卻給行政單位準備好要執行時的法律權源，美國隨時可進入第二回合，讓台灣踩紅線挑戰大陸。

這時，美國是「小船撞大船」戰略，台灣小船全毀、大陸大船重創。美國會花些成本出兵，不讓中共「開戰即決勝」，達成「對台癱瘓而不毀滅，儘量不死人、頂多死軍人」的攻台戰略。因為這樣會戰爭期間短，戰後復原快；不符合美國利益。

美國希望兩岸拖拖拉拉，打個一、二十年，復原也需一、二十年；那麽，未來三、四十年，美國不必擔心中國能與其爭霸。

二十多年前，李登輝問李光耀：中共若武力犯台，美國會不會出兵？李光耀回答：會，但台灣就會陷入長期的悲慘狀態。（即像今天敍利亞的情況）顯然早已看出美國的企圖。

看看美國最近要賣台灣的武器，108輛M1A2戰車，是共軍已登上台灣才用得到；拖式飛彈及標槍飛彈均屬反戰車飛彈，難道解放軍戰車已在台灣奔馳？台灣已成戰場了嗎？

若真如此，便是兩岸拖拖拉拉、消耗生命財力的無止境戰爭；處於戰場的台灣，悲慘將更勝於敍利亞。

我們過去防止中共犯台，上策是共軍不會出海，中策是共軍出海到換乘登陸小艦艇時，被我擊沉15%以上，則會退兵；下策是在其登上台灣海岸前擊退，而今要「岸上殱敵」則是下下策。

看看欲問鼎2020大位者的國防觀點，可知道「國防靠美國」是等死，「國防順美國」是找死；「國防靠和平」是本末倒置，應該是「和平靠國防」，唯有王金平的國防要靠三要才是正確的國防主張，除了團結愛國，要正確的國防戰略，即中共不會出海犯台；台灣不應挑釁、甚至挑戰台獨紅線。台灣要買對的武器，充足且先進的機、艦，拒敵於海上；而不是這些共軍已登台，才用得到的戰車飛彈。

美國拉抬「辣台妹」的作法，看似拉抬了台灣的地位，但仍然沒有給台灣正式位子（恢復邦交、正式簽訂共同防禦條約），只是把給台灣站的凳子，由30公分抬高到300公分；讓台灣有被高抬的感覺。

但美國打「台灣牌」，台灣終歸是枚棋子，隨時可棄。30公分的凳子被棄（踢倒），台灣是摔疼屁股；300公分的凳子被棄（踢倒）台灣可能摔破腦袋、摔斷脊樑。

所以美國拉抬「辣台妹」，對蔡英文可能是一時之福，對台灣則是長久之禍。

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