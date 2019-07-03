評／給做事的人多一些肯定　讓實價登錄往對的方向邁進

▲實價登錄修法後，對於房屋交易影響，有讀者認為制度是往對的方向邁進一步。（圖／資料照）

文／沈承翰

這幾天有許多實價登錄修法的新聞，批判民進黨政府居住正義政策跳票，讓門牌完整揭露、預售屋提前申報這兩大重點都被閹割，個人有些不同觀點的看法。

首先，在門牌完整揭露方面，雖然可以讓房屋的買賣價格攤在陽光下，民眾買賣時有更完整的資訊，但在我國民情之下，大家雖然都想知道別人家買賣的價格，但卻又不想讓別人知道自己的財產隱私，不想成為樓下三姑六婆茶餘飯後的八卦話題，也不想在遇到隔壁鄰居的時後被嘲諷「怎麼買這麼貴？」在這種多數民眾既有的觀念之下，如果急著修法推動上路，恐怕會造成民眾的不安。

另外，在預售屋提前申報的部分，資訊更加即時，確實可以改善以往消費者被專業的銷售人員牽著鼻子走的情況，但預售屋交易的議價落差較高，每個人都想買到最便宜，一旦立刻實施，糾紛與退訂的亂象一定很多。

立法院實價登錄修法通過，將買賣案件改由買賣雙方於移轉登記時共同申報，個人反而認為這並不是壞事。與其匆忙修法通過造成其他問題，不如讓政府趁著這個時間點積極宣導，逐步扭轉國人對於財產隱私的擔憂，另外也要設法加強實價登錄查核的方式與力道，才能確保民眾可以得到真正的交易行情。而最重要的是這次修法改由買賣雙方共同申報後，過去建商新成屋交易無需登錄的情況也被改正了，所以我認為這次修法還是讓制度往對的方向邁進一步。

這幾天也看到政府在居住正義理想與實務執行衝擊之間取捨的為難，政府也一再強調修法方向沒變，只是步調放緩，逐步推動落實。我想，假如行政院版「實價登錄2.0」是大家所認同的方向，不妨也給端出這個法案的行政部門多一些支持與肯定，讓政府做更多的溝通凝聚，產生更大的共鳴，讓這個重要的制度能持續往對的方向邁進。

●作者沈承翰，為竹科工程師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net