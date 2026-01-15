ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
美國新版飲食指南走向酒精減害　為何台灣仍拒談菸草減害？

我們想讓你知道…衛福部立即停止「零容忍神話」，正視國際菸草減害證據，給台灣社會一個誠實、科學、不再愚民的健康台灣政策。

菸。（圖／達志影像）

▲「既然酒精這種與癌症、心血管疾病高度相關的物質，都可以公開承認『減量比禁止更有效』，那請問衛福部，為什麼一談到菸草與尼古丁，就全面否定菸草減害」。（圖／達志影像）

●王郁揚／世衛菸草減害專家

美國政府於2026年1月7日正式發布最新版《2025–2030 美國飲食指南》，在酒精政策上出現重大轉向：不再宣稱存在「安全飲酒量」，而是明確採取「減害」思維，強調「少喝一點，對健康更好(Consume less alcohol for better health)」，並針對孕婦、特定疾病患者、服用特定藥物者，直接建議「完全不要飲酒」。

真正負責任的公共衛生政策　「不鼓勵使用但提供更安全的替代方案」

筆者認為，這正是現代公共衛生科學的標準做法：「承認現實行為存在，進行健康風險分級與減害管理」；反觀台灣衛生福利部，卻在菸草與尼古丁政策上持續否認菸草減害概念，已嚴重與國際菸草控制脫節。

美國新版指南清楚傳達一個訊息：公共衛生不是用道德審判治理人民，而是用科學降低整體健康風險。政府不再用一個數字假裝「安全」，而是誠實告知不同族群的風險差異，這正是減害（harm reduction）的核心精神。

「既然酒精這種與癌症、心血管疾病高度相關的物質，都可以公開承認『減量比禁止更有效』，那請問衛福部，為什麼一談到菸草與尼古丁，就全面否定菸草減害？」

衛福部長期對電子菸、加熱菸、尼古丁袋等減害產品採取「一律抹黑、拒絕比較風險」的策略，並宣稱「只有完全不吸才是正確答案」，這不是公共衛生，而是政治式恐嚇與情勒。

世界衛生組織（WHO）內部與多國公共衛生體系早已存在菸草減害的科學共識：燃燒型紙菸是風險最高的尼古丁攝取方式，非燃燒替代品在健康風險上具明顯差異。

然而台灣衛福部卻刻意忽略「相對風險」概念，將所有菸品（紙菸、電子菸、加熱菸與尼古丁袋）混為一談，等同放任吸菸者與非吸煙者持續暴露在最高風險中。

「這種政策邏輯如果套用在酒精上，就是對全民說：啤酒、烈酒、天天酗酒、偶爾小酌都一樣危險，唯一正確答案是全面禁止。」但美國沒這樣做，因為那不科學，也不可行。

台灣衛福部一邊在糖類政策上默默跟進國際減害趨勢，另一邊卻在酒精、大麻（啟靈藥）與菸害防制政策上拒絕承認同一套科學邏輯，顯示問題不在健康，而在意識形態與行政怠惰。這種雙重標準，最終犧牲的正是無法戒菸、卻被剝奪減害選項的傳統紙菸吸食者。

筆者強調，真正負責任的公共衛生政策，應該是「不鼓勵使用，但提供更安全的替代方案」，正如美國新版飲食指南對酒精與糖類所做的那樣。呼籲衛福部立即停止「零容忍神話」，正視國際菸草減害證據，給台灣社會一個誠實、科學、不再愚民的健康台灣政策。

▼衛福部長期對電子菸、加熱菸、尼古丁袋等減害產品採取「一律抹黑、拒絕比較風險」的策略，並宣稱「只有完全不吸才是正確答案」，這不是公共衛生，而是政治式恐嚇與情勒。（圖／記者游芳男攝）

▲電子煙「NO」！宜蘭電子煙自治條例草案預訂2020年上路。（圖／記者游芳男攝）

關鍵字: 王郁揚 雲論 衛福部 菸草 香菸 電子菸 健康台灣

日本首相高市早苗上臺之初迎來美國總統川普的國事訪問及在韓國慶州與大陸國家主席習近平會談，高市外交的初登場表現不俗，成功博得日本國民的眼球，衝..

奔騰思潮 8小時前

