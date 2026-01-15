美國新版飲食指南走向酒精減害　為何台灣仍拒談菸草減害？

▲「既然酒精這種與癌症、心血管疾病高度相關的物質，都可以公開承認『減量比禁止更有效』，那請問衛福部，為什麼一談到菸草與尼古丁，就全面否定菸草減害」。（圖／達志影像）

●王郁揚／世衛菸草減害專家

美國政府於2026年1月7日正式發布最新版《2025–2030 美國飲食指南》，在酒精政策上出現重大轉向：不再宣稱存在「安全飲酒量」，而是明確採取「減害」思維，強調「少喝一點，對健康更好(Consume less alcohol for better health)」，並針對孕婦、特定疾病患者、服用特定藥物者，直接建議「完全不要飲酒」。

真正負責任的公共衛生政策 「不鼓勵使用但提供更安全的替代方案」

筆者認為，這正是現代公共衛生科學的標準做法：「承認現實行為存在，進行健康風險分級與減害管理」；反觀台灣衛生福利部，卻在菸草與尼古丁政策上持續否認菸草減害概念，已嚴重與國際菸草控制脫節。

美國新版指南清楚傳達一個訊息：公共衛生不是用道德審判治理人民，而是用科學降低整體健康風險。政府不再用一個數字假裝「安全」，而是誠實告知不同族群的風險差異，這正是減害（harm reduction）的核心精神。

「既然酒精這種與癌症、心血管疾病高度相關的物質，都可以公開承認『減量比禁止更有效』，那請問衛福部，為什麼一談到菸草與尼古丁，就全面否定菸草減害？」

衛福部長期對電子菸、加熱菸、尼古丁袋等減害產品採取「一律抹黑、拒絕比較風險」的策略，並宣稱「只有完全不吸才是正確答案」，這不是公共衛生，而是政治式恐嚇與情勒。

世界衛生組織（WHO）內部與多國公共衛生體系早已存在菸草減害的科學共識：燃燒型紙菸是風險最高的尼古丁攝取方式，非燃燒替代品在健康風險上具明顯差異。

然而台灣衛福部卻刻意忽略「相對風險」概念，將所有菸品（紙菸、電子菸、加熱菸與尼古丁袋）混為一談，等同放任吸菸者與非吸煙者持續暴露在最高風險中。

「這種政策邏輯如果套用在酒精上，就是對全民說：啤酒、烈酒、天天酗酒、偶爾小酌都一樣危險，唯一正確答案是全面禁止。」但美國沒這樣做，因為那不科學，也不可行。

台灣衛福部一邊在糖類政策上默默跟進國際減害趨勢，另一邊卻在酒精、大麻（啟靈藥）與菸害防制政策上拒絕承認同一套科學邏輯，顯示問題不在健康，而在意識形態與行政怠惰。這種雙重標準，最終犧牲的正是無法戒菸、卻被剝奪減害選項的傳統紙菸吸食者。

筆者強調，真正負責任的公共衛生政策，應該是「不鼓勵使用，但提供更安全的替代方案」，正如美國新版飲食指南對酒精與糖類所做的那樣。呼籲衛福部立即停止「零容忍神話」，正視國際菸草減害證據，給台灣社會一個誠實、科學、不再愚民的健康台灣政策。

