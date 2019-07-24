投書／網路轉傳假新聞關三天？小心「順手」惹麻煩

●蔡政修／靜宜大學大眾傳播系副教授

報載有7旬婦人在LINE群組轉傳假消息，指蔡英文出訪海地送了45億，但只給高雄2千多萬防治登革熱，遭人告發，被警方依《社會秩序維護法》送辦。在社群媒體盛行的今天，很多人從來都不確認消息的來源與真實性，只是不停轉傳符合其意識形態的貼文，本案就是其中一例。然而，網路謠言依法應負何等責任，有加以釐清的必要。

首先是區分網路謠言與假新聞。假新聞是指由新聞媒體機構發佈的不實新聞報導或評論，作者大多有名有姓；網路謠言則是網友自己虛構的、或未經查證而轉貼的假消息。現實上，假新聞與網路假消息經常相互引用，容易被混為一談。鑒於大眾媒體在民主政治運作中扮演重要角色，也是社會中主要的消息來源，法律課予媒體較網友更多的事實查證責任。如《衛星廣播電視法》第27條：「製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則。……節目或廣告內容，不得有下列情形之一：……..。四、製播新聞違反事實查證原則。」

要言之，新聞報導主要是陳述事實，「事實陳述」有真實與否之問題，報導者有義務先為合理查證。明知不符合事實而加以陳述或散布，不受言論自由之保護。新聞評論也是新聞的一種，但屬於意見表達，具有主觀價值判斷的成分；但評論者仍應基於善意，對可受公評之事發表適當的評論。所謂「善意」指依一定的證據資料，有相當理由確信其為真實者。若評論者對於明知其為不實之事，以偏頗的言論或不堪的言詞為意見表達，仍然算是假新聞，應負起相關刑責。

在本案中，網友不是媒體，所以警方根據《社會秩序維護法》第63條第五款：「散布謠言，足以影響公共安寧秩序者」，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。然而散布謠言罪成立要件是明知訊息不實而散佈，且足以影響公共安寧。2018年6月9日民進黨立委邱志偉、郭正亮等17位連署，在社會秩序維護法第63條新增「未經查證在網路散播傳遞假新聞、假消息」，視同違法。但對一般網友而言，轉貼已經是有所本，不能僅就轉貼消息的內容不實斷定其為刻意散佈不實消息。當時網友以「假新聞、關三天」來諷刺政府對假新聞的態度。

根據報導，該名婦人雖經群組內民眾提醒，未查證的消息不要轉傳，但並未理睬，也未收回訊息。這應該是警方將婦人送辦的重要理由。必需指出，一般網友原本就沒有查證的義務，自然就沒有理睬他人警告「未查證的消息不要轉傳」的義務，除非提醒的民眾明確舉出事實，如說明蔡總統是「貸款」而非送錢給海地，政府確實核定了五千多萬登革熱防治款項給韓國瑜等等，否則警方僅僅依據群組內群眾的模糊提醒，就要作為成立該婦人散佈謠言罪的依據，恐怕會造成很大的後遺症。以後網友傳播消息時，只要有人提出「未查證的消息不要轉傳」，一旦該消息事後被證明為假消息，轉傳的網友就有可能吃上官司。

在今天，很多假新聞的操作是這樣的：先由網友在論壇散佈不實消息，然後媒體加以報導，記者或名嘴就宣稱有所本。於是，原本依法應負起查證義務的媒體可以捕風捉影、誇誇其談，沒有查證義務的網友只要被人輕描淡寫的提醒，日後就有可能被抓去關。依據罪刑法定原則，就散佈謠言罪而言，必需是惡意、刻意散佈明知不實的消息，才可能成立謠言罪。我們等這看這個案子怎麼判。一旦成立，豈止韓粉，所有習慣隨手轉貼未經查証消息的網友挫勒蛋吧。

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