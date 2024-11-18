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美國、阿根廷改造政府消除「官僚體制」　台灣呢?

我們想讓你知道…灣稅制沿襲威權專制，稅官濫開稅單無法制衡，人民被萬年稅單折磨！美國首席大法官John Marshall 所說，收稅是一種強大的力量，使用不慎就會造成毀滅！台灣改造政府，首先要消除稅務官僚體制 。

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲稅收是全國人民辛苦繳的納稅錢，為何財政部長有權力可以決定用途？沒有經過民意代表，預算討論，這是違法違憲的。（圖／記者林敬旻攝）

●李寶民 ／財務人員

川普當選美國總統，還沒上任就投下震撼彈，他邀請科技鉅子馬斯克與企業家拉馬斯瓦米入閣，成立「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE），川普表示，美國政府每年都花6.5兆美元龐大的公部門費用，因此特別成立「政府效率部」重組聯邦機構，削減多餘的法規與聯邦支出。對此馬斯克也回應，將把現有的428個聯邦機構精簡後只剩99個。這將對政府部門進行高達77%，大規模裁員。

不只美國重組聯邦機構　阿根廷從稅收單位開刀

不只美國重組聯邦機構，縮減政府財政開支及消除不必要官僚體制，連阿根廷也宣布將解散聯邦收入關管理局(AFIP)，另創建稅務及海關管理局(Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA)，為何會選擇從稅收單位開刀？根據媒體記者會報導，創設ARCA目的在於縮減政府規模，打擊腐敗及提升課稅和海關管理效率，取消既有特權，優化公共管理。

筆者分析，因應國際經濟前景堪虞， AI時代來臨，各國政府都尋求改造，鞏固自己的政權，不得不慎。尤其古今中外政權興替，改朝換代，都跟法稅敗壞有關，我們也不能掉以輕心！

▼阿根廷從稅收單位開刀，縮減政府規模，打擊腐敗及提升課稅和海關管理效率，取消既有特權，優化公共管理。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷總統當選人米萊（Javier Milei）將於12月10日就職。（圖／達志影像／美聯社）

台灣萬年稅單　用最殘忍方式折磨人民

本月13日立委李彥秀質詢財政部長莊翠雲，根據推估2024年稅收將超徵4000億，李彥秀質疑為何稅收連4年超徵預判一直失準，有失職之虞，是否「還稅於民」！ 沒想到莊翠雲回答「沒辧法」。筆者以為，稅收是全國人民辛苦繳的納稅錢，為何一個財政部長有權力可以決定用途？沒有經過民意代表，預算討論，這是違法違憲的。何況台灣連年超徵之下，國債還攀高突破六兆，財政紀律敗壞？法稅敗壞，執政者應拿出改造良方。

因為我們從歷史得到教訓，賦稅不公，濫稅、苛稅也是歷代衰亡重大因素之一。尤其近期立法院舉辦稅審法公聽會，專家學者對國際沒有，台灣特有的萬年稅單亂象，提出建言，令人感佩。理律法律事務所合夥律師劉昌坪，舉有一個神話故事被拿來形容萬年稅單，這是最殘忍的一種處罰的方式，就是薛西佛斯被天神宙斯處罰的故事中，當他每次推著巨石快到達山頂時，石頭就會滾下來，於是只好不斷重複地推動著巨石，如此不斷無限輪迴。但是反觀台灣司法實務中，卻讓這個最殘忍的方式折磨人民，存在了數十年之久。劉昌坪建議解決萬年稅單，最好就是法院一錘定音，就說這個案子該繳多少，該罰多少，就到此為止。這樣才符合我們憲法上保障人民有效的救濟。

▼台灣司法實務中，卻用萬年稅單這個最殘忍的方式折磨人民，存在了數十年之久。（圖／記者李毓康攝）

▲▼反財稅黑手運動。（圖／記者李毓康攝）

民意如潮水，可以載舟也可以覆舟，違法的萬年稅單讓人民深陷絞肉機無法得到憲法保證應有的救濟，違法官員像強盜一樣搶奪人民財產，筆者查閱時事，2010年美國財政部國稅局（IRS）位於德州首府奧斯丁的分局，有男子因不滿稅務法規與國稅局作法為表抗議，駕駛小飛機衝撞，引發爆炸與大火。2014年台灣張姓男子也因對司法與政府不滿，開砂石車衝撞總統府，在在顯示人民最終忍無可忍寧以性命反撲。

日本國家稅務官大村大次郎曾出書《拿破崙不是敗在滑鐵盧戰役而是金融戰爭》就指出稅制與財政是國家盛衰的關鍵！古今中外任何國家想要富強，關鍵在於，一是「稅收制度完善」，二是「國民生活穩定」。譬如，法國濫稅，導致路易十六終於被憤怒民眾送上斷頭台。英國首相柴契爾夫人，因強推人頭稅，導致民怨沸騰而下台，美國獨立也因稅而起。但稅制也可以得民心，譬如，清朝康熙皇帝任內承諾，永不加賦，清朝統治超過250年。17世紀英王，承諾不濫稅，創造出「日不落國」。

台灣稅制沿襲威權專制，稅官濫開稅單無法制衡，民眾收到烏龍稅單，即使人民稅務訴訟贏了，稅務人員還可以金額改改再開一張稅單，人民被萬年稅單折磨！美國首席大法官John Marshall 所說，收稅是一種強大的力量，使用不慎就會造成毀滅！台灣改造政府，首先要消除稅務官僚體制 。

▼收稅是一種強大的力量，使用不慎就會造成毀滅！台灣改造政府，首先要消除稅務官僚體制 。（圖／資料照）

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

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